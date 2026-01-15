반얀그룹, 100번째 리조트 달성에 이어 2026년 새로운 성장의 장 열어

성장과 영향력의 전환점을 이룬 한 해를 지나, 목적 있는 확장과 재생 관광에 집중하는 새해로 진입

싱가포르 2026년 1월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 호스피탈리티 기업 반얀그룹('반얀트리 홀딩스 리미티드' 또는 '그룹' - SGX: B58)은 글로벌 확장에 큰 성과를 거둔 한 해를 지나 2026년 새해를 맞이했다. 전세계 20개국 이상에서 100개의 호텔 및 리조트 , 140개 이상의 스파 및 갤러리, 20개 이상의 브랜드 레지던스를 운영 중인 반얀그룹은 신규 시장 진출, 멀티 브랜드 포트폴리오 강화, 고객 경험 고도화를 통해 다음 성장 단계로 나아가고 있다.

에디 시(Eddy See) 반얀그룹 사장 겸 CEO는 "100번째 리조트 달성은 반얀 그룹이 새로운 장으로 나아가는 중요한 이정표다. 우리는 의미 있는 신규 시장으로의 확장, 브랜드 강화, 웰빙과 재생 관광에 대한 집중을 통해 브랜드 명성을 더욱 공고히 하고 있다."며 "목적 중심의 성장, 디자인 중심의 경험, 책임있는 관리를 바탕으로 아프리카와 카리브해의 신규 지역에 새롭게 진출하면서 여행지, 파트너, 지역사회에 장기적 가치를 창출하기 위해 최선을 다하고 있다."고 말했다.

반얀 그룹의 첫 번째 사파리 리조트: 우부유, 반얀트리 이스케이프

주요 지역 진출 계획

아프리카에서는 탄자니아에 우부유, 반얀트리 이스케이프를 그랜드 오픈하며 사파리 호스피탈리티 분야에 진출, 동아프리카에 첫발을 내디딘다. 서아프리카에서는 베냉에 다와 우이다(Dhawa Ouidah)를 오픈하며 지역 내 그룹의 입지를 확대할 계획이다.

카리브해에서는 도미니카공화국에 앙사나 캅 카나(Angsana Cap Cana)와 카시아 푼타 카나(Cassia Punta Cana)를 오픈, 리조트와 장기 체류형 숙박 상품을 선보일 예정이다.

유럽에서는 몬테네그로의 마물라 아일랜드 바이 반얀 트리(Mamula Island by Banyan Tree)를 2026년 시즌 재개장을 통해 공식적으로 공개하고, 디자인 개선, 새롭게 단장한 다이닝 콘셉트, 시그니처 리추얼 프로그램, 통합 스파 및 웰빙 프로그램을 통해 반얀트리만의 완벽한 경험을 선보일 예정이다.

반얀그룹은 아시아 지역과 중동 전역에서 럭셔리, 라이프스타일, 어반 브랜드 전반에 걸친 멀티 브랜드 전략을 지속적으로 확대할 계획이다. 반얀트리 브랜드는 중국 남부 전통 문화에서 영감을 받은 링난 스타일의 현대적 생태 리조트 반얀트리 광저우 지우롱후(Banyan Tree Guangzhou Jiulong Lake)와 쓰촨성 유네스코 세계문화유산 지역 내에 위치한 반얀트리 마운트 에머이(Banyan Tree Mount Emei)를 통해 중국 내 입지를 확대할 방침이다.

앙사나(Angsana) 브랜드는 사우디아라비아의 앙사나 아샤르 밸리 텐트(Angsana Ashar Valley Tents)와 인도네시아 앙사나 보고르(Angsana Bogor)를 통해 리조트 목적지 중심으로 확대될 예정이다. 또한 베트남 가리야 다낭(Garrya Danang)을 비롯해 필리핀 홈 만다우에 세부(Homm Mandaue Cebu), 중국 홈 이빈 리좡(Homm Yibin Lizhuang), 인도네시아 홈 폰독 인다 자카르타(Homm Pondok Indah Jakarta) 및 홈 팔렘방(Homm Palembang) 등으로 홈(Homm) 브랜드 확장도 이어간다. 더불어 인도네시아에서는 전세계 두 번째 폴리오(Folio) 호텔인 폴리오 보고르(Folio Bogor)를 연내 오픈할 예정이다.

웰빙 주도 경험의 고도화

2026년 반얀그룹은 반얀트리 커넥션(Banyan Tree Connections)을 중심으로 플래그십 브랜드인 반얀트리 포트폴리오 전반에서 웰빙 중심의 고객 경험을 심화할 계획이다. 반얀트리 커넥션은 자연 속에서 이동과 마음챙김, 공유 의식을 통해 파트너, 친구, 가족이 서로 깊은 유대감을 형성하도록 고안된 둘만의 프라이빗 웰빙 여행이다.

