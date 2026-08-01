50周年を迎えるVinamilk：ベトナム、記念日に合わせて2人目の「労働英雄」の称号を授与

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ベトナム・ハノイ、2026年7月31日 /PRNewswire/ -- Vinamilkは、2026年7月23日にハノイで開催された創立50周年記念式典において、2度目となる
労働英雄の称号を授与されました。元 Party Central Committeeの委員であり、労働英雄、Vinamilkの最高経営責任者（CEO）のMai Kieu Lienも、 独立勲章三等を、 ベトナム社会主義共和国の国家副主席兼Party Central Committee政治局員のVo Thi Anh Xuan氏から授与されました。
式典には、
To Lam書記長兼国家主席、元 書記長のNong Duc Manh氏、 Le Minh Hung首相をはじめとする要人らから祝賀の花輪が贈られ、ベトナム各地の指導者らが出席しました。
Vinamilkの創立50周年を記念し、2度目の「労働英雄」の称号が授与された
Vinamilk、創立50周年記念式典で2度目の「労働の英雄」の称号を授与される
Vinamilk創立50周年記念式典にて、Mai Kieu Lienが独立勲章三等を受章
Vinamilk、創立50周年記念式典で子供たちに数十万パックの牛乳を寄贈
「50 Years - Serving Vietnamese Aspiration」と題された特別番組では、ベトナムの乳業を築き、発展させてきたVinamilkの50年にわたる歩みが、芸術的な手法で振り返られました。戦後、国内初の乳製品工場の再建から、国内における酪農の先駆的取り組み、さらにはベトナムの乳製品を世界市場に送り出すにいたるまで、Vinamilkは今日、26億米ドルのブランド価値を誇る企業として確立しています。
Vinamilkのイノベーション、生産面での卓越性、および国家の発展への貢献を称え、2026年7月20日、
To Lam書記長兼国家主席は、同社に2度目となる「労働英雄」の称号を授与する命令書に署名しました。 Vinamilk、全国の子供たちに牛乳60万パックを寄贈
記念行事の一環として、Vinamilkは2つの慈善活動を発表しました：
子どもたちに質の高い栄養を届けるという使命に基づき、Vietnam Association for Protection of Child Rightsに牛乳10万パックを寄贈しました。
「Rise High Vietnam Milk Fund」を通じて、Vietnam Children's Fundに牛乳50万パックを寄贈し、全国の1万1,000人の子供たちに配布されます。これにより、Vinamilkは、これまでに55万人以上のベトナムの子供たちに4,300万パック以上の牛乳を届けてきたこのプログラムへの支援を継続することになります。
Vinamilkが、党、国家、および保健分野と連携し、子どもの健康と栄養に対して継続的に貢献してきたことを称え、
Dao Hong Lan保健大臣が同社に表彰状を授与しました。 ベトナムの夢の実現のために50年間を捧げる
Fortune誌の「東南アジア500社」に名を連ねる唯一のベトナム乳業企業であり、売上高で世界トップ36の乳業企業の一つであるVinamilk は、長年にわたる貢献と実績を誇る歴史を持っています。
1976年： 戦後の復興期に設立され、当時の子どもの栄養失調の割合は50～60％に達していました。ミッション：子どもの栄養を確保し、家族の健康を支え、自立した酪農産業を築くことです。
1989年： ベトナム初の国産粉ミルクを製造しました。
1990年代初頭： 「ホワイト・レボリューション」を打ち出し、生乳の自給自足の基盤を築きました。
1997年： ベトナム産乳製品を初めて輸出しました。Vinamilkの製品は現在、65の国と地域で販売されており、輸出額の累計は39億米ドルに迫っています。
2023年： 大きな変革：ブランド刷新、デジタル化、および事業再編。
2025年末までに： 15のカテゴリーにまたがる300以上のSKUは、プレミアム化、持続可能な栄養、そしてパーソナライズされた体験というコンセプトに沿ったものです。
「Vinamilkはベトナムの大地から生まれ、ベトナムの人々に育まれ、国民の誇りの源となっています。私たちは深く感謝しており、その期待に応えられるよう常に努力してまいります」と、Vinamilkの最高経営責任者（CEO）であるMai Kieu Lienは述べています。
製品のラインナップ拡充に加え、Vinamilkは、デュアルエアシール、限外ろ過、健康的な大豆技術、そしてベトナム初の6HMO配合粉ミルクといった技術を通じて、イノベーションを推進し、ベトナムの乳製品基準の向上に貢献してきました。Brand Financeは、Vinamilkを「世界で
最も価値のある乳製品ブランドトップ10」にランクインさせ、さらに「 世界で最も将来性のある乳製品ブランド」 に選定し、最高ランクの「AAA+」ブランド力評価を付与しました。
SOURCE Vinamilk
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