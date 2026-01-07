SkinCeuticals s'associe à Hu Ge, nouvelle ambassadrice de la marque, pour honorer l'excellence professionnelle

Le 7e prix d'excellence et le Tmall Super Brand Day

SHANGHAI, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La marque professionnelle de soins de la peau SkinCeuticals a tenu sa 7e Excellence Awards & Tmall Super Brand Day au West Bund The Orbit à Shanghai. Centrée sur l'approfondissement et le développement systématique de l'expertise professionnelle, elle a mis en place une plateforme d'échange universitaire internationale pour rassembler les experts mondiaux en dermatologie, en promouvant l'application scientifique et l'évolution du concept de "soins de la peau intégrés" dans les environnements cliniques. Cela répond à l'engagement de longue date de la marque d'encourager les talents médicaux et de favoriser un écosystème universitaire, tout en façonnant un paysage esthétique intégré. En tant que principal partenaire médiatique, l'agence de presse Xinhua s'est jointe à SkinCeuticals pour célébrer cette étape.

Fidèle à sa tradition d'honorer le dévouement professionnel, SkinCeuticals a réuni les plus grandes autorités de la dermatologie et des praticiens exceptionnels pour récompenser des réalisations exceptionnelles en matière de recherche. Cette année, l'événement a rendu un hommage particulier à deux personnalités influentes dans des domaines différents : Le professeur Zheng Zhizhong du département de dermatologie de l'hôpital Huashan affilié à l'université Fudan, qui a depuis longtemps fait le lien entre la recherche scientifique et la pratique clinique en dermatologie ; et l'animateur de livestream de commerce électronique et partenaire de Meione Li Jiaqi (Austin), qui met les marques en contact avec le public et fait progresser la popularisation des soins de la peau fondés sur la science. Le célèbre acteur et ambassadeur inaugural de la marque, Hu Ge, a fait une apparition remarquée lors du gala, représentant SkinCeuticals en s'unissant à des experts faisant autorité dans divers domaines pour célébrer le pouvoir du professionnalisme.

L'événement a spécialement désigné Li Jiaqi comme "défenseur des soins de la peau fondés sur la science". Tout au long de son parcours de dix ans dans l'industrie de la beauté, Li est restée fidèle à ses aspirations professionnelles et originales, en ne sélectionnant que les meilleurs produits. Il a utilisé son expertise comme un pont de confiance entre l'industrie et les consommateurs, répondant avec professionnalisme à la confiance que chacun lui accorde.

Les prix d'excellence SkinCeuticals ont rassemblé les principaux leaders professionnels de tous les secteurs, honorant l'esprit d'expertise et félicitant les pionniers de l'industrie, favorisant ainsi un dialogue approfondi sur ce que signifie être "professionnel". L'engagement inébranlable de SkinCeuticals en faveur de l'excellence professionnelle marque une nouvelle étape dans la philosophie des "soins de la peau intégrés".

À l'avenir, SkinCeuticals continuera à défendre un esprit de rigueur scientifique et de pratique fondée sur des preuves, à approfondir les collaborations avec les professionnels de l'industrie et à poursuivre la mise en œuvre et le développement du concept de "soins de la peau intégrés". La marque ouvrira également un nouveau chapitre dans le domaine de l'"esthétique intégrée", en proposant des solutions intégrées de soins de la peau pour répondre aux besoins des personnes en quête de beauté dans toute la Chine.