이 프로그램은 중국의 반얀트리 안지(Banyan Tree Anji), 몰디브의 반얀트리 바빈파루(Banyan Tree Vabbinfaru), 멕시코의 반얀트리 마야코바(Banyan Tree Mayakoba), 태국의 반얀트리 푸껫(Banyan Tree Phuket)에서 첫 선을 보인 이후, 2026년 4월부터 중국의 반얀트리 난징 가든 엑스포(Banyan Tree Nanjing Garden Expo)와 반얀트리 광저우 지우롱 레이크(Banyan Tree Guangzhou Jiulong Lake), 인도네시아의 반얀트리 빈탄(Banyan Tree Bintan)과 부아한, 반얀트리 이스케이프(Buahan, a Banyan Tree Escape), 사우디아라비아의 반얀트리 알울라(Banyan Tree AlUla), 태국의 반얀트리 사무이(Banyan Tree Samui), 아랍에미리트의 반얀트리 두바이(Banyan Tree Dubai), 베트남의 반얀트리 랑코(Banyan Tree Lang Co) 총 8개 리조트로 확대될 예정이다.

2025년 회고: 중대한 성과와 영향력을 남긴 해

2025년에는 그룹의 100번째 리조트인 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리(Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree)가 싱가포르에 그랜드 오픈하며 상징적인 귀환을 알렸다. 개장을 기념하여 열린 레인포레스트 페스티벌(Rainforest Festival)에는 4000여명이 방문했으며, 프레지던트 챌린지(President's Challenge) 자선 기금에 60만 싱가포르달러(미화 약 46만 8000달러)가 넘는 성금이 모였고, 축제 수익금, 파트너 기업 기부금, 반얀그룹 기부금, 싱가포르 정부의 매칭 보조금을 통해 자선 단체 및 사회 봉사 단체 52곳을 지원했다.

2025년은 그룹에게 여러 가지를 기념하는 해이기도 했다. 태국에서는 카시아 브랜드가 카시아 푸켓(Cassia Phuket) 개장 10주년을 맞이했고, 중국에서는 반얀트리 링하(Banyan Tree Ringha)가 개장 20주년을, 몰디브와 인도네시아에서는 반얀트리 바빈파루와 반얀트리 빈탄이 각각 개장 30주년을 맞이했다.

책임있는 관리 및 지역사회 영향력 강화

반얀그룹은 장기적인 파트너십과 임직원 주도 노력을 통해 2025년에도 책임있는 관리 의제를 지속적으로 고도화했다. 중국환경보호재단(China Environmental Protection Foundation)과 협력하여 산야(Sanya) 지역의 산호초 복원 활동과 리장(Lijiang) 지역의 캠퍼스 수자원 안전 프로그램을 지원했다.

내부적으로는 생물 다양성 보존 및 야생동물 보호(Biodiversity Conservation and Wildlife Protection), 지역사회 건강 및 복지, 교육 및 청소년 역량 강화(Community Health and Well-being, Education and Youth Empowerment), 지역 문화 및 유산 보존(Preserving Local Culture and Heritage), 지속 가능한 농업(Sustainable Agriculture), 폐기물 감축 및 순환 경제(Waste Reduction and Circular Economy)분야에 걸쳐 30건 이상의 그레이터 굿 그랜츠(Greater Good Grant)를 집행했으며, 사업 및 투자 결정 시 지속가능성 요소를 지속적으로 통합해 왔다.

브랜드 레지던스 포트폴리오의 성장

2025년 반얀그룹은 반얀트리 파디야 마드리드 레지던스(Banyan Tree Padilla Madrid Residences)를 포함해 8건의 신규 브랜드 레지던스 분양을 개시했다. 특히 파디야 마드리드 레지던스는 반얀그룹이 유럽 지역에 처음으로 개발한 레지던스로, 마드리드의 명문 살라망카 지구, 그 중에서도 1948년 건축 랜드마크 안에 조성되었다. 또한 새로운 레지던스 브랜드 벨라구나(Bellaguna)와 첫 개발 사업인 벨라구나 레이크 레지던스 – 로터스(Bellaguna Lake Residences – Lotus)도 공개했다. 벨라구나 레지던스는 연중 거주가 가능하도록 설계됐으며, 호텔 객실과는 별도로 반얀그룹에서 전문적으로 관리 운영 한다.

반얀그룹은 현재 브랜드 레지던스 개발 규모 기준 아시아 1위, 글로벌 5위에 올라 있다. 푸껫에서는 향후 2~3년 동안 최대 10억 달러 규모의 신규 고급 주거 프로젝트를 시작할 예정이다.

