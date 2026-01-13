APh ePower obtiene el premio R&D 100 2025 por su pionera recuperación de energía en ascensores

El sistema de energía regenerativa para ascensores del líder en baterías de aluminio recupera la energía desperdiciada y genera créditos de carbono con cada ascensor

KAOHSIUNG, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- APh ePower, líder mundial en tecnología de baterías de aluminio comercializadas, anunció hoy la recepción del prestigioso premio R&D 100 2025. Este reconocimiento reconoce el innovador Sistema de Energía Regenerativa para Ascensores (ERPS) de la compañía, que reinventa una de las máquinas más comunes de la vida moderna como un motor de recuperación de energía distribuida de alto rendimiento. Al capturar la energía cinética de cada viaje, APh ePower ofrece una solución de grado industrial que conecta la eficiencia energética con la gestión sostenible de activos.

APh ePower team received R&D100 Award at Scottdale.AZ,2025

Los ascensores generan energía recuperable durante dos fases predecibles: ascenso con carga ligera y descenso con carga pesada. El ERPS captura dicha energía mediante convertidores CC-CC de alta eficiencia, alcanzando una eficiencia de conversión superior al 90%, y la almacena en una batería de aluminio ultrasegura con capacidad de carga y descarga rápidas.

El resultado es una recuperación y almacenamiento de energía instantáneos, lo que garantiza la disponibilidad de energía cuando se necesita. Este sistema garantiza el funcionamiento continuo del ascensor durante las interrupciones del suministro y mejora la seguridad de los ocupantes, proporcionando a los edificios un nivel de resiliencia que los sistemas tradicionales no pueden igualar.

En abril de 2025, APh ePower alcanzó otro hito importante: Gold Standard aprobó la primera metodología aplicable a nivel mundial que permite que los sistemas de energía regenerativa para ascensores generen créditos de carbono. La metodología define cómo se cuantifican y verifican los ahorros de energía regenerativa, transformándolos en reducciones de emisiones comercializables. Esta aprobación abre un nuevo camino para los proyectos de ascensores dentro del mercado voluntario de carbono.

El impacto potencial de ERPS es inmenso. Con más de 15 millones de ascensores en funcionamiento en todo el mundo, el sistema de APh ePower puede reducir el consumo energético en más de un 40%, generando un ahorro anual de 164 TWh, una cifra que supera el consumo total de energía de muchos centros de datos de IA a gran escala. Esto posiciona a APh ePower a la vanguardia de la descarbonización industrial al crear una nueva e importante fuente de créditos de carbono a partir de ahorros energéticos verificados.

Margaret Kim, consejera delegada de Gold Standard, elogió la tecnología: «Nos enorgullece respaldar la innovadora metodología de APh ePower para aprovechar la energía regenerativa de las operaciones de los ascensores. Esta aplicación práctica de la energía regenerativa no solo reduce el consumo general, sino que también ofrece reducciones reales y verificables de las emisiones de carbono. Esta es precisamente la solución escalable y de alta integridad que defendemos en Gold Standard».

Para APh ePower, los ascensores son solo el primer paso. La empresa está ampliando su tecnología de almacenamiento dinámico basada en aluminio a sistemas de respaldo de centros de datos con IA, plataformas de movilidad híbrida, vehículos guiados automáticamente (AGV), robótica y la infraestructura que configura las ciudades inteligentes de próxima generación. A medida que se acelera la electrificación global, las baterías de aluminio se perfilan como una vía esencial para aplicaciones que requieren un rendimiento rápido de carga y descarga y mayor seguridad. La ambición más amplia de APh ePower es redefinir cómo los dispositivos cotidianos capturan, almacenan y monetizan la energía, convirtiendo la dinámica operativa rutinaria en ganancias medibles y financiables.

Página web de APh ePower: https://www.global.aph-epower.com/