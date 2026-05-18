세계 최고 권위 영화제 무대서 이어가는 글로벌 문화 파트너십

캄파리, '칸 영화제'와 공식 파트너십 5년째 이어간다

전 세계 영화인 대상 현장 프로그램 운영

5월 12일~23일 프랑스 칸에서 열리는 제79회 칸 영화제 공식 파트너로 참여

영화 •예술 영역과 40여 년간 이어온 협업 바탕으로 글로벌 문화 행사 접점 확대

캄파리 라운지 중심으로 골든글로브 및 더 할리우드 리포터 협업 프로그램 진행

칸, 프랑스, 2026년 5월 18일 /PRNewswire/ -- 이탈리아 프리미엄 주류 수입•유통 기업 캄파리코리아는 이탈리아 대표 리큐르 브랜드 '캄파리(Campari)'가 오는 5월 12일부터 23일까지 프랑스 칸에서 열리는 제79회 칸 영화제(Festival de Cannes)에 공식 파트너로 5년 연속 참여한다고 밝혔다.

캄파리는 유럽의 아페리티보(식전주) 문화를 상징하는 이탈리아 리큐르 브랜드로, 1860년 이탈리아 밀라노에서 시작되어 현재 전 세계 190여 개국에서 판매되며 글로벌 칵테일 및 바 문화를 주도하고 있다. 영국 주류 전문 매체 '드링크 인터내셔널(Drinks International)'이 발표한 '세계에서 가장 많이 판매된 리큐르' 부문에서 10년 연속 1위를 기록했으며, 캄파리를 상징하는 대표적인 칵테일 '네그로니(Negroni)'는 세계에서 가장 많이 판매된 클래식 칵테일로 5년 연속 선정됐다.

CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA CAMPARI RETURNS TO CANNES TO CELEBRATE THE MOMENTS THAT DEFINE CINEMA

캄파리는 영화, 예술, 패션 등 다양한 문화 영역과의 협업을 이어왔다. 지난 40여 년간 세계 주요 영화제와 감독, 배우, 크리에이터들과 함께하며 영화 산업과의 접점을 확대해왔으며, 5년 연속 칸 영화제 공식 파트너십 역시 그 연장선에 있다. 올해도 영화제 기간 동안 칸 현지에서 글로벌 영화 관계자 대상 현장 프로그램을 운영하며, 문화예술과 아페리티보를 연결하는 활동을 이어간다.

먼저 캄파리는 영화제의 중심부인 레드카펫 인근에 '캄파리 라운지(Campari Lounge)'를 운영한다. 영화제 기간 동안 감독, 배우, 크리에이터, 업계 관계자들이 교류하는 공간으로 활용되며, 낮에는 영화 관계자들이 참여하는 대담과 네트워킹 프로그램이, 저녁에는 초청 인사를 대상으로 한 프라이빗 행사가 운영될 예정이다.

행사 기간 캄파리 라운지에서는 ▲세계적인 영화•TV 시상식인 '골든글로브(Golden Globes)' 공식 오찬 행사 ▲미국 영화•엔터테인먼트 전문 매체 '더 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)'의 인터뷰 콘텐츠 '어워즈 채터 팟캐스트(Awards Chatter Podcast)' 녹음 등이 진행된다. 이외에도 영화•패션•예술계 인사들이 참여하는 글로벌 멤버십 클럽 '소호하우스(Soho House)'와 협업해 아페리티보 네트워킹 프로그램도 운영한다.

밀라노의 대표적인 아페리티보 바 '캄파리노 인 갈레리아(Camparino in Galleria)'도 칸 영화제 주요 현장 일대에서 네그로니를 비롯한 클래식 칵테일 프로그램을 운영한다. 특히 이번 칸 영화제의 레드카펫에서 영감을 받은 특별 칵테일 '레드 카펫 – 칸 에디션(Red Carpet – Cannes Edition)'을 공개하는 등 글로벌 영화제의 위상에 맞춘 현장 프로그램을 이어갈 예정이다.

안드레아 네리(Andrea Neri) 하우스 오브 아페리티프(House of Aperitifs) 총괄 매니징 디렉터는 "칸 영화제는 전 세계 영화인과 업계 관계자들이 모이는 중요한 국제 문화 행사이자, 캄파리가 이어온 문화예술 분야 협업을 보여주는 상징적인 무대"라며, "캄파리는 올해도 칸 영화제 공식 파트너로서 글로벌 영화 관계자들이 교류할 수 있는 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 말했다.

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로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2973160/Campari_Logo.jpg

SOURCE Campari