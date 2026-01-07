스킨수티컬즈, 새 브랜드 앰버서더 호가와 함께 탁월한 전문성을 기리다

제7회 엑설런스 어워즈 및 티몰 슈퍼 브랜드 데이

상하이 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- 프리미엄 전문 스킨케어 브랜드 스킨수티컬즈(SkinCeuticals)가 상하이 웨스트번드 오빗(West Bund The Orbit)에서 제7회 엑설런스 어워즈(Excellence Awards) 및 티몰 슈퍼 브랜드 데이(Tmall Super Brand Day) 행사를 개최했다. 스킨수티컬즈는 전문성을 심화하고 체계적으로 발전시키는 데 중점을 두고 임상 현장에서 '통합 스킨케어(Integrated Skincare)' 개념의 과학적 적용과 발전을 촉진하기 위해 전 세계 피부 전문가들이 한데 모이는 국제 학술 교류 플랫폼을 구축했다. 이를 통해 의료 인재 양성 및 학술 생태계 조성에 대한 오랜 약속을 이행하고 통합 에스테틱 환경을 더욱 구체화할 계획이다. 주요 미디어 파트너인 신화통신은 스킨수티컬즈와 함께 이 중요한 순간을 기념했다.

전문적인 헌신을 기리는 전통을 고수해 온 스킨수티컬즈는 이번 행사를 통해 피부과 분야의 최고 권위자들과 뛰어난 실무자들을 한자리에 모아 이들의 탁월한 연구 성과를 인정했다. 올해 행사에서는 서로 다른 분야에서 영향력을 발휘해 온 두 인물을 특별히 기렸다. 피부과 연구와 임상 실무를 오랫동안 연결해 온 푸단대학 부속 화산병원 피부과 정즈중(Zheng Zhizhong) 교수, 그리고 브랜드와 대중을 연결하며 과학 기반 스킨케어의 대중화를 선도하는 이커머스 라이브 스트리머이자 메이온(Meione) 파트너 리자치(Li Jiaqi, 영어 이름 오스틴)가 그 주인공이다. 명배우이자 초대 브랜드 앰버서더인 호가(Hu Ge)가 갈라 행사에 화려하게 등장해 스킨수티컬즈를 대표하여 다양한 분야의 권위 있는 전문가들과 함께 탁월한 전문성을 기념했다.

특히 이번 행사에서는 리자치가 '과학적 스킨케어 옹호자'로 임명됐다. 뷰티 업계에서 10년 간 활동해 온 리자치는 전문성과 초심에 충실하며 오직 최고의 제품만을 꾸준히 선택해 왔다. 그는 전문성을 업계와 소비자 간 신뢰의 가교로 삼아, 모든 개인이 그에게 보낸 신뢰에 전문성으로 응답해 왔다.

스킨수티컬즈 엑설런스 어워즈는 각계 최고 전문가 리더들을 한자리에 모아 전문성의 정신을 기리고 업계 선구자들을 격려함으로써 '프로페셔널'의 진정한 의미를 깊이 있게 논의하는 장을 마련했다. 스킨수티컬즈의 변함없는 전문성 추구는 '통합 스킨케어' 철학의 새로운 차원을 열었다.

앞으로도 스킨수티컬즈는 과학적 엄격함과 증거 기반 실천의 정신을 고수하며 업계 전문가들과의 협력을 심화하고 '통합 스킨케어' 개념의 구현과 발전을 지속적으로 주도해 나갈 계획이다. 또한 중국 전역의 뷰티 매니아들의 요구를 충족시키기 위한 통합 스킨케어 솔루션을 제공해 '통합 에스테틱'의 새로운 장을 여는 데 앞장설 것이다.

