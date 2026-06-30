Shantha Biologics gibt Zusammenarbeit im Bereich der Abfüllung und Endverarbeitung von Karpulen bekannt

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Shantha Biologics

Jun 30, 2026, 23:45 ET

HYDERABAD, Indien, 1. juli 2026 /PRNewswire/ -- Shantha Biologics gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Novo Nordisk eine Outsourcing-Vereinbarung über die Erbringung von Fertigungsdienstleistungen für die Abfüllung und Endverarbeitung von Karpulen in Indien abgeschlossen hat.

Die Vereinbarung mit Novo Nordisk unterstreicht die anhaltende Ausrichtung von Shantha Biologics auf eine hochwertige Fertigungsleistung sowie die Rolle des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner für globale Unternehmen der Gesundheitsbranche. Die Zusammenarbeit unterliegt den von den Parteien vereinbarten vertraglichen Rahmenbedingungen und erfolgt unter Einhaltung der geltenden Qualitäts-, Compliance- und regulatorischen Anforderungen.

„Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, die das Vertrauen in die Kompetenzen von Shantha Biologics und unser Engagement für zuverlässige, hochwertige Dienstleistungen für die Abfüllung und Endverarbeitung von Karpulen widerspiegelt", sagte Dr. Vishy Chebrol, Direktor bei Shantha Biologics. „Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft durch eine starke Umsetzung in der Produktion sowie einen anhaltenden Fokus auf Qualität und Compliance zu unterstützen."

Zu finanziellen Konditionen oder weiteren Einzelheiten der Vereinbarung werden keine Angaben gemacht.

Informationen zu Shantha Biologics

Shantha Biologics ist ein pharmazeutisches Produktionsunternehmen mit Sitz in Hyderabad, Indien, dessen Kompetenzen die Bereiche Impfstoffe, Biologika und spezialisierte sterile Fertigung umfassen. Das Unternehmen verfügt über eigens dafür errichtete Kapazitäten für sterile Abfüllung und Endverarbeitung, einschließlich Karpulenabfüllung, und arbeitet mit globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um hochwertige Entwicklungsleistungen und aseptische Fertigung anzubieten, die internationalen Qualitäts- und Compliance-Standards entsprechen.

Medienkontakt:

Dr. MRK Raju

+91 996 358 1033
[email protected]

Sashi Pochimcharla

+91 994 905 4060
[email protected]

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