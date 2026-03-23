중국 상하이에서 열린 AMTS 2026에서 만나는 자동차 제조 기술의 미래 - 지금 무료 패스 사전 등록 진행 중
뉴스 제공처AMTS (Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show)
2026년 03월 23일 09:03 KST
상하이 2026년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 상하이 국제 자동차 제조 기술 및 소재 전시회(Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Materials Show, AMTS)는 자동차 엔지니어링 및 제조 분야의 최신 기술과 솔루션을 선보이는 선도적인 원스톱 플랫폼이다. 이번 전시회는 신에너지차(NEV) 트렌드에 발맞춰 NEV용 자동차 부품의 혁신적인 설계 및 제조 공정에 초점을 맞출 예정이며, 새롭게 디자인된 테크쇼 아레나(TechShow Arena)에서는 최첨단 자동차 기술이 한자리에 모인다.
AMTS는 2026년 7월 8일부터 10일까지 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Centre)에서 다시 열린다. 이번 전시회에는 전 세계 850개 이상의 전시업체가 참여하고, 7만 건의 전문 방문객을 맞이할 예정이며, 이 중 2000명은 글로벌 참석자로 구성될 전망이다.
방문해야 하는 이유
중국에서 직접 발굴하는 혁신적인 솔루션
높은 제조 비용과 공급망 취약성에 정면으로 대응할 수 있다. AMTS에서는 NEV와 지능형 차량 혁신의 글로벌 중심지인 중국에서 최신 자동차 제조 기술과 솔루션을 직접 접할 수 있다. 효율성을 높이고 비용을 절감하며 공급망의 견고함을 재구축하는 데 도움이 되는 경쟁력 있는 제품과 공정을 발견할 수 있다.
자동차 제조의 모든 측면을 아우르는 20개 이상의 전문 전시 구역:
- 미래 자동차 개발(Future Car Development)
- 차량 설계 및 연구개발(Vehicle Design and R&D)
- 소재 및 경량화(Material & Lightweight)
- 설계, 모델링, 시험 생산, 측정 및 테스트(Design, Modeling, Trial Production, Measurement and Testing)
- 제품 개발 + 동시 엔지니어링(Product Development + Simultaneous Engineering)
- 테크쇼 아레나(TechShow Arena)
- 파워트레인 엔지니어링 | 배터리, 모터 및 전기 제어 시스템 엔지니어링(Powertrain Engineering | Battery, Motor and Electric Control System Engineering)
- 자동차 부품 엔지니어링(Auto Parts Engineering)
- 기가캐스팅(Gigacasting)
- 자동차 내외부 디자인 및 제조(Automotive Interior and Exterior Design & Manufacturing)
- 자동차 금형 설계 및 제조(Automotive Mold Design & Manufacturing)
- 부품 세척 엔지니어링(Parts to Clean Engineering)
- 품질 관리 및 테스트 엔지니어링(Quality Control & Test Engineering)
- 용접 및 접합 엔지니어링(Welding and Joining Engineering)
- 스탬핑 엔지니어링(Stamping Engineering)
- 레이저 엔지니어링(Laser Engineering)
- 도장 엔지니어링(Painting Engineering)
- 조립 엔지니어링 + 밀봉 엔지니어링(Assembly Engineering + Sealing Engineering)
- 스마트 팩토리 물류(Smart Factory Logistics)
- 조립 및 자동화 기술(Assembly and Automation Technology)
- 로봇(Robots)
- 조립 시스템 통합(Assembly System Integration)
자동차 제조 전 분야를 아우르는 몰입형 행사
연구개발과 테스트부터 생산에 이르기까지, 새롭게 선보이는 Workshop by AMTS는 기존 콘퍼런스의 틀을 깨는 프로그램이다. 주요 기술 공급업체와 OEM 전문가들이 이끄는 이 심층 세션은 실제 사례와 실습형 시뮬레이션을 통해 현장에서 바로 적용할 수 있는 솔루션을 가장 시급한 기술 과제에 맞춰 제시한다. 이와 함께 50개 이상의 동시 개최 행사가 기술 교류, 비즈니스 매칭, 생태계 구축을 위한 탁월한 기회를 제공한다.
- 2026 신에너지 자동차 엔지니어링(New Energy Vehicle Engineering 2026)
- 2026 eCar 차체 용접 및 접합 엔지니어링(eCar Body Welding & Joining Engineering 2026)
- 2026 eCar 차체 성형 엔지니어링(eCar Body Forming Engineering 2026)
- 2026 eCar 차체 도장 엔지니어링(eCar Body Painting Engineering 2026)
- 2026 eCar 조립 엔지니어링(eCar Assembly Engineering 2026)
- 워크숍: 미래 자동차 테스트 및 검증 기술(Workshop: Future Car Testing and Validation Technology)
- 워크숍: 미래 자동차 디자인 혁신 프런티어, 미래 자동차 프로토타이핑 및 파일럿 개발, 넥스테크 모빌리티(Workshop: Future Car Design Innovation Frontier, Future Car Prototyping and Pilot Development, NexTech Mobility)
- 워크숍: 자동차 부품 도장 엔지니어링(Workshop: Auto Parts Painting Engineering)
- 자동차 부품 기계 엔지니어링 및 품질 관리 기술(Auto Parts Machine Engineering and Quality Control Technology)
- 자동차 핫 스탬핑 성형(Automotive Hot Stamping Forming)
- 자동차 내외부 디자인 및 제조(Automotive Interior and Exterior Design & Manufacturing)
- 조립 시스템 통합 및 적용 기술(Assembly System Integration and Application Technology)
- 2026 전고체 배터리 기술 개발 포럼(Solid-State Battery Technology Development Forum 2026)
- 2026 전기 구동 기술 콘퍼런스(Electric Drive Technology Conference 2026)
- 2026 배터리 쉘 설계 및 제조 기술 포럼(Battery Shell Design and Manufacturing Technology Forum 2026)
- 2026 신에너지 자동차 열 관리 기술 포럼(New Energy Vehicle Thermal Management Technology Forum 2026)
언제 어디서나 원활한 연결
AMTS의 연중 상시 비즈니스 매칭 플랫폼인 A+ CONNECT를 통해 1년 365일 온•오프라인 통합 참여로 최첨단 기술을 발굴하고, 제조 문제를 해결하며, 장기 파트너십을 구축하고, 공급망을 최적화할 수 있다.
누가 방문해야 할까?
- 자동차 OEM 임원(Automotive OEM Executives)
- R&D 및 제조 엔지니어(R&D and Manufacturing Engineers)
- 조달 및 소싱 관리자(Procurement and Sourcing Managers)
- 시스템 통합업체 및 티어 1/2 공급업체(System Integrators and Tier 1/2 Suppliers)
- 기술 및 혁신 리더(Technology and Innovation Leaders)
- 투자자 및 비즈니스 개발자(Investors and Business Developers)
- 산업 협회 및 미디어(Industry Associations and Media)
방문객 사전 등록 개시 - 100위안 할인 혜택
링크를 통해 사전 등록하거나 QR 코드를 스캔하면 AMTS 2026 무료 패스를 받을 수 있다.
https://www.shanghaiamts.com.cn/links?id=9029
SOURCE AMTS (Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show)
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