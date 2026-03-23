Eksplorasi Masa Depan Teknologi Manufaktur Otomotif di AMTS 2026, Shanghai, Tiongkok - Daftar Sekarang untuk Tiket Gratis

23 Mar, 2026, 07:06 WIB
SHANGHAI, 23 Maret 2026 /PRNewswire/ -- AMTS (Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Materials Show) merupakan platform terdepan yang memamerkan teknologi dan solusi terbaru dalam rekayasa dan manufaktur otomotif. Seiring tren mobil energi baru (NEV), pameran ini akan menyoroti desain inovatif dan proses manufaktur komponen otomotif untuk NEV. Area pameran baru TechShow Arena juga menampilkan teknologi otomotif mutakhir.
Catat tanggalnya, 8–10 Juli 2026. AMTS kembali digelar di Shanghai New International Expo Centre. Pameran ini akan menghadirkan lebih dari 850 peserta global dan 70.000 pengunjung profesional, termasuk sekitar 2.000 peserta internasional.
Mengapa Anda harus berkunjung?
Mengakses Solusi Inovatif secara Langsung dari Tiongkok
Anda dapat mengantisipasi tantangan biaya produksi dan kerentanan rantai pasok. Di AMTS, Anda dapat mengakses teknologi dan solusi manufaktur otomotif terbaru dari Tiongkok—pusat global untuk inovasi NEV dan mobil pintar. Di sisi lain, Anda dapat menemukan produk dan proses kompetitif yang meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan memperkuat ketahanan rantai pasok.
Jelajahi lebih dari 20 area pameran khusus yang mencakup seluruh aspek manufaktur otomotif:
- Perkembangan Mobil Masa Depan
- Desain Kendaraan dan R&D
- Material & Komponen Berbobot Ringan
- Desain, Pembuatan Model, Uji Coba Produksi, Pengukuran, dan Pengujian Produk
- Pengembangan Produk + Rekayasa Simultan
- TechShow Arena
- Rekayasa Sistem Penggerak | Baterai, Motor Listrik, dan Sistem Kontrol Elektrik
- Rekayasa Suku Cadang Otomotif
- Gigacasting
- Desain & Manufaktur Interior dan Eksterior Otomotif
- Desain & Manufaktur Cetakan Otomotif
- Rekayasa Pembersihan Komponen
- Pengendalian Kualitas & Pengujian Produk
- Teknik Pengelasan dan Penyambungan
- Teknik Pencetakan Logam (Stamping)
- Teknik Laser
- Teknik Pengecatan
- Teknik Perakitan + Teknik Sealing
- Logistik Pabrik Cerdas
- Teknologi Perakitan dan Otomatisasi
- Robot
- Integrasi Sistem Perakitan
Anda dapat Bergabung dalam Rangkaian Acara yang Mengulas Seluruh Aspek Manufaktur Otomotif
Mulai dari R&D hingga produksi, Workshop by AMTS menghadirkan konsep konferensi baru. Dipandu oleh pemasok teknologi terkemuka dan pakar OEM, sesi ini mengulas studi kasus dan melakukan simulasi langsung untuk memberikan solusi praktis atas tantangan teknis. Selain lokakarya, lebih dari 50 acara akan digelar secara bersamaan sehingga membuka berbagai kesempatan untuk kerja sama teknologi, penjajakan mitra bisnis, dan pengembangan ekosistem.
- New Energy Vehicle Engineering 2026
- eCar Body Welding & Joining Engineering 2026
- eCar Body Forming Engineering 2026
- eCar Body Painting Engineering 2026
- eCar Assembly Engineering 2026
- Workshop: Future Car Testing and Validation Technology
- Workshop: Future Car Design Innovation Frontier, Future Car Prototyping and Pilot Development, NexTech Mobility
- Workshop: Auto Parts Painting Engineering
- Auto Parts Machine Engineering and Quality Control Technology
- Automotive Hot Stamping Forming
- Automotive Interior and Exterior Design & Manufacturing
- Assembly System Integration and Application Technology
- Solid-State Battery Technology Development Forum 2026
- Electric Drive Technology Conference 2026
- Battery Shell Design and Manufacturing Technology Forum 2026
- New Energy Vehicle Thermal Management Technology Forum 2026
Terhubung Kapan Saja, Di Mana Saja
Melalui A+ CONNECT – platform penjajakan kerja sama bisnis (business matching) dari AMTS yang tersedia sepanjang tahun – Anda dapat menemukan teknologi terbaru, menjawab tantangan manufaktur, menjalin kemitraan jangka panjang, dan mengoptimalkan rantai pasok melalui integrasi aktivitas daring dan luring selama 365 hari.
Kalangan yang harus berkunjung
- Eksekutif OEM Otomotif
- Insinyur R&D dan Manufaktur
- Manajer Pengadaan Barang dan Bahan Baku
- Integrator Sistem dan Pihak Pemasok Lapis 1/2
- Pemimpin Teknologi dan Inovasi
- Investor dan Pengembang Bisnis
- Asosiasi Industri dan Media
