APh ePower erhält den R&D 100 Award 2025 für bahnbrechende Energiegewinnung in Aufzügen

Das Elevator Regenerative Power System des führenden Herstellers von Aluminiumbatterien gewinnt verschwendete Energie zurück und erzielt mit jedem Fahrvorgang Emissionszertifikate.

KAOHSIUNG, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- APh ePower, weltweit führend in der kommerzialisierten Aluminium-Batterietechnologie, gab heute bekannt, dass es den renommierten 2025 R&D 100 Award erhalten hat. Diese Auszeichnung würdigt das innovative Elevator Regenerative Power System (ERPS) des Unternehmens, das eine der allgegenwärtigsten Maschinen des modernen Lebens als leistungsstarken Motor zur dezentralen Energierückgewinnung neu konzipiert. Durch die Rückgewinnung der kinetischen Energie jeder Fahrt bietet APh ePower eine Lösung in Industriequalität, die die Lücke zwischen Energieeffizienz und nachhaltigem Anlagenmanagement schließt.

APh ePower team received R&D100 Award at Scottdale.AZ,2025

Aufzüge erzeugen in zwei vorhersehbaren Phasen rückgewinnbare Energie: beim Aufwärtsfahren mit leichter Last und beim Abwärtsfahren mit schwerer Last. Das ERPS-System fängt diese Energie mit hocheffizienten Gleichstromwandlern auf, die einen Wirkungsgrad von über 90 % erreichen, und speichert sie in einer extrem sicheren Aluminiumbatterie, die sich schnell laden und entladen lässt.

Das Ergebnis ist eine sofortige Energierückgewinnung und -speicherung, die sicherstellt, dass bei Bedarf Strom zur Verfügung steht. Dieses System garantiert den kontinuierlichen Betrieb des Aufzugs während Stromausfällen und erhöht die Sicherheit der Insassen, wodurch Gebäude eine Widerstandsfähigkeit erhalten, die herkömmliche Systeme nicht bieten können.

Im April 2025 erreichte APh ePower einen weiteren wichtigen Meilenstein: Gold Standard genehmigte die erste weltweit anwendbare Methodik, mit der regenerative Energiesysteme für Aufzüge Emissionszertifikate generieren können. Die Methodik definiert, wie regenerative Energieeinsparungen quantifiziert und verifiziert werden, um diese Einsparungen in handelbare Emissionsreduktionen umzuwandeln. Diese Zulassung eröffnet einen neuen Weg für Aufzugsprojekte innerhalb des freiwilligen Kohlenstoffmarktes.

Das Potenzial des ERPS sind immens. Mit mehr als 15 Millionen weltweit in Betrieb befindlichen Aufzügen kann das System von APh ePower den Energieverbrauch um mehr als 40 % senken und damit jährliche Einsparungen von 164 TWh erzielen – eine Zahl, die den Gesamtstromverbrauch vieler hyperskaliger KI-Rechenzentren übersteigt. Damit positioniert sich APh ePower an der Spitze der industriellen Dekarbonisierung, indem es einen bedeutenden neuen Strom für Emissionszertifikate aus verifizierten Energieeinsparungen schafft.

Margaret Kim, CEO von Gold Standard, lobte die Technologie und erklärte: „Wir sind stolz darauf, die innovative Methodik von APh ePower zur Nutzung regenerativer Energie aus dem Aufzugsbetrieb zu unterstützen. Eine solche praktische Anwendung regenerativer Energie senkt nicht nur den Gesamtverbrauch, sondern führt auch zu einer echten, überprüfbaren Reduzierung der CO2-Emissionen. Dies ist genau die Art von skalierbarer, hochintegrierter Lösung, für die wir bei Gold Standard einteten."Für APh ePower sind Aufzüge nur der erste Schritt. Das Unternehmen erweitert derzeit seine dynamische Speichertechnologie auf Aluminiumbasis auf Backup-Systeme für KI-Rechenzentren, hybride Mobilitätsplattformen, fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), Robotik und die Infrastruktur, die die Smart Cities der nächsten Generation prägt. Angesichts der zunehmenden weltweiten Elektrifizierung entwickeln sich Aluminiumbatterien zu einer unverzichtbaren Lösung für Anwendungen, die eine schnelle Lade- und Entladeleistung sowie erhöhte Sicherheit erfordern. Das übergeordnete Ziel von APh ePower ist es, die Art und Weise neu zu definieren, wie Alltagsgeräte Energie erfassen, speichern und monetarisieren – und so routinemäßige Betriebsabläufe in messbare, finanzierbare Gewinne umzuwandeln.

Die Website von APh ePower: https://www.global.aph-epower.com/

