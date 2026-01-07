SkinCeuticals ehrt gemeinsam mit der neuen Markenbotschafterin Hu Ge herausragende professionelle Leistungen

Die 7. Exzellenzpreise & Tmall Super Brand Day

SHANGHAI, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die erstklassige professionelle Hautpflegemarke SkinCeuticals hielt ihre 7 Excellence Awards & Tmall Super Brand Day Veranstaltung im West Bund The Orbit in Shanghai ab. Mit dem Schwerpunkt auf der Vertiefung und systematischen Weiterentwicklung des Fachwissens wurde eine internationale akademische Austauschplattform geschaffen, um Dermatologieexperten aus aller Welt zu versammeln und die wissenschaftliche Anwendung und Weiterentwicklung des Konzepts der integrierten Hautpflege" im klinischen Bereich zu fördern. Dies entspricht dem langjährigen Engagement der Marke, medizinische Talente zu fördern und ein akademisches Ökosystem zu unterstützen, um eine integrierte Ästhetiklandschaft weiter zu gestalten. Als Hauptmedienpartner feierte die Xinhua News Agency gemeinsam mit SkinCeuticals diesen Meilenstein.

Getreu seiner Tradition, professionelles Engagement zu würdigen, versammelte SkinCeuticals führende Dermatologieexperten und herausragende Praktiker, um außergewöhnliche Forschungsleistungen zu würdigen. In diesem Jahr wurden bei der Veranstaltung zwei einflussreiche Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen besonders gewürdigt: Professor Zheng Zhizhong von der dermatologischen Abteilung des Huashan-Krankenhauses der Fudan-Universität, der seit langem eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und klinischer Praxis in der Dermatologie schlägt, und E-Commerce-Livestream-Moderatorin und Meione-Partnerin Li Jiaqi (Austin), die Marken mit der Öffentlichkeit in Verbindung bringt und die Popularisierung wissenschaftlich fundierter Hautpflege vorantreibt. Der berühmte Schauspieler und erste Markenbotschafter Hu Ge hatte einen großen Auftritt bei der Gala und vertrat SkinCeuticals zusammen mit maßgeblichen Experten aus verschiedenen Bereichen, um die Kraft der Professionalität zu feiern.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Li Jiaqi speziell zum "Science-Based Skincare Advocate" ernannt. Während seiner jahrzehntelangen Reise in der Schönheitsindustrie ist Li seinen beruflichen und ursprünglichen Ambitionen treu geblieben und hat stets nur die besten Produkte ausgewählt. Er hat sein Fachwissen als Vertrauensbrücke zwischen der Branche und den Verbrauchern eingesetzt und das Vertrauen, das ihm jeder Einzelne entgegenbringt, mit Professionalität erwidert.

Die SkinCeuticals Excellence Awards brachten führende Fachleute aus allen Sektoren zusammen, um den Geist des Fachwissens zu ehren und Pioniere der Branche auszuzeichnen und so einen tiefgreifenden Dialog darüber zu fördern, was es bedeutet, "professionell" zu sein. Das unermüdliche Engagement von SkinCeuticals für professionelle Exzellenz markiert eine neue Steigerung der "Integrated Skincare"-Philosophie.

Mit Blick auf die Zukunft wird SkinCeuticals weiterhin den Geist wissenschaftlicher Strenge und evidenzbasierter Praxis aufrechterhalten, die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Branche vertiefen und die Umsetzung und Entwicklung des Konzepts der "Integrierten Hautpflege" beharrlich vorantreiben. Die Marke wird auch ein neues Kapitel der "Integrierten Ästhetik" aufschlagen und integrierte Hautpflegelösungen anbieten, um die Bedürfnisse von Schönheitssuchenden in ganz China zu erfüllen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855410/image_5029665_37977129.jpg