50周年を迎えるVinamilk：ベトナム、記念日に合わせて2人目の「労働英雄」の称号を授与

「50 Years - Serving Vietnamese Aspiration」と題された特別番組では、ベトナムの乳業を築き、発展させてきたVinamilkの50年にわたる歩みが、芸術的な手法で振り返られました。戦後、国内初の乳製品工場の再建から、国内における酪農の先駆的取り組み、さらにはベトナムの乳製品を世界市場に送り出すにいたるまで、Vinamilkは今日、26億米ドルのブランド価値を誇る企業として確立しています。

Vinamilkのイノベーション、生産面での卓越性、および国家の発展への貢献を称え、2026年7月20日、To Lam書記長兼国家主席は、同社に2度目となる「労働英雄」の称号を授与する命令書に署名しました。

Vinamilk、全国の子供たちに牛乳60万パックを寄贈

記念行事の一環として、Vinamilkは2つの慈善活動を発表しました：

子どもたちに質の高い栄養を届けるという使命に基づき、Vietnam Association for Protection of Child Rightsに牛乳10万パックを寄贈しました。

「Rise High Vietnam Milk Fund」を通じて、Vietnam Children's Fundに牛乳50万パックを寄贈し、全国の1万1,000人の子供たちに配布されます。これにより、Vinamilkは、これまでに55万人以上のベトナムの子供たちに4,300万パック以上の牛乳を届けてきたこのプログラムへの支援を継続することになります。

Vinamilkが、党、国家、および保健分野と連携し、子どもの健康と栄養に対して継続的に貢献してきたことを称え、Dao Hong Lan保健大臣が同社に表彰状を授与しました。

ベトナムの夢の実現のために50年間を捧げる

Fortune誌の「東南アジア500社」に名を連ねる唯一のベトナム乳業企業であり、売上高で世界トップ36の乳業企業の一つであるVinamilk は、長年にわたる貢献と実績を誇る歴史を持っています。

1976年： 戦後の復興期に設立され、当時の子どもの栄養失調の割合は50～60％に達していました。ミッション：子どもの栄養を確保し、家族の健康を支え、自立した酪農産業を築くことです。

戦後の復興期に設立され、当時の子どもの栄養失調の割合は50～60％に達していました。ミッション：子どもの栄養を確保し、家族の健康を支え、自立した酪農産業を築くことです。 1989年： ベトナム初の国産粉ミルクを製造しました。

ベトナム初の国産粉ミルクを製造しました。 1990年代初頭： 「ホワイト・レボリューション」を打ち出し、生乳の自給自足の基盤を築きました。

「ホワイト・レボリューション」を打ち出し、生乳の自給自足の基盤を築きました。 1997年： ベトナム産乳製品を初めて輸出しました。Vinamilkの製品は現在、65の国と地域で販売されており、輸出額の累計は39億米ドルに迫っています。

ベトナム産乳製品を初めて輸出しました。Vinamilkの製品は現在、65の国と地域で販売されており、輸出額の累計は39億米ドルに迫っています。 2023年： 大きな変革：ブランド刷新、デジタル化、および事業再編。

大きな変革：ブランド刷新、デジタル化、および事業再編。 2025年末までに： 15のカテゴリーにまたがる300以上のSKUは、プレミアム化、持続可能な栄養、そしてパーソナライズされた体験というコンセプトに沿ったものです。

「Vinamilkはベトナムの大地から生まれ、ベトナムの人々に育まれ、国民の誇りの源となっています。私たちは深く感謝しており、その期待に応えられるよう常に努力してまいります」と、Vinamilkの最高経営責任者（CEO）であるMai Kieu Lienは述べています。

製品のラインナップ拡充に加え、Vinamilkは、デュアルエアシール、限外ろ過、健康的な大豆技術、そしてベトナム初の6HMO配合粉ミルクといった技術を通じて、イノベーションを推進し、ベトナムの乳製品基準の向上に貢献してきました。Brand Financeは、Vinamilkを「世界で最も価値のある乳製品ブランドトップ10」にランクインさせ、さらに「世界で最も将来性のある乳製品ブランド」 に選定し、最高ランクの「AAA+」ブランド力評価を付与しました。

SOURCE Vinamilk