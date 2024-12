Cérémonie d'ouverture de la deuxième conférence mondiale sur l'économie de la glace et de la neige dans les régions froides

JILIN, Chine, 22 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 décembre, la deuxième conférence mondiale sur l'économie de la glace et de la neige dans les régions froides s'est ouverte à BEIDAU SKI RESORT dans la ville de Jilin.

Hu Yuting a tout d'abord souhaité la bienvenue, au nom du comité du parti de la province de Jilin et du gouvernement provincial, aux invités participant à l'événement et a exprimé sa gratitude aux amis de tous horizons qui se soucient de la revitalisation et du développement de Jilin et qui les soutiennent. Il a déclaré que l'économie de la glace et de la neige est un moteur important du développement économique dans les régions froides. Cette conférence, dont le thème est PROSPER THE ICE AND SNOW ECONOMY, JOIN HANDS FOR A WIN-WIN FUTURE, crée une nouvelle plateforme d'échange internationale, innove de nouveaux supports pour la coopération industrielle et développe de nouveaux scénarios pour la consommation de glace et de neige, ce qui est très important pour stimuler la vitalité de l'économie de la glace et de la neige dans les régions froides. Grâce à une matrice de produits de haute qualité, nous favorisons le développement rapide du tourisme de glace et de neige. Avec les avantages uniques de la poudreuse, de la mer de forêt, du calcaire et des sources d'eau chaude, ainsi que la matrice de marque de la neige dans toute la montagne de Changbai, et avec l'attitude d'ouvrir la porte pour accueillir les invités et de traiter les invités de toutes les directions, nous accueillons chaleureusement les touristes nationaux et étrangers. Les habitants du pays et de l'étranger sont invités à découvrir la glace et la neige de Jilin. Nous fournirons des services chaleureux pour que les touristes viennent heureux et reviennent satisfaits.

Nous sommes prêts à partager des opportunités de développement avec des amis du monde entier. En nous concentrant sur des domaines tels que l'amélioration du tourisme de glace et de neige, le développement d'équipements de glace et de neige, la promotion de la consommation de glace et de neige, la prospérité de la culture de la glace et de la neige et la popularisation des sports de glace et de neige, nous encourageons toutes les parties à approfondir leur coopération, à compléter leurs avantages respectifs, à obtenir des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant, et à explorer conjointement de nouvelles opportunités pour le développement de l'industrie de la glace et de la neige.

