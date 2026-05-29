INS LAND เซี่ยงไฮ้ เปิดตัว Soul House, Radi และ JumpUnveils สามสถานบันเทิงใหม่แนวอิมเมอร์ซีฟสุดล้ำ
29 May, 2026, 22:00 CST
เซี่ยงไฮ้, 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- INS LAND คอมเพล็กซ์ความบันเทิงใจกลางเมือง ซึ่งล่าสุดได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในรายชื่อ Top 100 Clubs ประจำปี 2569 ของ DJ Mag และเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย ประกาศเปิดตัวสถานที่ใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ Soul House คลับแนวอิมเมอร์ซีฟ, Radi ซึ่งกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังการปรับโฉมและขยายพื้นที่ครั้งใหญ่ทั้งหมด และ Jump คลับพลังงานสูงแห่งใหม่ที่มีฟลอร์เต้นแบบสปริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหล่านักเต้นลอยตัวเหนือพื้นสมชื่อ
"Soul House, Radi และ Jump คือคำตอบของเราสำหรับปี 2569" Leo Liu ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายแบรนด์และการเติบโตของ INS LAND กล่าว "แต่ละแห่งคือเส้นทางบทใหม่ในวิสัยทัศน์ของ INS LAND ที่จะทำให้โลกแห่งเกมมีชีวิต ด้วยบัตรเพียงใบเดียว ผู้ใช้บริการไม่ได้เพียงเยือนสถานที่ แต่ยังจะได้เข้าสู่โลกที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ขึ้นทุก ๆ 45 วัน"
การเปิดตัวนี้ถือเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ก่อนที่จะถึงโอกาสครบรอบ 3 ปีของ INS LAND ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยเปลี่ยนจากอัตลักษณ์แบบ "กลุ่มคลับ" ให้กลายเป็นสนามเล่นสนุกกลางเมืองหลากหลายรูปแบบ โดยในปัจจุบัน แบรนด์มีสถานที่ทั้งหมด 20 แห่งที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเองโดยตรงภายใต้ระบบบัตรรวมเพียงใบเดียว
Soul House คือแนวคิดอิมเมอร์ซีฟที่ทะเยอทะยานที่สุดของ INS LAND จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยหลายห้องที่มีธีมแตกต่างกัน โดยแต่ละห้องล้วนมีจักรวาลเรื่องราวของตัวเอง ผู้เข้าชมจะได้เดินทางผ่านโลกที่แตกต่างกัน โดยแต่ละโลกมีเมนูเครื่องดื่ม ฉากตกแต่ง และองค์ประกอบด้านการเล่าเรื่องเฉพาะตัว ซึ่งผสมผสานระหว่างโรงละครแบบอิมเมอร์ซีฟเข้ากับการออกแบบพื้นที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีหลายชั้นและซับซ้อน
Radi กลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังจากได้รับการปรับโฉมใหม่โดยสมบูรณ์ โดยมีการขยายพื้นที่ ยกระดับระบบเสียงและแสง และปรับทิศทางการออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่โดดเด่นด้านการออกแบบและเป็นเอกลักษณ์ภายในพอร์ตโฟลิโอของ INS LAND
Jump นำเสนอรูปแบบประสบการณ์ใหม่ที่เน้นการเคลื่อนไหวเป็นหัวใจหลัก ออกแบบให้มีฟลอร์เต้นแบบสปริงเป็นองค์ประกอบหลัก พร้อมโปรแกรมความบันเทิงพลังงานสูงในแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และแนวบาวซ์ (bounce) เพื่อสร้างประสบการณ์ยามค่ำคืนที่สัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่เปี่ยมพลัง
เกี่ยวกับ INS LAND
INS LAND คือคอมเพล็กซ์ความบันเทิงในเมืองที่ประกอบด้วยสถานที่ทั้งหมด 20 แห่ง ตั้งอยู่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ โดยผสานชีวิตยามค่ำคืน ประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ การรับประทานอาหาร และดนตรีเข้าไว้ภายใต้แบรนด์เดียว ด้วยโมเดลตั๋วใบเดียวที่สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสถานที่ INS LAND ได้ต้อนรับผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 4 ล้านคนในปี 2568 และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในรายชื่อ Top 100 Clubs ของ DJ Mag แพลตฟอร์มนี้ทำการปรับเปลี่ยนธีมหลักใหม่ทุก 45 วัน และแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทมีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ล้านราย ซึ่งเชื่อมโยงประสบการณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน INS LAND ร่วมมือกับแบรนด์ดังมาแล้วมากมาย รวมถึง Mercedes-Benz, Nike, Douyin, Doritos และ Publicis Groupe และกำลังเตรียมขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดย INS LAND กรุงเทพ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570
