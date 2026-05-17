상하이 INS 랜드, 3개의 새로운 몰입형 공간 소울 하우스, 라디, 점프 공개

상하이 2026년 5월 17일 /PRNewswire/ -- 최근 DJ Mag의 2026년 전 세계 탑 100 클럽(2026 Top 100 Clubs)에서 세계 12위, 아시아 3위에 오른 도심형 엔터테인먼트 복합공간 INS 랜드(INS LAND)가 몰입형 클럽인 소울 하우스(Soul House), 전면 재구상 및 확장 후 재개장한 라디(Radi), 그리고 게스트가 말 그대로 공중에 떠 있는 듯한 경험을 할 수 있도록 설계된 스프링 장착 댄스 플로어를 갖춘 새로운 클럽 점프(Jump) 등 3곳의 몰입형 공간을 새롭게 오픈했다.

INS 랜드의 공동창업자인 레오 리우(Leo Liu) 브랜드 및 성장 총괄은 "소울 하우스, 라디, 점프는 2026년에 대한 우리의 대답"이라며 "각 공간은 게임 세계를 현실로 구현하려는 INS 랜드 비전의 새로운 장이다. 단 한 장의 티켓으로 게스트는 단순히 한 장소를 방문하는 것이 아니라 45일마다 경험이 새롭게 탄생하는 세계에 들어서게 된다"고 말했다.

이번 개장은 2026년 6월 16일 INS 랜드의 3주년을 앞두고 '클럽 클러스터(club cluster)'라는 정체성에서 다중 포맷(multi-format) 도심형 플레이그라운드로의 전략적 전환을 의미한다. 현재 INS 랜드는 단일 티켓 생태계 아래 20개의 공간을 100% 소유해 운영하고 있다.

소울 하우스는 현재까지 INS 랜드가 선보인 가장 야심 찬 몰입형 콘셉트다. 각기 고유한 내러티브 세계를 갖춘 여러 개의 테마룸으로 구성되어 있다. 게스트는 음료 아이템, 무대미술, 스토리텔링 요소와 함께 서로 다른 세계를 이동하며, 몰입형 극장과 공간 디자인이 결합된 다층적 경험을 즐길 수 있다.

라디는 전면적인 변신을 거쳐 돌아왔다. 확장된 공간, 업그레이드된 사운드 및 조명 시스템, 새로워진 디자인 방향성을 바탕으로 INS 랜드 포트폴리오 내에서 대표적인 디자인 중심 공간으로 자리매김한다.

점프는 움직임을 중심으로 한 새로운 체험형 포맷을 선보인다. 스프링 장착 댄스 플로어를 중심으로 구축됐으며, 일렉트로닉 및 바운스 장르 전반의 에너지 넘치는 프로그램을 통해 신체적으로 역동적인 나이트라이프 경험을 제공하도록 설계됐다.

INS 랜드 소개

INS 랜드는 상하이 중심부에 위치한 20개 공간으로 구성된 도심형 엔터테인먼트 단지로, 나이트라이프, 몰입형 경험, 다이닝, 음악을 하나의 통합 브랜드 아래 결합한다. 여러 공간에 입장할 수 있는 단일 티켓 모델을 통해 2025년 400만 명 이상의 방문객을 맞이했으며, DJ Mag의 탑 100 클럽(Top 100 Clubs)에서 세계 12위를 차지했다. 이 플랫폼은 핵심 테마를 45일마다 새롭게 바꾸며, 모바일 앱은 온•오프라인 경험 전반에서 100만 명 이상의 활성 사용자를 지원한다. INS 랜드는 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz), 나이키(Nike), 더우인(Douyin), 도리토스(Doritos), 퍼블리시스 그룹(Publicis Groupe)과 같은 브랜드와 협업해 왔으며, 2027년 개장을 목표로 INS 랜드 방콕(INS LAND Bangkok)을 준비하는 등 해외 확장을 추진하고 있다.

자세한 정보: INS 랜드 공식 사이트

SOURCE INS LAND