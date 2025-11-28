청두, 제14차 5개년 계획 기간 '글로벌 혁신 허브'로 부상

청두, 중국 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 중국 서남부 쓰촨성의 성도 청두가 글로벌 혁신 허브로서의 위상을 확고히 하며, 2025년 글로벌 혁신 지수(2025 Global Innovation Index)에서 24위로 올라섰다고 밝혔다. 이는 청두가 제14차 5개년 계획 기간(2021~2025년) 동안 국가 과학기술 목표를 성공적으로 이행한 결과로 풀이된다.

국가 핵심 전략 중 하나는 청두–충칭(Chengdu–Chongqing) 지역을 영향력 있는 과학기술 혁신 거점으로 육성하는 것이다. 이 변화의 주춧돌 역할을 한 서부(청두) 과학 도시는 국가 연구소 1곳, 국가 혁신 센터 4곳, 주요 과학 인프라 10곳, 그리고 톈푸 연구소 4곳을 포함하는 고도화된 혁신 생태계를 구축했다.

국가정밀의학산업혁신센터(National Precision Medicine Industrial Innovation Center), 국가슈퍼컴퓨팅센터(National Supercomputing Center)를 포함해 총 96개 국가급 혁신 플랫폼이 자리 잡았으며, 27개 국가급 연구 기관, 65개 대학•연구 기관 협력 혁신 프로젝트가 추진됐다.

청두는 휴머노이드 로봇, 플렉시블 디스플레이 기술 등을 포함한 24개 미래 산업 분야에 대한 실행 지침을 조기에 발표하며 미래 산업 육성에 나섰다. 특히 올해 7월에는 하드테크 스타트업을 대상으로 1000억 위안(미화 약 141억 달러) 규모의 미래 산업 펀드를 출범시키며 이러한 추진력을 더욱 가속화했다.

또한 '사이테크 익스프레스(Sci-Tech Express)'와 '사이테크 아일랜드(Sci-Tech Island)'로 대표되는 온오프라인 서비스 시스템을 구축해 혁신 기술의 상업화를 간소화했다. 오프라인 기반인 '사이테크 아일랜드'에는 102개 서비스 기관이 입주해 104종의 서비스를 제공하고 있으며, 온라인 기반 '사이테크 익스프레스' 플랫폼은 과학기술 기업들에 20만 건 이상의 서비스를 제공했다.

2021년 청두 세계대학경기대회(Chengdu 2021 World University Games) 당시 170개 이상의 첨단 기술 제품이 경기장 운영과 관람 경험을 향상시킨 사례부터, 현재 고령층에게 서비스를 제공하는 AI 기반 재활 로봇까지, 혁신은 도시 생활 전반에 걸쳐 가시적 성과로 나타나고 있다. 청두시는 또한 지하 배관, 교량, 터널 등을 포괄하는 지능형 안전 모니터링 네트워크를 구축해 도시 안전 관리에도 혁신을 도입했다.

청두시 과학기술국(Chengdu Science and Technology Bureau)에 따르면, 청두의 혁신 생태계에는 국가급 하이테크 기업 1만 4500여 곳, 국가급 '리틀 자이언트(little giant)' 기업 354곳(특정 틈새 분야에 특화된 정예 중소기업)이 포함된다.

청두는 국가 혁신•창업 시범기지 5곳, 국가급 인큐베이터 및 메이커 스페이스 76곳, 성•시급 인큐베이터 76곳을 구축해 현재 5702개 프로젝트가 진행 중이다. 적극적인 인재 육성 이니셔티브 덕분에 청두는 6년 연속 '중국 최고의 인재 유치 도시'라는 평가를 받았다.

또한 지식재산권(IP) 분야의 정책 혁신 덕분에 36개의 지역 대학과 연구 기관 이 2000건 이상의 성과 소유권 검증을 완료하는 성과를 거뒀다. 이를 통해 588개 기업이 창출되고 약 210억 위안에 달하는 사회적 투자를 유치하기도 했다.

SOURCE Chengdu Science and Technology Bureau