Eksplorasi Masa Depan Teknologi Manufaktur Otomotif di AMTS 2026, Shanghai, Tiongkok - Daftar Sekarang untuk Tiket Gratis

Catat tanggalnya, 8–10 Juli 2026. AMTS kembali digelar di Shanghai New International Expo Centre. Pameran ini akan menghadirkan lebih dari 850 peserta global dan 70.000 pengunjung profesional, termasuk sekitar 2.000 peserta internasional.

Mengapa Anda harus berkunjung?

Mengakses Solusi Inovatif secara Langsung dari Tiongkok

Anda dapat mengantisipasi tantangan biaya produksi dan kerentanan rantai pasok. Di AMTS, Anda dapat mengakses teknologi dan solusi manufaktur otomotif terbaru dari Tiongkok—pusat global untuk inovasi NEV dan mobil pintar. Di sisi lain, Anda dapat menemukan produk dan proses kompetitif yang meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan memperkuat ketahanan rantai pasok.

Jelajahi lebih dari 20 area pameran khusus yang mencakup seluruh aspek manufaktur otomotif:

Perkembangan Mobil Masa Depan

Desain Kendaraan dan R&D

Material & Komponen Berbobot Ringan

Desain, Pembuatan Model, Uji Coba Produksi, Pengukuran, dan Pengujian Produk

Pengembangan Produk + Rekayasa Simultan

TechShow Arena

Rekayasa Sistem Penggerak | Baterai, Motor Listrik, dan Sistem Kontrol Elektrik

Rekayasa Suku Cadang Otomotif

Gigacasting

Desain & Manufaktur Interior dan Eksterior Otomotif

Desain & Manufaktur Cetakan Otomotif

Rekayasa Pembersihan Komponen

Pengendalian Kualitas & Pengujian Produk

Teknik Pengelasan dan Penyambungan

Teknik Pencetakan Logam ( Stamping )

) Teknik Laser

Teknik Pengecatan

Teknik Perakitan + Teknik Sealing

Logistik Pabrik Cerdas

Teknologi Perakitan dan Otomatisasi

Robot

Integrasi Sistem Perakitan

Anda dapat Bergabung dalam Rangkaian Acara yang Mengulas Seluruh Aspek Manufaktur Otomotif

Mulai dari R&D hingga produksi, Workshop by AMTS menghadirkan konsep konferensi baru. Dipandu oleh pemasok teknologi terkemuka dan pakar OEM, sesi ini mengulas studi kasus dan melakukan simulasi langsung untuk memberikan solusi praktis atas tantangan teknis. Selain lokakarya, lebih dari 50 acara akan digelar secara bersamaan sehingga membuka berbagai kesempatan untuk kerja sama teknologi, penjajakan mitra bisnis, dan pengembangan ekosistem.

New Energy Vehicle Engineering 2026

eCar Body Welding & Joining Engineering 2026

eCar Body Forming Engineering 2026

eCar Body Painting Engineering 2026

eCar Assembly Engineering 2026

Workshop: Future Car Testing and Validation Technology

Workshop: Future Car Design Innovation Frontier, Future Car Prototyping and Pilot Development, NexTech Mobility

Workshop: Auto Parts Painting Engineering

Auto Parts Machine Engineering and Quality Control Technology

Automotive Hot Stamping Forming

Automotive Interior and Exterior Design & Manufacturing

Assembly System Integration and Application Technology

Solid-State Battery Technology Development Forum 2026

Electric Drive Technology Conference 2026

Battery Shell Design and Manufacturing Technology Forum 2026

New Energy Vehicle Thermal Management Technology Forum 2026

Terhubung Kapan Saja, Di Mana Saja

Melalui A+ CONNECT – platform penjajakan kerja sama bisnis (business matching) dari AMTS yang tersedia sepanjang tahun – Anda dapat menemukan teknologi terbaru, menjawab tantangan manufaktur, menjalin kemitraan jangka panjang, dan mengoptimalkan rantai pasok melalui integrasi aktivitas daring dan luring selama 365 hari.

Kalangan yang harus berkunjung

Eksekutif OEM Otomotif

Insinyur R&D dan Manufaktur

Manajer Pengadaan Barang dan Bahan Baku

Integrator Sistem dan Pihak Pemasok Lapis 1/2

Pemimpin Teknologi dan Inovasi

Investor dan Pengembang Bisnis

Asosiasi Industri dan Media

Tahap Praregistrasi Pengunjung telah Dibuka – Hemat RMB 100!

Anda dapat melakukan registrasi melalui tautan atau memindai kode QR untuk mendapatkan tiket gratis AMTS 2026.

Hubungi kami

[email protected]

SOURCE AMTS (Shanghai International Automotive Manufacturing Technology & Material Show)