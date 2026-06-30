Shantha Biologics anuncia una colaboración para el llenado y acabado de cartuchos

HYDERABAD, India, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shantha Biologics anunció hoy que ha firmado un acuerdo de subcontratación con Novo Nordisk para proporcionar servicios de fabricación de llenado y acabado de cartuchos en la India.

El acuerdo con Novo Nordisk refleja el continuo enfoque de Shantha Biologics en la excelencia en la fabricación y su posición como socio de confianza para las empresas sanitarias globales. La colaboración se regirá por el marco contractual acordado entre las partes y se llevará a cabo de conformidad con los requisitos de calidad, cumplimiento y normativas aplicables.

"Nos complace formalizar esta colaboración, que refleja la confianza depositada en las capacidades de Shantha Biologics y nuestro compromiso con servicios de llenado y acabado de cartuchos fiables y de alta calidad", declaró el Dr. Vishy Chebrol, director de Shantha Biologics. "Esperamos respaldar esta alianza mediante una sólida ejecución operativa y un enfoque constante en la calidad y el cumplimiento".

No se han revelado los términos financieros ni otros detalles del acuerdo.

Acerca de Shantha Biologics

Shantha Biologics es una empresa farmacéutica con sede en Hyderabad, India, cuyas capacidades abarcan vacunas, productos biológicos y fabricación estéril especializada. La empresa opera una planta de llenado y acabado estéril diseñada específicamente para este fin, incluyendo el llenado de cartuchos, y se asocia con empresas farmacéuticas y biotecnológicas globales para ofrecer un desarrollo de alta calidad y una fabricación aséptica que cumpla con los estándares internacionales de calidad y cumplimiento.

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