야푸 이파워, 엘리베이터 에너지 회수 기술 혁신으로 '2025 R&D 100 어워드' 수상

알루미늄 배터리 기술 선도기업 야푸 이파워의 엘리베이터 재생 전력 시스템, 버려지던 전력을 회수해 엘리베이터가 운행될 때마다 탄소 배출권 창출

가오슝 2026년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 상용 알루미늄 배터리 기술 분야의 글로벌 선도기업 야푸 이파워(APh ePower)가 13일 권위 있는 '2025 R&D 100 어워드'를 수상하며 혁신적인 엘리베이터 재생 전력 시스템(ERPS)의 기술력을 인정받았다. ERPS는 현대 생활에서 가장 보편적으로 사용되는 기계 중 하나인 엘리베이터를 고성능 분산형 에너지 회수 엔진으로 재구상한 시스템이다. 야푸 이파워는 엘리베이터 운행 시 발생하는 운동 에너지를 포획하여 에너지 효율성과 지속 가능한 자산 관리 사이의 격차를 해소하는 산업용 등급 솔루션을 제공한다.

엘리베이터는 통상 두 가지 예측 가능한 단계에서 회수 가능한 에너지를 생성하는데, 바로 가벼운 하중으로 올라갈 때와 무거운 하중으로 내려갈 때다. ERPS는 고효율 DC-DC 컨버터를 사용해 90% 이상의 변환 효율로 이 에너지를 포획하여 초고속 충전과 방전이 가능하고 높은 안전성을 갖춘 알루미늄 배터리에 저장한다.

그 결과, 회수된 에너지를 즉시 저장해 전력이 필요할 때 언제든지 사용할 수 있다. 이 시스템은 정전 시에도 엘리베이터의 운행을 보장하며, 탑승자의 안전을 강화해 건물에 기존 시스템이 따라올 수 없는 높은 수준의 회복력을 제공한다.

야푸 이파워는 2025년 4월 또 하나의 중대한 이정표를 달성했다. 글로벌 자발적 탄소배출권 인증기관인 골드 스탠다드(Gold Standard)가 엘리베이터 재생 전력 시스템으로 탄소 배출권을 생성하는 세계 최초 글로벌 적용이 가능한 방법론을 승인한 것이다. 이 방법론은 엘리베이터 운행 과정에서 회수된 에너지 절감 효과를 어떻게 정량화하고 검증할 것인지를 규정하며, 이를 거래 가능한 탄소 배출권으로 전환하는 기준을 제시한다. 이번 승인은 자발적 탄소시장(Voluntary Carbon Market)에서 엘리베이터 프로젝트가 참여할 수 있는 새로운 길을 열었다는 데 의미가 있다.

ERPS는 엄청난 잠재력을 지니고 있다. 전 세계적으로 1500만 대 이상의 엘리베이터가 가동 중인 가운데 야푸 이파워의 시스템은 에너지 사용량을 40% 이상 절감해 연간 164TWh의 에너지 절감 효과를 창출할 수 있다. 이는 다수의 하이퍼스케일(초대형) AI 데이터센터의 총 전력 소비량을 웃도는 수준이다. 야푸 이파워는 이처럼 검증된 에너지 절감 효과를 통해 탄소 배출권의 유의미한 흐름을 새롭게 창출함으로써 산업 탈탄소화의 최전선에 자리매김하고 있다.

마거릿 킴(Margaret Kim) 골드 스탠다드 CEO는 "엘리베이터 가동 시 발생하는 재생에너지를 활용하는 야푸 이파워의 혁신적인 방법론을 지지하게 되어 자랑스럽다. 이처럼 재생에너지를 실질적으로 적용하는 방식은 전체 에너지 소비를 줄일 뿐만 아니라 검증 가능하고 실질적인 탄소 배출 감축 효과를 만들어낸다. 이는 골드 스탠다드가 추구하는 확장 가능하면서도 높은 신뢰성을 지닌 솔루션의 전형"이라며 야푸 이파워의 기술력을 높이 평가했다. 야푸 이파워에게 엘리베이터는 시작에 불과하다. 현재 이 회사는 알루미늄 기반 동적 저장 기술을 인공지능(AI) 데이터센터 백업 시스템, 하이브리드 모빌리티 플랫폼, 자동유도차량(AGV), 로봇공학, 차세대 스마트 시티 인프라로 확대 적용 중이다. 글로벌 전기화가 가속화되는 가운데 알루미늄 배터리는 빠른 충•방전 성능과 높은 안전성이 요구되는 분야에서 필수적인 대안으로 떠오르고 있다. 야푸 이파워는 일상적으로 사용되는 기기가 에너지를 포획, 저장, 수익화하는 방식을 재정의함으로써 일상적인 운영 과정에서 발생하는 에너지 흐름을 측정 가능하고 금융화 가능한 가치로 전환하겠다는 장기적 비전을 실현해 나가고 있다.

