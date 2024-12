Die Eröffnungsfeier der 2. Weltkonferenz zur Eis- und Schneewirtschaft in kalten Regionen

JILIN, China, 22.Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. Dezember wurde die zweite Weltkonferenz zur Eis- und Schneewirtschaft in kalten Regionen im BEIDAU SKI RESORT in Jilin City eröffnet.

Hu Yuting begrüßte zunächst im Namen des Parteikomitees der Provinz Jilin und der Provinzregierung die anwesenden Gäste und bedankte sich bei den Freunden aus allen Gesellschaftsschichten, die die Wiederbelebung und Entwicklung Jilins unterstützen. Er sagte, dass die Eis- und Schneewirtschaft ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in kalten Regionen ist. Diese Konferenz mit dem Thema "PROSPER THE ICE AND SNOW ECONOMY, JOIN HANDS FOR A WIN-WIN FUTURE" (Förderung der Eis- und Schneewirtschaft, Hand in Hand für eine Win-Win-Zukunft) schafft eine neue internationale Austauschplattform, innoviert neue Träger für die industrielle Zusammenarbeit und erweitert neue Szenarien für den Eis- und Schneeverbrauch, was von großer Bedeutung für die Stimulierung der Vitalität der Eis- und Schneewirtschaft in kalten Regionen ist. Mit einer hochwertigen Produktmatrix fördern wir die sprunghafte Entwicklung des Eis- und Schneetourismus. Mit den einzigartigen Vorteilen von Pulverschnee, Waldsee, Reif und heißen Quellen und der Markenmatrix von Snow all over Changbai Mountain, und mit der Einstellung, die Tür für Gäste zu öffnen und Gäste aus allen Richtungen zu empfangen, heißen wir in- und ausländische Touristen herzlich willkommen. Menschen aus dem In- und Ausland sind herzlich eingeladen, das Eis und den Schnee in Jilin zu erleben. Wir bieten einen warmherzigen Service, damit die Touristen gerne kommen und zufrieden zurückkehren.

Wir sind bereit, Entwicklungsmöglichkeiten mit Freunden aus der ganzen Welt zu teilen. Wir konzentrieren uns auf Bereiche wie die Verbesserung des Eis- und Schneetourismus, die Entwicklung von Eis- und Schneeausrüstung, die Förderung des Eis- und Schneekonsums, das Gedeihen der Eis- und Schneekultur und die Popularisierung des Eis- und Schneesports. Wir unterstützen alle Parteien dabei, die Zusammenarbeit zu vertiefen, die Vorteile des jeweils anderen zu ergänzen, gegenseitigen Nutzen und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen und gemeinsam neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Eis- und Schneeindustrie zu erkunden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586467/The_opening_ceremony_2nd_World_Ice_Snow_Economy_Cold_Regions.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586468/The_opening_ceremony_2nd_World_Ice_Snow_Economy_Cold_Regions_1.jpg