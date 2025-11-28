Chengdu emerge como centro global de innovación durante el XIV Plan Quinquenal

CHENGDU, China, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, ha consolidado su estatus como un centro líder de innovación global, subiendo al puesto 24 en el Índice de Innovación Global 2025, mientras la ciudad cumplió con las ambiciones nacionales de ciencia y tecnología durante el período del 14º Plan Quinquenal (2021-25).

Una estrategia nacional clave ha sido convertir la región de Chengdu-Chongqing en un influyente centro de innovación en ciencia y tecnología. La Ciudad Científica del Oeste (Chengdu) se ha convertido en un pilar de esta transformación, estableciendo un ecosistema de innovación de alto nivel que comprende un laboratorio nacional, cuatro centros nacionales de innovación, diez importantes infraestructuras científicas y cuatro laboratorios Tianfu.

Se han puesto en marcha unas 96 plataformas nacionales de innovación, entre ellas el Centro Nacional de Innovación Industrial en Medicina de Precisión y el Centro Nacional de Supercomputación, junto con 27 instituciones de investigación de nivel nacional y 65 proyectos de innovación colaborativa lanzados con universidades e institutos de investigación.

Chengdu se adelantó en el desarrollo de industrias del futuro, publicando directrices de implementación para 24 sectores, incluyendo la robótica humanoide y la tecnología de pantallas flexibles. La ciudad aceleró aún más este impulso en julio de este año con un fondo para la industria del futuro de 100.000 millones de yuanes (14.100 millones de dólares) dirigido a empresas emergentes de tecnología dura.

Los sistemas de servicios en línea y fuera de línea, representados por "Sci-Tech Express más Sci-Tech Island", han agilizado la comercialización de innovaciones. Sci-Tech Island, fuera de línea, alberga a 102 proveedores que ofrecen 104 tipos de servicios, mientras que la plataforma en línea Sci-Tech Express ha prestado servicios a empresas de ciencia y tecnología más de 200.000 veces.

Desde los Juegos Mundiales Universitarios de Chengdu 2021, donde más de 170 productos tecnológicos optimizaron las instalaciones y la experiencia de los espectadores, hasta los robots de rehabilitación con inteligencia artificial que ahora atienden a los residentes mayores, la innovación se ha hecho tangible en la vida urbana. La ciudad también ha desplegado una red inteligente de control de seguridad que abarca tuberías subterráneas, puentes y túneles.

El panorama de innovación de Chengdu ahora incluye más de 14.500 empresas nacionales de alta tecnología y 354 empresas "pequeñas gigantes" de nivel nacional, o PYME de élite que se especializan en sectores nicho, según la Oficina de Ciencia y Tecnología de Chengdu.

La ciudad ha establecido cinco bases nacionales de demostración de innovación y emprendimiento, 76 incubadoras y espacios de creación nacionales, así como otras 76 incubadoras provinciales y municipales que albergan 5.702 proyectos en curso. Las iniciativas de talento han contribuido a asegurar el título de "Ciudad con Mejor Atracción de Talento de China" por sexto año consecutivo.

Los avances políticos en materia de derechos de propiedad intelectual han impulsado a 36 universidades e institutos de investigación locales a completar más de 2.000 verificaciones de propiedad de logros, incubando 588 empresas con casi 21.000 millones de yuanes en inversión social.

