아라산 칩 시스템즈, 업계 최초 Sureboot™ Total 16-bit xSPI + PSRAM IP 솔루션 발표

아라산 칩 시스템즈, AP Memory의 Xccela™ PSRAM과 최신 LVpSRAM™ 지원을 포함한 업계 최초 Sureboot™ Total 16-bit xSPI + PSRAM IP 솔루션 발표

새너제이, 캘리포니아주, 2026년 5월 30일 /PRNewswire/ -- 모바일 및 자동차 SoC용 IP 선도 기업인 아라산 칩 시스템즈(Arasan Chip Systems)가 업계 최초 Sureboot™ Total 16-bit xSPI + PSRAM IP 출시를 발표했다. Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16-bit IP는 컨트롤러 IP, 원활하게 통합된 PHY IP 및 소프트웨어 스택을 포함한다. 이 IP는 AP 메모리(AP Memory)의 Xccela™ PSRAM과 최신 LVpSRAM™을 지원하도록 특별히 설계됐으며, 차세대 SoC 설계를 위한 고성능 저전력 메모리 인터페이스를 제공한다.

AP 메모리(AP Memory)의 제리 슈에(Jerry Hsueh) 수석 부사장은 "아라산과 AP 메모리는 수년간 여러 고객과 협력해 왔다"며 "아라산의 최신 PSRAM IP 솔루션이 LVpSRAM™을 포함한 당사의 최신 PSRAM 디바이스 라인을 지원하게 되어 기쁘다"고 말했다.

JEDEC xSPI + PSRAM IP Block Diagram

Arasan Sureboot™ 16-bit xSPI PSRAM IP는 최대 속도와 유연성을 위해 설계된 고성능 메모리 인터페이스로, 2개의 8비트 데이터 레인을 사용해 266MHz 클록 사이클마다 32비트를 전송함으로써 표준 처리량을 두 배로 높이고 1.2V 및 1.8V 디바이스를 지원한다. 이 IP는 JEDEC JESD251C 사양을 완전히 준수하며 Octal, Quad 및 Dual SPI 표준과 역호환되어 최신 디바이스와 레거시 디바이스 모두에서 작동한다. 또한 SPI 모드로 직접 부팅해 즉각적인 메모리 액세스를 가능하게 함으로써 시스템 통합을 간소화하며, 내장 DMA 지원을 갖춘 AXI 메모리 매핑 기능을 제공한다.

Arasan Total IP Solution은 다음을 포함한다.

Sureboot™ 16-bit xSPI PSRAM Controller: AP 메모리의 Xccela™ 및 LVpSRAM™에 최적화된 고성능 컨트롤러로, 낮은 지연 시간과 최대 처리량을 보장한다.

AP 메모리의 Xccela™ 및 LVpSRAM™에 최적화된 고성능 컨트롤러로, 낮은 지연 시간과 최대 처리량을 보장한다. Compliant PHY: 고속 신호 무결성을 위해 설계됐으며 아라산의 xSPI Controller와 원활하게 통합되는 견고한 물리 계층(PHY). 1.2V 및 1.8V 디바이스를 지원한다.

고속 신호 무결성을 위해 설계됐으며 아라산의 xSPI Controller와 원활하게 통합되는 견고한 물리 계층(PHY). 1.2V 및 1.8V 디바이스를 지원한다. Complete Software Stack: 출시 기간을 단축하고 하드웨어와 소프트웨어 간 원활한 시너지를 보장하는 포괄적인 펌웨어 및 소프트웨어 패키지다.

JEDEC의 오랜 회원사인 아라산은 이 PSRAM IP 외에도 Sureboot™ eMMC IP, SD Card IP, UFS IP, ONFI NAND Flash IP 및 독립형 xSPI IP를 포함하는 포괄적인 솔리드 스토리지 IP 포트폴리오를 제공한다.

출시 정보

PHY가 포함된 Arasan Sureboot™ Total xSPI + PSRAM 16-bit IP는 주요 파운드리 및 다중 노드에서 즉시 이용할 수 있다. IP 라이선스 문의는 [email protected]으로 하면 된다.

더 자세한 제품 정보는 다음에서 확인할 수 있다.

https://www.arasan.com/product/xspi-nor-ip/

아라산의 JEDEC 준수 xSPI IP는 자사의 Octal SPI, QSPI, SPI 및 PSRAM IP를 포괄하는 상위 집합이다.

아라산 소개

아라산 칩 시스템즈는 1995년에 설립된 모바일 스토리지 및 연결 인터페이스용 IP 솔루션 제공업체다. 아라산은 모바일 SoC에 주력하고 있으며, 모바일 SoC는 1990년대 중반 PDA부터 오늘날 자동차, 드론, IoT 디바이스에 이르기까지 폭넓은 애플리케이션으로 발전해 왔다. 아라산은 이러한 '모바일' 진화의 최전선에서 모바일 SoC의 기반을 이루는 표준 기반 IP를 제공하고 있다. 아라산의 IP가 탑재된 칩은 10억 개 이상 출하됐다.

AP 메모리 소개

AP 메모리(TWSE: 6531)는 맞춤형 메모리 설계 및 IP 솔루션을 전문으로 하는 글로벌 팹리스 설계 반도체 기업이다. 제품에는 IoT 메모리(IoTRAM™), AI 메모리 솔루션(VHM™), 실리콘 커패시터(S-SiCap™)가 포함된다. 강력한 연구개발 역량을 바탕으로 AP 메모리는 모바일 통신, 웨어러블, IoT, 하이엔드 모바일 애플리케이션, 고성능 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅 등 애플리케이션을 위한 고성능, 저전력, 혁신적 맞춤형 제품과 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2989177/xspiblock.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.