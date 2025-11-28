W okresie realizacji 14. Planu Pięcioletniego Chengdu staje się globalnym centrum innowacji

CHENGDU, Chiny, 28 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Chengdu, stolica prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach, umacnia swoją pozycję wiodącego globalnego centrum innowacji, awansując na 24. miejsce w Globalnym Rankingu Innowacyjności 2025 (Global Innovation Index), dzięki realizacji krajowych ambicji naukowo-technologicznych w okresie 14. Planu Pięcioletniego (2021-25).

Kluczową strategią krajową było przekształcenie regionu Chengdu-Chongqing we wpływowe centrum innowacji naukowych i technologicznych. Zachodnie (Chengdu) Miasto Nauki stało się fundamentem tej transformacji, tworząc ekosystem innowacji na wysokim poziomie, w skład którego wchodzi jedno laboratorium krajowe, cztery krajowe centra innowacji, 10 głównych infrastruktur naukowych i cztery laboratoria Tianfu.

Około 96 krajowych platform innowacyjnych – w tym Krajowe Centrum Innowacji Przemysłowych w Dziedzinie Medycyny Precyzyjnej i Krajowe Centrum Superkomputerowe – rozpoczęło działalność, a 27 instytucji badawczych szczebla krajowego i 65 wspólnych projektów innowacyjnych zostało uruchomionych we współpracy z uniwersytetami i instytutami badawczymi.

Chengdu wcześnie podjęło działania mające na celu rozwój przyszłych gałęzi przemysłu, publikując wytyczne wdrożeniowe dla 24 sektorów, w tym robotyki humanoidalnej i technologii elastycznych wyświetlaczy. W lipcu tego roku miasto jeszcze bardziej przyspieszyło te działania, uruchamiając fundusz Future Industry Fund o wartości 100 mld juanów (14,1 mld dolarów) przeznaczony dla start-upów z branży hard tech.

Systemy usług online i offline reprezentowane przez „Sci-Tech Express plus Sci-Tech Island" usprawniły komercjalizację innowacji. Offline Sci-Tech Island skupia 102 dostawców usług oferujących 104 rodzaje usług, natomiast platforma online Sci-Tech Express obsłużyła przedsiębiorstwa naukowo-technologiczne ponad 200 000 razy.

Od Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w Chengdu w 2021 r., podczas których ponad 170 produktów technologicznych poprawiło jakość obiektów i wrażenia widzów, po roboty rehabilitacyjne wspomagane sztuczną inteligencją, które obecnie służą starszym mieszkańcom, innowacje stały się namacalne w całym życiu miejskim. Miasto wdrożyło również inteligentną sieć monitorowania zagrożeń obejmującą podziemne rurociągi, mosty i tunele.

Według danych Biura Nauki i Technologii w Chengdu, obecnie w mieście działa ponad 14 500 krajowych przedsiębiorstw high-tech oraz 354 firmy typu „little giant" na poziomie krajowym, czyli elitarne MŚP specjalizujące się w niszowych sektorach.

Miasto utworzyło pięć krajowych baz demonstracyjnych innowacji i przedsiębiorczości, 76 krajowych inkubatorów i przestrzeni twórczych, a także kolejne 76 inkubatorów prowincjonalnych i miejskich, w których realizowane są 5702 projekty. Inicjatywy związane z pozyskiwaniem talentów pomogły miastu zdobyć tytuł „Najlepszego miasta w Chinach przyciągającego talenty" przez sześć kolejnych lat.

Przełomowe zmiany w polityce dotyczącej praw własności intelektualnej zachęciły 36 lokalnych uniwersytetów i instytutów badawczych do przeprowadzenia ponad 2000 weryfikacji praw własności do osiągnięć, co przyczyniło się do powstania 588 przedsiębiorstw, których inwestycje społeczne wyniosły prawie 21 miliardów juanów.

