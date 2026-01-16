バンヤン・グループ、100軒目のリゾート達成という節目を経て、2026年の新たな成長の章を刻む

16 1月, 2026

成長と影響力において画期的な一年を経て、同グループは意義ある拡大と再生型トラベルに注力する新たな年を迎えます。

シンガポール、2026年1月16日 /PRNewswire/ -- 独立系グローバル・ホスピタリティ企業であるバンヤン・グループ（「Banyan Tree Holdings Limited」、以下「同グループ」— SGX：B58）は、グローバル展開において大きな節目となる一年を経て、2026年を迎えました。現在、20か国以上で100軒のホテルおよびリゾート、140以上のスパおよびギャラリー、さらに20を超えるブランドレジデンスを展開する同グループは、新市場への進出、マルチブランド・ポートフォリオの強化、そしてゲスト体験の深化を通じて、次なる成長フェーズへと歩みを進めています。

「リゾート数が100を超えるという節目は、バンヤン・グループにとって新たな章の始まりです。私たちは、これまでの実績を礎に、新たな意義ある市場への進出、ブランドの強化、そしてウェルビーイング主導型かつ再生型旅行への注力を深めてまいります」と、バンヤン・グループの社長兼CEO、Eddy See氏は述べた。「目的志向の成長、デザイン主導の体験、そして責任あるスチュワードシップを指針とし、アフリカおよびカリブ地域の新たなエリアへと事業を拡大する中で、目的地、パートナー、そして地域社会に対する長期的な価値創出へのコミットメントを今後も堅持していきます。」

主要地域における拡大のハイライト

アフリカでは、タンザニアのUbuyu A Banyan Tree Escape(ウブユ、バンヤンツリー・エスケープ)においてサファリ・ホスピタリティ分野へ初進出し、同国でのグランドオープンを通じて、東アフリカ市場への参入を果たします。また西アフリカでは、ベナンに Dhawa Ouidah を開業予定で、同地域におけるグループの展開をさらに拡大します。

カリブ地域では、バンヤン・グループはドミニカ共和国に進出し、Angsana Cap Canaおよび  Cassia Punta Canaの開業を通じて、リゾート型および長期滞在型の両ブランドを同市場に導入します。

欧州では、同グループは今年後半に2026年シーズンに向けてモンテネグロで再オープンするMamula Island by Banyan Tree(マムラ アイランド by バンヤンツリー)を公式に公開し、デザインの強化、一新されたダイニング コンセプト、特徴的な儀式、統合されたスパとウェルビーイング プログラムを通じて、完全なバンヤン ツリー体験を導入します。

アジアおよび中東地域ではバンヤン・グループはラグジュアリーライフスタイルアーバンなどブランドにおける開業じてマルチブランド戦略推進しますバンヤン・グループブランドは、中国南部伝統文化からインスピレーションを嶺南風のデザインが特徴のモダンでエコロジカルなリゾートBanyan Tree Guangzhou Jiulong Lake、四川省のユネスコ世界遺産位置するBanyan Tree Mount Emeiをオープンすることで、中国での存在感拡大します

Angsana(アンサナ)ブランドは、サウジアラビアのAngsana Ashar Valley TentsやインドネシアのAngsana Bogorなど、リゾートデスティネーションにて成長を継続します。同グループはまた、ベトナムのGarrya Danangを加えることでポートフォリオを強化するとともに、フィリピンのHomm Mandaue Cebu 、中国のHomm Yibin Lizhuang、インドネシアのHomm Pondok Indah Jakarta およびHomm Palembangの開業を通じて、Homm(ホーム) ブランドの展開を引き続き拡大します。また、同グループは今年後半、インドネシアにて世界で2軒目となるFolioブランドのホテル Folio Bogorを開業予定です。

ウェルビーイング主導体験追及

2026年、バンヤン・グループはフラッグシップであるバンヤンツリーブランドのポートフォリオ全体においてウェルビーイング主導のゲスト体験をさらに深めていきますその中核となるのがBanyan Tree Connectionsですこれは、自然でのマインドフルネスそして共有のリチュアルをじてパートナー、友人、家族同士のよりむことを目的とした2名向けのプライベートかつホリスティックなウェルビーイング・ジャーニーです

本プログラムは、中国のBanyan Tree Anji、モルディブのBanyan Tree Vabbinfaru、メキシコのBanyan Tree Mayakoba、タイの Banyan Tree Phuketでの初期導入に続き、20264月より新たに8つのリゾートでも提供開始予定です。
対象となる施設には、中国のBanyan Tree Nanjing Garden Expo および Banyan Tree Guangzhou Jiulong Lake、インドネシアのBanyan Tree Bintan Buahan, a Banyan Tree Escape 、サウジアラビアのBanyan Tree AlUla、タイの  Banyan Tree Samui、アラブ首長国連邦のBanyan Tree Dubai、そしてベトナムのBanyan Tree Lang Coが含まれます。

2025：節目とインパクトの一年

2025年の重要な節目の一つは、シンガポールにおける同グループ100軒目のリゾート Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree (ンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリー)のグランドオープンであり、象徴的なホームカミングを迎えたことでした。開業、第1レインフォレスト・フェスティバル開催によって記念され4,000える来場者めましたこのフェスティバルをじてイベント収益、企業パートナーからの協賛、バンヤン・グループによる寄付、ならびにシンガポール政府のマッチング・グラントをわせプレジデント・チャレンジ(52慈善団体および社会福祉団体支援する取り組み)のために60シンガポールドル7,390万円）以上寄付されました

同年、同グループは複数節目となる記念年いました。具体的にはタイのCassia Phuket開業から10周年えた Cassia ブランド Banyan Tree Ringha開業により中国進出から20周年そしてモルディブのBanyan Tree VabbinfaruおよびインドネシアのBanyan Tree Bintan開業記念するモルディブおよびインドネシアでの30周年です

スチュワードシップおよび地域社会への影響力推進

バンヤン・グループは、長期的なパートナーシップおよび従業員主導みをじて2025もスチュワードシップにする取り組み着実推進しました。中国環境保護基金会（China Environmental Protection Foundationとの協業では、三亜（サンヤにおけるサンゴ再生プロジェクトや、麗江（リージャンでのキャンパス水安全プログラムを支援しました

社内においてはグループは、生物多様性保全および野生生物保護、地域社会健康とウェルビーイング、教育および青少年のエンパワーメント、地域文化遺産保全、持続可能農業、ならびに廃棄物削減循環型経済といった分野にわたり30えるグレーター・グッド・グラント提供しましたあわせて、事業および投資意思決定においてサステナビリティの観点組み込んできました

ブランドレジデンス・ポートフォリオの成長 

2025年、バンヤン・グループは8たな販売開始じてブランドレジデンス・ポートフォリオを拡大しましたそののひとつ、欧州初のレジデンシャル開発となる Banyan Tree Padilla Madrid Residences マドリード屈指高級地区サラマンカに位置1948年築建築的価値歴史的建造物活用したプロジェクトですまたグループは、新たなBellagunaレジデンシャルブランドを発表するとともにそのとなる開発プロジェクトBellaguna Lake Residences – Lotus公開しました。年間じた居住想定して設計された Bellaguna レジデンスはグループによって専門的運営されホテルの客室としてではなく独立して展開されます

バンヤン・グループはブランドレジデンス開発取扱においてアジアで1位、世界では5にランクされていますプーケットでは、今後23、最大10億米ドル規模たなラグジュアリー・レジデンシャル・プロジェクトのげを見込んでいます

ギャラリー、スパおよびウェルビーイングの主なハイライト

グループの職人主導によるリテールコンセプトであるバンヤンギャラリー、国際的展開拡大しています  30年以上にわたりバンヤン・ギャラリーは339職人コミュニティとパートナーシップを40万点える製品制作してきましたこれにより、無形文化遺産保全とサステナブルなデザインの推進支援しています。世界70所以上店舗展開Singapore AirlinesChina AirlinesEVA AirEmiratesStarlux Airlinesといった主要航空会社との機内販売パートナーシップをじて、厳選されたクラフトおよびウェルビーイング製品提供しています2025年、バンヤン・ギャラリーはRoyal Thai AirwaysChristian Diorなどのしい海外顧客、企業向けギフトのポートフォリオを拡大しました

2001設立以来2,800えるセラピストを育成してきたバンヤンスパ＆ウェルビーイングアカデミー2025年優秀教育機関賞をはじめ、教育リーダーシップや教育卓越性える複数タイ教育省からの数々表彰けました

デザインサステナビリティトラベル分野におけるグローバルな評価
2025デザインの卓越性とサステナビリティはバンヤン・グループが世界的評価けるうえでの中核でありけました。同グループはデザインの社会的影響のカテゴリーでデザインパワーインデックス認定されデザインがいかにして社会的、経済的、環境的有意義影響えることができるかをれたとしてめられましたArchitectural DigestBanyan Tree Veya Valle de Guadalupe  Great Design Hotel Awards表彰マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリー AHEAD Asia Awards サステナビリティリゾートロッジ, キャビン びテントキャンプ 部門 3 つの受賞しました

その他の業界および消費者向けプラットフォームにおいても、Banyan TreeTravel + Leisure Luxury Awards Asia Pacificにてベスト・ホテル・ブランド第2に選出され、またバンヤン・グループは Travel + Leisure World's Best Awardsにおいて「最も支持されるホテルブランド・トップ10の一つに選ばれました。同グループはまた、Travel + Leisure Chinaより卓越したホテルグループ/サステナブル・ツーリズムの先駆者として表彰されました。さらに、ポートフォリオ全体にわたる多数のリゾートおよびホテルが、 Condé Nast Traveller Readers' Choice AwardsMichelin KeysForbes Travel Guide Star Awards など、さまざまな権威あるアワードにおいて評価を受けました。

高解像度の画像については、こちら からダウンロードしてください。

バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ（「Banyan Tree Holdings Limited」または「同グループ」 - SGX: B58）は、目的を持って事業を展開している独立系グローバル・ホスピタリティ企業です。グループは、先駆者精神、デザイン主導体験、責任あるマネジメントへのみにりをっています。同社幅広いポートフォリオには、世界20国以上100のホテル・リゾート140以上のスパやギャラリー20軒以上のブランドレジデンスがまれています。主力ブランドであるBanyan Tree12のグローバル・ブランドで構成されそれぞれが独自特色ちながらwithBanyan体験型メンバーシップ・プログラムの統一されています。「環境しみ、人自立えるEmbracing the Environment, Empowering People）」という創業理念Banyan Global FoundationBanyan Academyじて体現されていますバンヤン・グループは、ゲストの体験を向上させるリジェネラティブ・ツーリズムと革新的なプログラムに重点を置き、持続可能な旅の提唱者として業界をリードし続けるべく尽力しています。

