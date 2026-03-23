中国・上海で開催されるAMTS 2026で自動車製造技術の未来を発見 -- 今すぐ無料入場登録

上海, 2026年3月23日 /PRNewswire/ -- AMTS（上海国際自動車製造技術・材料展）は、自動車エンジニアリングおよび製造分野における最新技術とソリューションを紹介する、業界有数のワンストッププラットフォームです。新エネルギー車（NEV）のトレンドに対応し、本展示会では新エネルギー車向け自動車部品の革新的な設計および製造プロセスに焦点を当てるとともに、新設されたTechShow Arenaにおいて最先端の自動車技術が一堂に集結します。

2026年7月8日〜10日に開催される本イベントは、上海新国際博覧センターにて実施されますので、ぜひご予定ください。本展示会には、世界中から850社以上の出展者が参加し、70,000人以上の業界関係者の来場が見込まれており、そのうち約2,000人が海外からの来場者となる予定です。

AMTS 2025 Onsite

なぜ来場するのか？

中国から革新的ソリューションを直接調達

高騰する製造コストやサプライチェーンの脆弱性に–真正面から取り組む。AMTSでは、NEV（新エネルギー車）およびインテリジェント車両イノベーションの世界的中心地である中国から、最新の自動車製造技術およびソリューションに直接アクセスできます。効率向上、コスト削減、そしてサプライチェーンの強靭化を実現する競争力のある製品とプロセスをご体感ください。

自動車製造のあらゆる領域を網羅する20以上の専門ゾーンをご覧いただけます：

次世代自動車開発

車両設計および研究開発

材料・軽量化技術

設計、モデリング、試作、生産評価および試験

製品開発＋コンカレントエンジニアリング（同時並行開発）

TechShow Arena

パワートレインエンジニアリング｜バッテリー、モーターおよび電気制御システムエンジニアリング

自動車部品エンジニアリング

ギガキャスティング（大規模一体鋳造技術）

自動車内外装の設計および製造

自動車用金型設計および製造

部品洗浄エンジニアリング

品質管理および試験エンジニアリング

溶接および接合エンジニアリング

プレス加工エンジニアリング

レーザー加工エンジニアリング

塗装エンジニアリング

組立エンジニアリング＋シーリング（密封）エンジニアリング

スマートファクトリーロジスティクス

組立および自動化技術

ロボット

組立システムインテグレーション

自動車製造のあらゆる側面を網羅するイベントを体感してください

研究開発や試験から生産に至るまで、AMTSによるまったく–新しいワークショップは従来のカンファレンスの枠を打ち破ります。トップクラスの技術サプライヤーおよびOEMの専門家が主導するこれらのディープ–ダイブセッションでは、実世界の–ケーススタディやハンズ–オンのシミュレーションを活用し、差し迫った技術課題にすぐ–に–適用可能なソリューションを提供します。ワークショップに加え、50以上の同時開催イベントが、技術交流、ビジネスマッチング、エコシステム構築のための比類なき機会を提供します。

新エネルギー車エンジニアリング 2026

電動車ボディ溶接・接合エンジニアリング 2026

電動車ボディ成形エンジニアリング 2026

電動車ボディ塗装エンジニアリング 2026

電動車組立エンジニアリング 2026

ワークショップ：次世代自動車の試験および検証技術

ワークショップ：次世代自動車設計イノベーション最前線、次世代自動車試作およびパイロット開発、NexTech Mobility

ワークショップ：自動車部品塗装エンジニアリング

自動車部品機械加工および品質管理技術

自動車用ホットスタンピング成形

自動車内外装設計および製造

組立システムインテグレーションおよび応用技術

全固体電池技術開発フォーラム 2026

電動駆動技術カンファレンス 2026

バッテリーケース設計および製造技術フォーラム 2026

新エネルギー車熱管理技術フォーラム 2026

いつでもどこでもシームレスに接続

A+ CONNECT（AMTSの年間–を通じたビジネスマッチングプラットフォーム）を通じて、最先端–技術の発見、製造課題の解決、長期–的パートナーシップの構築、そしてオンラインと現地を統合した交流により、365日サプライチェーンの最適化を実現できます。

来場対象者

自動車OEMの経営層

研究開発および製造エンジニア

調達・購買マネージャー

システムインテグレーターおよびTier1／Tier2サプライヤー

テクノロジーおよびイノベーションのリーダー

投資家および事業開発担当者

業界団体およびメディア

来場事前登録受付中 ― 100元割引！

リンクからの事前登録、またはQRコードをスキャンすることで、AMTS 2026の無料入場パスを取得できます。

Visitor center | AMTS 2026

お問い合わせ

[email protected]

SOURCE AMTS (Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show)