Shantha Biologics annonce un partenariat dans le domaine du remplissage et de la finition de cartouches

HYDERABAD, Inde, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Shantha Biologics a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec Novo Nordisk un accord d'externalisation portant sur la prestation de services de fabrication de cartouches (remplissage et finition) en Inde.

L'accord conclu avec Novo Nordisk témoigne de l'engagement constant de Shantha Biologics en faveur de la qualité d'exécution de la fabrication et de son attachement à son rôle de partenaire de confiance auprès des entreprises mondiales du secteur de la santé. Cette collaboration sera régie par le cadre contractuel convenu entre les parties et menée dans le respect des exigences en vigueur en matière de qualité, de conformité et de réglementation.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat, qui illustre la confiance accordée aux capacités de Shantha Biologics et notre détermination à fournir des services fiables et de qualité dans le domaine du remplissage et de la finition de cartouches », déclare Vishy Chebrol, directeur de Shantha Biologics. « Nous avons hâte de soutenir cette collaboration grâce à une mise en œuvre opérationnelle rigoureuse et à l'attention constante que nous accordons à la qualité et à la conformité. »

Les conditions financières et les autres détails de l'accord ne sont pas divulgués.

À propos de Shantha Biologics

Shantha Biologics est une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques basée à Hyderabad, en Inde, dont les activités couvrent les vaccins, les médicaments biologiques et la fabrication stérile spécialisée. L'entreprise dispose d'installations de remplissage et de finition spécialisées dans le conditionnement stérile, notamment pour le remplissage de cartouches, et collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales afin de proposer des services de développement et de fabrication aseptique de pointe, conformes aux normes internationales de qualité et de conformité.

Relations avec les médias :

MRK Raju +91 996 358 1033

[email protected] Sashi Pochimcharla +91 994 905 4060

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/3002474/Shantha_Biologics_Logo.jpg