APh ePower reçoit le prix R&D 100 2025 pour son projet pionnier de récupération d'énergie dans les ascenseurs

Le système d'alimentation régénérative pour ascenseurs du leader des batteries en aluminium récupère l'énergie perdue et génère des crédits carbone à chaque déplacement de la cabine.

KAOHSIUNG, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- APh ePower, le chef de file mondial de la technologie des batteries en aluminium commercialisées, annonce aujourd'hui avoir reçu le prestigieux prix R&D 100 2025. Cette distinction récompense le système ERPS d'alimentation régénérative des ascenseurs, qui transforme l'une des machines les plus courantes de la vie moderne en un moteur de récupération d'énergie distribuée à haute performance. En captant l'énergie cinétique de chaque déplacement, APh ePower fournit une solution industrielle qui comble le fossé entre l'efficacité énergétique et la gestion durable des actifs.

APh ePower team received R&D100 Award at Scottdale.AZ,2025

Les ascenseurs génèrent de l'énergie récupérable au cours de deux phases prévisibles : monter avec une charge légère et descendre avec une charge lourde. L'ERPS capte cette énergie à l'aide de convertisseurs CC-CC à haut rendement, atteignant une efficacité de conversion de plus de 90 %, et la stocke dans une batterie en aluminium ultra-sûre, capable de se charger et de se décharger rapidement.

Il en résulte une récupération et un stockage instantanés de l'énergie, ce qui garantit la disponibilité de l'énergie en cas de besoin. Ce système garantit le fonctionnement continu des ascenseurs pendant les pannes et renforce la sécurité des utilisateurs, offrant aux bâtiments un niveau de résilience que les systèmes traditionnels ne peuvent égaler.

En avril 2025, APh ePower a franchi une nouvelle étape importante : Gold Standard a approuvé la première méthodologie applicable à l'échelle mondiale permettant aux systèmes de production d'énergie régénérative dans les ascenseurs de générer des crédits carbone. La méthodologie définit la manière dont les économies d'énergie régénérative sont quantifiées et vérifiées, transformant ces économies en réductions d'émissions négociables. Cette approbation ouvre une nouvelle voie pour les projets d'ascenseurs sur le marché volontaire du carbone.

L'impact potentiel de l'ERPS est immense. Avec plus de 15 millions d'ascenseurs en service dans le monde, le système d'APh ePower peut réduire la consommation d'énergie de plus de 40 %, ce qui permet de réaliser 164 TWh d'économies annuelles, un chiffre qui dépasse la consommation totale de nombreux grands centres de données d'IA. APh ePower se positionne ainsi à l'avant-garde de la décarbonisation industrielle en créant un nouveau flux important de crédits carbone à partir d'économies d'énergie vérifiées.

Margaret Kim, CEO de Gold Standard, a fait l'éloge de cette technologie en déclarant : « Nous sommes fiers de soutenir la méthodologie innovante d'APh ePower pour l'exploitation de l'énergie régénératrice provenant du fonctionnement des ascenseurs. Une telle application pratique de l'énergie régénérative permet non seulement de réduire la consommation globale, mais aussi d'obtenir des réductions réelles et vérifiables des émissions de carbone. C'est exactement le type de solution évolutive et de haute intégrité que nous promouvons chez Gold Standard. » Pour APh ePower, les ascenseurs ne sont qu'une première étape. L'entreprise étend actuellement sa technologie de stockage dynamique à base d'aluminium aux systèmes de sauvegarde des centres de données d'IA, aux plateformes de mobilité hybride, aux véhicules guidés automatisés (AGV), à la robotique et à l'infrastructure qui façonne les villes intelligentes de la prochaine génération. Alors que l'électrification mondiale s'accélère, les batteries en aluminium apparaissent comme une voie essentielle pour les applications nécessitant des performances de charge/décharge rapides et une sécurité accrue. L'ambition d'APh ePower est de redéfinir la manière dont les appareils de tous les jours captent, stockent et monétisent l'énergie, en transformant les dynamiques opérationnelles de routine en gains mesurables et finançables.

Site web d'APh ePower : https://www.global.aph-epower.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857459/20260108_APh_ePower_received_R_D100_Award.jpg