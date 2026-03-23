중국 상하이에서 열린 AMTS 2026에서 만나는 자동차 제조 기술의 미래 - 지금 무료 패스 사전 등록 진행 중

상하이 2026년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 상하이 국제 자동차 제조 기술 및 소재 전시회(Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Materials Show, AMTS)는 자동차 엔지니어링 및 제조 분야의 최신 기술과 솔루션을 선보이는 선도적인 원스톱 플랫폼이다. 이번 전시회는 신에너지차(NEV) 트렌드에 발맞춰 NEV용 자동차 부품의 혁신적인 설계 및 제조 공정에 초점을 맞출 예정이며, 새롭게 디자인된 테크쇼 아레나(TechShow Arena)에서는 최첨단 자동차 기술이 한자리에 모인다.

AMTS는 2026년 7월 8일부터 10일까지 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Centre)에서 다시 열린다. 이번 전시회에는 전 세계 850개 이상의 전시업체가 참여하고, 7만 건의 전문 방문객을 맞이할 예정이며, 이 중 2000명은 글로벌 참석자로 구성될 전망이다.

AMTS 2025 Onsite

방문해야 하는 이유

중국에서 직접 발굴하는 혁신적인 솔루션

높은 제조 비용과 공급망 취약성에 정면으로 대응할 수 있다. AMTS에서는 NEV와 지능형 차량 혁신의 글로벌 중심지인 중국에서 최신 자동차 제조 기술과 솔루션을 직접 접할 수 있다. 효율성을 높이고 비용을 절감하며 공급망의 견고함을 재구축하는 데 도움이 되는 경쟁력 있는 제품과 공정을 발견할 수 있다.

자동차 제조의 모든 측면을 아우르는 20개 이상의 전문 전시 구역:

미래 자동차 개발(Future Car Development)

차량 설계 및 연구개발(Vehicle Design and R&D)

소재 및 경량화(Material & Lightweight)

설계, 모델링, 시험 생산, 측정 및 테스트(Design, Modeling, Trial Production, Measurement and Testing)

제품 개발 + 동시 엔지니어링(Product Development + Simultaneous Engineering)

테크쇼 아레나(TechShow Arena)

파워트레인 엔지니어링 | 배터리, 모터 및 전기 제어 시스템 엔지니어링(Powertrain Engineering | Battery, Motor and Electric Control System Engineering)

자동차 부품 엔지니어링(Auto Parts Engineering)

기가캐스팅(Gigacasting)

자동차 내외부 디자인 및 제조(Automotive Interior and Exterior Design & Manufacturing)

자동차 금형 설계 및 제조(Automotive Mold Design & Manufacturing)

부품 세척 엔지니어링(Parts to Clean Engineering)

품질 관리 및 테스트 엔지니어링(Quality Control & Test Engineering)

용접 및 접합 엔지니어링(Welding and Joining Engineering)

스탬핑 엔지니어링(Stamping Engineering)

레이저 엔지니어링(Laser Engineering)

도장 엔지니어링(Painting Engineering)

조립 엔지니어링 + 밀봉 엔지니어링(Assembly Engineering + Sealing Engineering)

스마트 팩토리 물류(Smart Factory Logistics)

조립 및 자동화 기술(Assembly and Automation Technology)

로봇(Robots)

조립 시스템 통합(Assembly System Integration)

자동차 제조 전 분야를 아우르는 몰입형 행사

연구개발과 테스트부터 생산에 이르기까지, 새롭게 선보이는 Workshop by AMTS는 기존 콘퍼런스의 틀을 깨는 프로그램이다. 주요 기술 공급업체와 OEM 전문가들이 이끄는 이 심층 세션은 실제 사례와 실습형 시뮬레이션을 통해 현장에서 바로 적용할 수 있는 솔루션을 가장 시급한 기술 과제에 맞춰 제시한다. 이와 함께 50개 이상의 동시 개최 행사가 기술 교류, 비즈니스 매칭, 생태계 구축을 위한 탁월한 기회를 제공한다.

2026 신에너지 자동차 엔지니어링(New Energy Vehicle Engineering 2026)

2026 eCar 차체 용접 및 접합 엔지니어링(eCar Body Welding & Joining Engineering 2026)

2026 eCar 차체 성형 엔지니어링(eCar Body Forming Engineering 2026)

2026 eCar 차체 도장 엔지니어링(eCar Body Painting Engineering 2026)

2026 eCar 조립 엔지니어링(eCar Assembly Engineering 2026)

워크숍: 미래 자동차 테스트 및 검증 기술(Workshop: Future Car Testing and Validation Technology)

워크숍: 미래 자동차 디자인 혁신 프런티어, 미래 자동차 프로토타이핑 및 파일럿 개발, 넥스테크 모빌리티(Workshop: Future Car Design Innovation Frontier, Future Car Prototyping and Pilot Development, NexTech Mobility)

워크숍: 자동차 부품 도장 엔지니어링(Workshop: Auto Parts Painting Engineering)

자동차 부품 기계 엔지니어링 및 품질 관리 기술(Auto Parts Machine Engineering and Quality Control Technology)

자동차 핫 스탬핑 성형(Automotive Hot Stamping Forming)

자동차 내외부 디자인 및 제조(Automotive Interior and Exterior Design & Manufacturing)

조립 시스템 통합 및 적용 기술(Assembly System Integration and Application Technology)

2026 전고체 배터리 기술 개발 포럼(Solid-State Battery Technology Development Forum 2026)

2026 전기 구동 기술 콘퍼런스(Electric Drive Technology Conference 2026)

2026 배터리 쉘 설계 및 제조 기술 포럼(Battery Shell Design and Manufacturing Technology Forum 2026)

2026 신에너지 자동차 열 관리 기술 포럼(New Energy Vehicle Thermal Management Technology Forum 2026)

언제 어디서나 원활한 연결

AMTS의 연중 상시 비즈니스 매칭 플랫폼인 A+ CONNECT를 통해 1년 365일 온•오프라인 통합 참여로 최첨단 기술을 발굴하고, 제조 문제를 해결하며, 장기 파트너십을 구축하고, 공급망을 최적화할 수 있다.

누가 방문해야 할까?

자동차 OEM 임원(Automotive OEM Executives)

R&D 및 제조 엔지니어(R&D and Manufacturing Engineers)

조달 및 소싱 관리자(Procurement and Sourcing Managers)

시스템 통합업체 및 티어 1/2 공급업체(System Integrators and Tier 1/2 Suppliers)

기술 및 혁신 리더(Technology and Innovation Leaders)

투자자 및 비즈니스 개발자(Investors and Business Developers)

산업 협회 및 미디어(Industry Associations and Media)

방문객 사전 등록 개시 - 100위안 할인 혜택

링크를 통해 사전 등록하거나 QR 코드를 스캔하면 AMTS 2026 무료 패스를 받을 수 있다.

https://www.shanghaiamts.com.cn/links?id=9029

문의처

[email protected]

SOURCE AMTS (Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show)