갤러리, 스파, 웰빙 부문 주요 실적

반얀그룹의 장인 중심 리테일 콘셉트인 반얀 갤러리(Banyan Gallery)도 전 세계적으로 확장을 이어가고 있다. 그룹은 지난 30년간 지역 예술 장인 커뮤니티 339곳과 파트너십을 맺고 40만 개 이상의 제품을 위탁하여 무형 문화유산의 보존 및 지속 가능한 디자인을 지원해왔다. 전 세계 70개 이상의 매장을 운영 중이며, 싱가포르항공, 중화항공, 에바항공, 에미레이트항공, 스타룩스항공 등 주요 항공사와 기내 판매 파트너십을 맺고 엄선된 공예품과 웰빙 제품을 판매하고 있다. 2025년에는 로열 타이 항공, 크리스찬 디올 등 해외 기업 고객사를 대상으로 기업용 기프트 포트폴리오도 확대했다.

반얀 스파 앤 웰빙 아카데미(Banyan Spa & Wellbeing Academy)는 2001년 설립 이래 2800명이 넘는 테라피스트를 배출한 곳으로, 태국 교육부로부터 2025 우수 교육 기관상(Outstanding Educational Institution Award 2025)을 비롯해 교육 리더십과 교육 우수성을 인정받아 여러 차례 수상의 영예를 안았다.

글로벌 디자인, 지속가능성, 여행 분야 어워드에서 반얀그룹은 2025년에도 디자인 우수성과 지속가능성 측면에서 세계적으로 인정을 받았다. 디자인을 통해 사회적, 경제적, 환경적으로 의미 있는 영향을 발휘하는 모범 사례로 인정받아 반얀그룹은 디자인의 사회적 영향력(Social Impact of Design) 부문 디자인 파워 지수(Design Power Index)에 등재됐다. 반얀트리 베야 바예데 과달루페(Banyan Tree Veya Valle de Guadalupe)는 아키텍처 다이제스트(Architectural Digest)로부터 우수 디자인 호텔 상(Great Design Hotel Awards)을 수상했고, 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 AHEAD 아시아 어워드(AHEAD Asia Awards)에서 지속가능성, 리조트•롯지•캐빈•텐트 캠프(Sustainability, Resort, and Lodges, Cabins and Tented Camps) 부문 삼관왕을 차지했다.

그 외에도반얀트리는 트래블 앤 레저 럭셔리 어워드 아시아 태평양(Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific)에서 최고 호텔 브랜드 2위(No. 2 Best Hotel Brand)에 선정되었으며, 반얀그룹은 트래블 앤 레저 월드 베스트 어워드(Travel + Leisure World's Best Awards)에서10대 호텔 브랜드(Top 10 Most Favourite Hotel Brands)에 이름을 올렸다.또한트래블 앤 레저 차이나(Travel + Leisure China)로부터 우수 호텔 그룹, 지속 가능한 관광의 선구자(Outstanding Hotel Group, Pioneer in Sustainable Tourism)로 선정되었고, 그룹 포트폴리오에 속한 여러 리조트와 호텔이 콘데 나스트 트래블러 리더스 초이스 어워즈(Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards), 미쉐린 키(Michelin Keys), 포브스 트래블 가이드 스타 어워즈(Forbes Travel Guide Star Awards)등의 상을 받았다.

고해상도 이미지는 여기서 다운받을 수 있다.

반얀그룹 소개

반얀그룹('반얀트리 홀딩스 리미티드' 또는 '그룹' - SGX: B58)은 목적의식을 가진 독립적인 글로벌 호스피탈리티 기업이다. 반얀그룹은 선구자 정신, 디자인 중심 경험, 책임감 있는 관리에 대한 노력에 자부심을 갖고 있다. 20개국 이상에 걸쳐 100곳의 호텔과 리조트, 140곳 이상의 스파와 갤러리, 20곳 이상의 브랜드 레지던스를 보유하고 있는 반얀그룹은 플래그십 브랜드인 반얀트리를 포함해 12개의 글로벌 브랜드로 구성되어 있다. 각각의 고유한 브랜드는 체험형 멤버십 프로그램인 위드반얀(withBanyan)으로 통합되어 있다. '환경을 포용하고 사람을 섬긴다(Embracing the Environment, Empowering People)'라는 창립 정신을 반얀 글로벌 재단(Banyan Global Foundation)과 반얀 아카데미(Banyan Academy)를 통해 구현하고 있으며, 재생 관광과 고객 경험을 향상시키는 혁신적인 프로그램을 중심으로 지속가능한 여행을 이끌어가는 선도자가 되기 위해 노력하고 있다.

