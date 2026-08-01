비나밀크 50주년: 베트남, 50주년 기념 행사에서 두 번째 노동영웅 칭호 수여

'50년 – 베트남의 열망을 위한 봉사(50 Years - Serving Vietnamese Aspiration)'라는 특별 프로그램에서는 베트남 낙농업을 건설하고 발전시켜 온 비나밀크의 50년 여정을 예술적으로 재조명했다. 전쟁 후 베트남 최초의 낙농 공장을 복구하고, 국내 낙농업을 선도하며, 베트남 유제품을 세계 시장에 선보이기까지 비나밀크는 현재 26억 달러 가치를 지닌 브랜드로 자리매김했다.

또 람 당 총서기 겸 국가주석은 비나밀크의 혁신과 우수한 생산력, 국가 발전에 대한 기여를 인정하여 2026년 7월 20일 비나밀크에 두 번째 노동영웅 칭호를 수여하는 명령에 서명했다.

비나밀크, 전국 어린이들에게 우유 60만 팩 기증

50주년 기념 행사의 일환으로 비나밀크는 두 가지 사회공헌 활동을 발표했다.

어린이들에게 양질의 영양을 제공한다는 사명을 바탕으로 베트남 아동권리보호협회(Vietnam Association for Protection of Child Rights)에 우유 10만 팩을 전달했다.

또한 '우뚝 서라 베트남 우유 기금(Rise High Vietnam Milk Fund)'을 통해 전국 어린이 1만 1,000명이 마실 수 있는 우유 50만 팩을 베트남 아동기금(Vietnam Children's Fund)에 기증했다. 이는 지금까지 55만 명이 넘는 베트남 어린이들에게 4,300만 팩이 넘는 우유를 전달해 온 비나밀크의 지원 프로그램을 이어가는 것이다.

다오 홍란(Dao Hong Lan) 보건부 장관은 당, 국가 및 보건 부문과 협력하여 아동 건강과 영양에 지속적으로 기여한 비나밀크의 공로를 인정해 비나밀크에 공로훈장(Certificate of Merit)을 수여했다.

베트남의 열망에 봉사해 온 50년

바나밀크는 베트남 유제품 기업으로는 유일하게 포춘(Fortune)지가 선정한 '동남아시아 500대 기업(Southeast Asia 500)'으로 선정된 기업이자 매출 기준 세계 36대 유제품 기업이다. 이에 봉사와 성취의 역사 역시 자긍심을 가져도 좋을 만큼 대단하다.

1976년: 전후 재건 과정에서 설립됐다. 당시 아동 만성 영양실조율은 50–60%에 달했다. 사명: 어린이 영양 확보, 가족 건강 지원, 자립적인 낙농업 육성.

전후 재건 과정에서 설립됐다. 당시 아동 만성 영양실조율은 50–60%에 달했다. 사명: 어린이 영양 확보, 가족 건강 지원, 자립적인 낙농업 육성. 1989년: 베트남 최초의 국산 분유를 생산했다.

베트남 최초의 국산 분유를 생산했다. 1990년대 초: '백색 혁명(White Revolution)'을 추진하여 원유 자급자족의 발판을 마련했다.

'백색 혁명(White Revolution)'을 추진하여 원유 자급자족의 발판을 마련했다. 1997년: 베트남 유제품을 최초로 수출했다. 현재 비나밀크 제품은 국가 및 지역 65곳에 공급되고 있으며, 누적 수출액은 39억 달러에 육박한다.

베트남 유제품을 최초로 수출했다. 현재 비나밀크 제품은 국가 및 지역 65곳에 공급되고 있으며, 누적 수출액은 39억 달러에 육박한다. 2023년: 브랜드 리뉴얼, 디지털화, 사업 구조조정 등 대대적인 전환을 추진했다.

브랜드 리뉴얼, 디지털화, 사업 구조조정 등 대대적인 전환을 추진했다. 2025년 말 기준: 고급화, 지속 가능한 영양, 맞춤형 경험에 맞춘 15개 카테고리에 걸쳐 300개 이상의 SKU를 보유하고 있다.

마이 키에우 리엔 비나밀크 CEO는 "비나밀크는 베트남 땅에서 태어나 베트남 국민이 키워낸 국가적 자랑거리다. 깊은 감사를 드리며, 그 가치에 부응하기 위해 늘 노력할 것이다"라고 말했다.

제품 확장과 더불어 비나밀크는 이중 공기 밀폐, 초미세 여과, 온전한 콩 기술, 베트남 최초의 6HMO 포뮬러 등과 같은 기술을 통해 혁신을 추진하고 베트남 유제품 표준을 제고해 왔다. 브랜드 파이낸스(Brand Finance)는 비나밀크를 세계 10대 고가치 유제품 브랜드(10 most valuable dairy brands)이자 최고 잠재력 유제품 브랜드(most potential dairy brand)로 선정하고 최고 브랜드 강도 등급인 AAA+를 부여하기도 했다.

SOURCE Vinamilk