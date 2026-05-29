INS LAND เซี่ยงไฮ้ เปิดตัว Soul House, Radi และ JumpUnveils สามสถานบันเทิงใหม่แนวอิมเมอร์ซีฟสุดล้ำ

News provided by

INS LAND

29 May, 2026, 22:00 CST

เซี่ยงไฮ้, 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- INS LAND คอมเพล็กซ์ความบันเทิงใจกลางเมือง ซึ่งล่าสุดได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในรายชื่อ Top 100 Clubs ประจำปี 2569 ของ DJ Mag และเป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย ประกาศเปิดตัวสถานที่ใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ Soul House คลับแนวอิมเมอร์ซีฟ, Radi ซึ่งกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังการปรับโฉมและขยายพื้นที่ครั้งใหญ่ทั้งหมด และ Jump คลับพลังงานสูงแห่งใหม่ที่มีฟลอร์เต้นแบบสปริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหล่านักเต้นลอยตัวเหนือพื้นสมชื่อ

Continue Reading
(PRNewsfoto/INS LAND)
(PRNewsfoto/INS LAND)

"Soul House, Radi และ Jump คือคำตอบของเราสำหรับปี 2569" Leo Liu ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายแบรนด์และการเติบโตของ INS LAND กล่าว "แต่ละแห่งคือเส้นทางบทใหม่ในวิสัยทัศน์ของ INS LAND ที่จะทำให้โลกแห่งเกมมีชีวิต ด้วยบัตรเพียงใบเดียว ผู้ใช้บริการไม่ได้เพียงเยือนสถานที่ แต่ยังจะได้เข้าสู่โลกที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ขึ้นทุก ๆ 45 วัน"

การเปิดตัวนี้ถือเป็นพัฒนาการเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ก่อนที่จะถึงโอกาสครบรอบ 3 ปีของ INS LAND ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยเปลี่ยนจากอัตลักษณ์แบบ "กลุ่มคลับ" ให้กลายเป็นสนามเล่นสนุกกลางเมืองหลากหลายรูปแบบ โดยในปัจจุบัน แบรนด์มีสถานที่ทั้งหมด 20 แห่งที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเองโดยตรงภายใต้ระบบบัตรรวมเพียงใบเดียว

Soul House คือแนวคิดอิมเมอร์ซีฟที่ทะเยอทะยานที่สุดของ INS LAND จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยหลายห้องที่มีธีมแตกต่างกัน โดยแต่ละห้องล้วนมีจักรวาลเรื่องราวของตัวเอง ผู้เข้าชมจะได้เดินทางผ่านโลกที่แตกต่างกัน โดยแต่ละโลกมีเมนูเครื่องดื่ม ฉากตกแต่ง และองค์ประกอบด้านการเล่าเรื่องเฉพาะตัว ซึ่งผสมผสานระหว่างโรงละครแบบอิมเมอร์ซีฟเข้ากับการออกแบบพื้นที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีหลายชั้นและซับซ้อน

Radi กลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังจากได้รับการปรับโฉมใหม่โดยสมบูรณ์ โดยมีการขยายพื้นที่ ยกระดับระบบเสียงและแสง และปรับทิศทางการออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่โดดเด่นด้านการออกแบบและเป็นเอกลักษณ์ภายในพอร์ตโฟลิโอของ INS LAND

Jump นำเสนอรูปแบบประสบการณ์ใหม่ที่เน้นการเคลื่อนไหวเป็นหัวใจหลัก ออกแบบให้มีฟลอร์เต้นแบบสปริงเป็นองค์ประกอบหลัก พร้อมโปรแกรมความบันเทิงพลังงานสูงในแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และแนวบาวซ์ (bounce) เพื่อสร้างประสบการณ์ยามค่ำคืนที่สัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่เปี่ยมพลัง

เกี่ยวกับ INS LAND

INS LAND คือคอมเพล็กซ์ความบันเทิงในเมืองที่ประกอบด้วยสถานที่ทั้งหมด 20 แห่ง ตั้งอยู่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ โดยผสานชีวิตยามค่ำคืน ประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ การรับประทานอาหาร และดนตรีเข้าไว้ภายใต้แบรนด์เดียว ด้วยโมเดลตั๋วใบเดียวที่สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสถานที่ INS LAND ได้ต้อนรับผู้เข้าใช้บริการมากกว่า 4 ล้านคนในปี 2568 และได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในรายชื่อ Top 100 Clubs ของ DJ Mag แพลตฟอร์มนี้ทำการปรับเปลี่ยนธีมหลักใหม่ทุก 45 วัน และแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทมีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ล้านราย ซึ่งเชื่อมโยงประสบการณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน INS LAND ร่วมมือกับแบรนด์ดังมาแล้วมากมาย รวมถึง Mercedes-Benz, Nike, Douyin, Doritos และ Publicis Groupe และกำลังเตรียมขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดย INS LAND กรุงเทพ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: เว็บไซต์ทางการของ INS LAND

SOURCE INS LAND

Also from this source

Shanghai's INS LAND Unveils Three New Immersive Venues -- Soul House, Radi, and Jump

Shanghai's INS LAND Unveils Three New Immersive Venues -- Soul House, Radi, and Jump

INS LAND, the urban entertainment complex recently ranked No.12 in DJ Mag's 2026 Top 100 Clubs worldwide and No.3 in Asia, announced the opening of...
INS LAND ในเซี่ยงไฮ้ คว้าตำแหน่งคลับที่ดีที่สุดของจีนจากการจัดอันดับ Top 100 ของ DJ Mag ติดอันดับ 3 ในเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก

INS LAND ในเซี่ยงไฮ้ คว้าตำแหน่งคลับที่ดีที่สุดของจีนจากการจัดอันดับ Top 100 ของ DJ Mag ติดอันดับ 3 ในเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก

INS Land คอมเพล็กซ์ด้านไนต์ไลฟ์และความบันเทิงแบบหลายชั้นที่ตั้งอยู่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ ติดอันดับที่ 12 ในการจัดอันดับ Top 100 Clubs ประจำปี 2569 โดย...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

Music

Music

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics