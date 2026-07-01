샨타 바이오로직스, 카트리지 충전 마감 협력 발표

하이데라바드, 인도, 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 샨타 바이오로직스(Shantha Biologics)가 6월 30일, 인도에서 카트리지 충전 마감 제조 서비스를 제공하기 위해 노보 노디스크(Novo Nordisk)와 아웃소싱 계약을 체결했다고 발표했다.

노보 노디스크와의 계약은 고품질 제조 실행에 대한 샨타 바이오로직스의 지속적인 집중과 글로벌 헬스케어 기업들의 신뢰받는 파트너로서의 역할을 반영한다. 이 협력은 양 당사자가 합의한 계약 프레임워크에 의해 관리되며, 해당되는 품질, 컴플라이언스, 규제 요건에 따라 수행될 예정이다.

샨타 바이오로직스의 이사인 비쉬 체브롤(Vishy Chebrol) 박사는 "샨타 바이오로직스의 역량에 대한 신뢰와 신뢰할 수 있는 고품질 카트리지 충전 마감 서비스에 대한 우리의 약속을 반영하는 이번 협력에 참여하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "강력한 운영 실행과 품질 및 컴플라이언스에 대한 지속적인 집중을 통해 이 파트너십을 지원하기를 기대한다"고 덧붙였다.

계약의 재무적 조건이나 추가 세부 사항은 공개되지 않는다.

샨타 바이오로직스 소개

샨타 바이오로직스는 인도 하이데라바드에 본사를 둔 제약 제조 기업으로 백신, 바이오로직스, 전문 멸균 제조에 걸친 역량을 보유하고 있다. 회사는 카트리지 충전을 포함한 목적에 맞게 구축된 멸균 충전 마감 설비를 운영하며, 국제 품질 및 컴플라이언스 기준을 충족하는 고품질 개발 및 무균 제조를 제공하기 위해 글로벌 제약 및 바이오테크 기업들과 파트너십을 맺고 있다.

미디어 문의처:

MRK 라주(MRK Raju) 박사 +91 996 358 1033

[email protected] 사시 포침차를라(Sashi Pochimcharla) +91 994 905 4060

[email protected]

로고: https://mma.prnewswire.com/media/3002474/Shantha_Biologics_Logo.jpg

SOURCE Shantha Biologics