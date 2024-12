제2회 세계 빙설 한랭지역 경제회의 개막

지린, 중국 2024년 12월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제2회 세계 한랭지역 빙설 경제회의(World Ice and Snow Economy of Cold Regions Conference)가 12월 19일 지린성 지린시 베이다우 스키 리조트(BEIDAU SKI RESORT)에서 개막했다.

후위팅(Hu Yuting) 지린성 성장(省长)은 먼저 지린성 당위원회와 성 정부를 대표해 행사에 참석한 손님들에게 환영 인사를 전하고 지린성의 활성화와 발전을 걱정하고 지지하는 각계각층의 인사들에게 감사를 표시했다. 그는 빙설 경제는 추운 지역의 경제 발전을 위한 중요한 원동력임을 강조하며 다음과 같이 말했다. "'빙설 경제의 번영 및 상생하는 미래를 위한 협력(PROSPER THE ICE AND SNOW ECONOMY, JOIN HANDS FOR A WIN-WIN FUTURE)'을 주제로 열리는 이번 회의는 ▲새로운 국제 교류 플랫폼을 구축하고 ▲산업 협력의 새로운 매개 수단을 혁신하고 ▲얼음과 추운 지역 빙설 경제의 활력을 촉진하는 데 크게 기여하는 새로운 빙설 소비 시나리오를 확대하는 역할을 한다. 우리는 고품질 제품 조합을 통해 빙설 관광의 도약과 발전을 촉진하는 한편, 파우더 눈, 숲의 바다, 상고대, 온천 등 지린성만이 가진 독특한 장점과 장백산 전역을 뒤덮은 눈의 브랜드화에 초점을 맞춘다. 또한 어느 곳에서 오는 손님이건 모든 손님을 환영하고 대접하는 자세를 통해 국내외 관광객을 따뜻하게 맞이한다. 국내외 모든 분들이 길림의 얼음과 눈을 경험할 수 있도록 환영한다. 관광객들이 행복한 마음으로 방문해 만족감을 가지고 돌아갈 수 있도록 따뜻한 서비스를 제공할 것이다."

또한 후 성장은 "우리는 전 세계에서 온 친구들과 개발 기회를 공유하고자 한다"면서 "이를 위해 ▲빙설 관광 수준의 개선 ▲빙설 장비의 개발 ▲빙설 소비 촉진 ▲빙설 문화의 번영 ▲빙설 스포츠의 대중화를 중심으로 모든 당사자끼리 협력을 강화하고, 서로의 장점을 보완하고, 상호 이익과 상생을 달성하고, 빙설 산업의 발전을 위한 새로운 기회를 공동으로 모색할 수 있도록 장려한다"고 덧붙였다.

출처: Jilin Provincial Party Committee and The Provincial Government

