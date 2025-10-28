Échos du futur - Quand l'art rencontre la technologie

HANGZHOU, Chine, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Biennale d'art et de technologie de Chine (Hangzhou) a ouvert ses portes au musée d'art Yuhang, à Hangzhou, en Chine, le 18 octobre. Cet événement est organisé conjointement par l'Académie chinoise des arts (CAA), d'autres institutions artistiques et des agences gouvernementales. En tant qu'événement international majeur pour les échanges culturels et artistiques organisé pendant le troisième « Forum Liangzhu », la biennale rassemble les œuvres de plus de 160 artistes, scientifiques et autres créateurs originaires de plus de 20 pays et régions. Elle fait écho au thème du troisième « Forum de Liangzhu » — La revitalisation de la civilisation : patrimoine culturel et diversité des cultures humaines.

Revoir la « crête » de la civilisation

La biennale, dont le thème est « Reconstruction écologique culturelle parmi l'itération technologique », entame le dialogue entre « Les cieux, la terre, les humains et les machines » à travers quatre sections principales : « Connexions : interactions intégrées, « Symbiose : éducation numérique », « Spéculation : reconstruction écologique » et « Manifeste : enquête philosophique ». La première section permet aux visiteurs de découvrir les liens entre les humains, les machines et le monde par le biais d'interactions. La deuxième section est consacrée à la promotion de la coexistence des sciences humaines et de la technologie par le biais de l'éducation numérique. La troisième section encourage les visiteurs à spéculer sur la manière dont la technologie et l'environnement peuvent interagir. La dernière section suscite une réflexion sur les valeurs et les limites éthiques de l'intégration art-technologie.

Dans le hall d'exposition, le roi Cong en jade se dresse, reliant les cieux. Le projet Dinosaure de Chine | Numéro 20241123, co-créé par l'équipe de Liu Yihong au CAA et des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences, s'appuie sur des études empiriques de fossiles de sauropodes récemment découverts dans le Yunnan du Jurassique inférieur. Grâce au travail de terrain, au balayage μCT, à l'analyse stratigraphique, aux simulations numériques et à l'imagerie algorithmique, l'équipe traduit les « données dures » paléontologiques en « espaces visuels perceptibles ».

La convergence des sciences humaines et de la technologie au sommet

Le projet « Constellation de calcul Trisolaris » représente un effort de collaboration entre le laboratoire de Zhejiang et des partenaires mondiaux pour construire une infrastructure informatique basée dans l'espace. Le submersible intelligent sans équipage pour les grands fonds, une simulation virtuelle et une installation interactive créées par l'école d'innovation et de conception de la CAA et l'Académie chinoise des sciences, représente un élément avancé et multifonctionnel de la technologie d'exploration des fonds marins. L'exposition présente également des œuvres pionnières d'artistes du monde entier. Zach Lieberman, un artiste des nouveaux médias du Media Lab du MIT, présente Sketches quotidiens, où les gestes, les sons et les expressions faciales du public sont saisis en temps réel pour générer des graphiques dynamiques abstraits. Dans Orbit, l'œuvre du duo finlandais Grönlund-Nisunen, une boule en acier inoxydable de 35 cm se déplace perpétuellement le long d'une piste circulaire en acier inoxydable, sous l'effet de la gravité et de la friction. L'exposition durera jusqu'au 18 décembre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806767/1.jpg