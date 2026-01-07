SkinCeuticals se une al nuevo embajador de la marca, Hu Ge, para honrar la excelencia profesional

7º Premios a la Excelencia y Día de las Súper Marcas de Tmall

SHANGHAI, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SkinCeuticals, la marca premium de cuidado facial profesional, celebró su 7º Premio a la Excelencia y el Día de la Super Marca de Tmall en el West Bund The Orbit de Shanghái. Con el objetivo de profundizar y avanzar sistemáticamente en la experiencia profesional, creó una plataforma internacional de intercambio académico para reunir a expertos globales en dermatología, promoviendo la aplicación científica y la evolución del concepto de "Cuidado Integral de la Piel" en entornos clínicos. Esto cumple con el compromiso a largo plazo de la marca de impulsar el talento médico y fomentar un ecosistema académico, contribuyendo así a la consolidación de un panorama estético integrado. Como principal medio de comunicación, la Agencia de Noticias Xinhua se unió a SkinCeuticals para celebrar este hito.

Fiel a su tradición de honrar la dedicación profesional, SkinCeuticals reunió a las principales autoridades en dermatología y a profesionales destacados para reconocer los logros excepcionales en investigación. Este año, el evento rindió un homenaje especial a dos figuras influyentes de diferentes ámbitos: el profesor Zheng Zhizhong, del Departamento de Dermatología del Hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan, quien ha consolidado su vínculo con la investigación científica y la práctica clínica en dermatología; y el presentador de transmisiones en vivo de comercio electrónico y socio de Meione, Li Jiaqi (Austin), quien conecta a las marcas con el público e impulsa la popularización del cuidado de la piel con base científica. El célebre actor y embajador inaugural de la marca, Hu Ge, hizo una gran aparición en la gala, representando a SkinCeuticals y uniéndose a expertos de renombre de diversos campos para celebrar el poder de la profesionalidad.

El evento designó especialmente a Li Jiaqi como "Defensor del Cuidado de la Piel con Base Científica". A lo largo de su trayectoria de una década en la industria de la belleza, Li se ha mantenido fiel a sus aspiraciones profesionales y originales, seleccionando constantemente solo los productos de la más alta calidad. Ha utilizado su experiencia como puente de confianza entre la industria y los consumidores, respondiendo con profesionalismo a la confianza depositada en él por cada persona.

Los Premios a la Excelencia de SkinCeuticals reunieron a los mejores líderes profesionales de todos los sectores, honrando el espíritu de experiencia y reconociendo a los pioneros de la industria, fomentando así un diálogo profundo sobre lo que significa ser "profesional". El compromiso inquebrantable de SkinCeuticals con la excelencia profesional marca un nuevo hito en la filosofía del "Cuidado Integral de la Piel".

De cara al futuro, SkinCeuticals seguirá defendiendo el rigor científico y las prácticas basadas en la evidencia, profundizando la colaboración con profesionales del sector e impulsando con ahínco la implementación y el desarrollo del concepto de "Cuidado Integral de la Piel". La marca también liderará la apertura de un nuevo capítulo en la "Estética Integrada", ofreciendo soluciones integrales de cuidado de la piel para satisfacer las necesidades de los amantes de la belleza en toda China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855410/image_5029665_37977129.jpg