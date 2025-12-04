AppliedHE Luncurkan Peringkat Universitas Pertama di Asia yang Menggolongkan PTN dan PTS Terbaik - Mempertimbangkan Aspirasi Mahasiswa

"AppliedHE ALL ASIA Rankings" diluncurkan AppliedHE dalam acara AppliedHE Xchange yang berlangsung di Sunway University. Acara tahunan ini mempertemukan para pemimpin pendidikan tinggi, pembuat kebijakan, dan mitra industri dari seluruh Asia dan berbagai negara lain.

Peringkat terbaru ini menjawab kebutuhan terhadap pendekatan yang lebih bermakna dan berpusat pada mahasiswa untuk menilai kualitas pendidikan tinggi di Asia. Dengan memisahkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta mengutamakan kinerja nyata di dunia kerja, peringkat ini mengevaluasi performa perguruan tinggi secara lebih adil dan komprehensif, terutama di tengah lanskap pendidikan tinggi Asia yang sangat beragam dan terus berkembang.

Sebanyak 493 universitas Asia di 41 negara tercantum dalam "AppliedHE ALL ASIA Rankings" pada tahun ini. Proses penilaian menggunakan metodologi ketat dan berimbang yang mencakup enam dimensi: Partisipasi Komunitas, Keterampilan Kerja (Employability), Tingkat Kepuasan Mahasiswa, Keunggulan Riset, Internasionalisasi, dan Pengakuan dari Rekan Sejawat. Indikator-indikator ini memastikan bahwa peringkat AppliedHE ALL ASIA tidak hanya menilai keunggulan akademik, namun juga pengalaman mahasiswa dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap masyarakat.

Negara dengan jumlah universitas terbanyak yang tercantum dalam peringkat tahun ini antara lain Indonesia dengan 73 universitas, disusul Filipina dengan 60 universitas, dan Malaysia dengan 44 universitas. India diwakili oleh 29 universitas, sedangkan Korea Selatan menyumbang 28 universitas dalam peringkat tersebut. Enam kawasan di Asia tercakup dalam peringkat ini sehingga mencerminkan bahwa akses pendidikan tinggi bermutu semakin merata dan keunggulan akademik muncul dari berbagai penjuru benua.

Dalam hasil evaluasi, Yonsei University menjadi PTS terbaik di Asia, diikuti Sungkyunkwan University (SKKU) dan Korea University. Untuk kategori PTN, University of Hong Kong menempati peringkat tertinggi, disusul National University of Singapore (NUS) dan Peking University dari Tiongkok. Sunway University tetap menjadi universitas swasta dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara, berada di posisi keenam di Asia, sedangkan NUS menjadi PTN terbaik di Asia.

Hasil pemeringkatan ini melambangkan dinamika pendidikan tinggi di Asia yang semakin kompetitif, terlihat dari performa PTN dan PTS yang sama-sama memiliki keunggulan, kepemimpinan regional, dan relevansi global.

Peringkat 10 Besar: "ALL ASIA Private Universities"

Yonsei University – Korea Selatan Sungkyunkwan University (SKKU) – Korea Selatan Korea University –Korea Selatan Hanyang University –Korea Selatan Waseda University – Jepang Sunway University – Malaysia Pohang University of Science and Technology (POSTECH) –Korea Selatan American University of Sharjah – Uni Emirat Arab UCSI University – Malaysia Kyung Hee University –Korea Selatan

Peringkat 10 Besar: "ALL ASIA Public Universities"

The University of Hong Kong – Hong Kong SAR National University of Singapore (NUS) – Singapura Peking University – Tiongkok Daratan Nanyang Technological University (NTU) – Singapura King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) – Arab Saudi The Chinese University of Hong Kong (CUHK) – Hong Kong SAR Tsinghua University – Tiongkok Daratan City University of Hong Kong (CityUHK) – Hong Kong SAR Qatar University – Qatar Fudan University – Tiongkok Daratan

Pendekatan Alternatif yang Memiliki Kearifan Khas Asia, Mengutamakan Mahasiswa dan Keterampilan Kerja

Pada 2020, AppliedHE didirikan oleh Mandy Mok, sosok yang berpengalaman menyusun peringkat universitas internasional dan mengembangkan strategi peningkatan mutu perguruan tinggi. Mok menguasai keahlian dalam global branding dan pemasaran universitas. Berbasis di Singapura, AppliedHE melayani kebutuhan mahasiswa, keluarga, perusahaan pemberi kerja, dan masyarakat dengan mengutamakan hal-hal yang paling penting—keterampilan kerja, kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta keterlibatan industri.

"AppliedHE berdiri karena kami menyadari sebuah kesenjangan besar—peringkat universitas sering kali tidak mencerminkan hal-hal terpenting bagi mahasiswa dan komunitas mereka," ujar Mandy Mok, Founder & CEO, AppliedHE. "Melalui ALL ASIA, kami menyusun peringkat dengan pendekatan yang mempertahankan kearifan khas Asia untuk meraih kepercayaan global, mendengarkan aspirasi mahasiswa, mengutamakan keterampilan kerja dan hasil nyata—bukan hanya reputasi—dan secara khusus memisahkan peringkat PTN PTS agar lebih adil dan relevan."

Profesor Sibrandes Poppema, President & Vice Chancellor, Sunway University, mengatakan, "AppliedHE ALL ASIA menunjukkan keunggulan universitas Asia yang sangat beraneka ragam. Bagi Sunway University, pengakuan ini menegaskan tujuan kami sebagai universitas generasi kelima yang berorientasi pada misi—mendorong riset berdampak positif, menjalin kemitraan yang penuh makna, dan mengembangkan talenta untuk dunia. Sebagai tuan rumah AppliedHE Xchange, kami membuktikan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi masa depan."

PTN dan PTS: Mengapresiasi Seluruh Ekosistem Pendidikan Tinggi di Asia

Berbeda dengan kebanyakan peringkat internasional yang cenderung menitikberatkan PTN atau menggabungkan PTN dan PTS dalam satu daftar, "AppliedHE Public & Private University Rankings: ALL ASIA 2026" secara khusus memisahkan peringkat PTN dan PTS dalam dua peringkat paralel.

Pendekatan tersebut:

Mengakui perbedaan misi dan model pendanaan PTN dan PTS

Memberikan tolok ukur yang lebih adil dalam setiap kategori

Menyoroti peran penting PTS dalam memperluas akses, inovasi, dan program studi yang lebih terkait dengan kebutuhan industri di seluruh Asia

"Pendidikan tinggi di Asia ditentukan oleh kedua sektor tersebut," ujar Profesor Kevin Downing, Chair, AppliedHE Ranking Committee. "PTN sering memikul mandat nasional, sedangkan PTS menjadi pelopor inovasi pendidikan, keterampilan kerja, internasionalisasi, dan kemitraan industri. ALL ASIA mempertimbangkan peran PTN dan PTS—berdasarkan keunggulan masing-masing."

Satu-satunya Peringkat Universitas di Asia yang Mempertimbangkan Aspirasi Mahasiswa

Salah satu keunggulan peringkat ALL ASIA terletak pada integrasi sistematis antara aspirasi mahasiswa dan alumni melalui survei terstruktur mengenai:

Pengalaman belajar-mengajar

Layanan pendukung dan kehidupan kampus

Bimbingan karier dan keterampilan kerja

Kualitas metode pembelajaran daring dan campuran

Indikator kemahasiswaan ini terintegrasi dalam skor keseluruhan untuk setiap universitas untuk mencerminkan pengalaman nyata dari para peserta didik.

SOURCE Sunway University