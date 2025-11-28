Chengdu sa stáva globálnym centrom inovácií v rámci 14. päťročného plánu
News provided byChengdu Science and Technology Bureau
Nov 28, 2025, 09:52 ET
CHENGDU, Čína, 28. november 2025 /PRNewswire/ – Chengdu, hlavné mesto provincie Sichuan v juhozápadnej Číne, si upevnilo postavenie popredného globálneho centra inovácií a v roku 2025 sa v Globálnom inovačnom indexe vyšplhalo na 24. miesto. V rámci 14. päťročného plánu (2021 – 2025) mesto splnilo národné vedecko-technologické ambície.
Kľúčovou národnou stratégiou bolo premeniť región Chengdu-Chongqing na vplyvné centrum vedecko-technologických inovácií. Základným kameňom tejto transformácie sa stalo západné (Chengdu) vedecké mesto, ktoré vytvorilo inovačný ekosystém na vysokej úrovni. Ten zahŕňa jedno národné laboratórium, štyri národné inovačné centrá, 10 hlavných vedeckých infraštruktúr a štyri laboratóriá Tianfu.
Svoju činnosť spustilo približne 96 národných inovačných platforiem – vrátane Národného centra pre priemyselné inovácie v presnej medicíne a Národného centra pre superpočítače – spolu s 27 výskumnými inštitúciami na národnej úrovni a 65 kolaboratívnymi inovačnými projektmi spustenými s univerzitami a výskumnými ústavmi.
Chengdu sa včas pustilo do rozvíjania budúcich odvetví a vydalo implementačné smernice pre 24 sektorov vrátane humanoidnej robotiky a technológie flexibilných displejov. Mesto ešte viac urýchlilo tento pokrok v júli tohto roku, keď vytvorilo fond pre budúci priemysel vo výške 100 miliárd juanov (14,1 miliardy dolárov) zameraný na začínajúce podniky v oblasti hard-tech.
Servisné systémy online aj offline, reprezentované systémom „Sci-Tech Express plus Sci-Tech Island", zefektívnili komercializáciu inovácií. Offline platforma Sci-Tech Island hostí 102 poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú 104 druhov služieb, zatiaľ čo online platforma Sci-Tech Express poskytla viac ako 200 000-krát služby podnikom v oblasti sci-tech.
Od Svetových univerzitných hier v Chengdu v roku 2021, kde viac ako 170 technologických produktov vylepšilo priestory podujatí a zážitky zo sledovania, až po rehabilitačné roboty s podporou AI, ktoré teraz slúžia starším obyvateľom, v celom mestskom živote prebehli hmatateľné inovácie. Mesto tiež zaviedlo inteligentnú bezpečnostnú monitorovaciu sieť, ktorá pokrýva podzemné potrubia, mosty a tunely.
Podľa Vedecko-technologického úradu Chengdu aktuálne zahŕňa inovačné prostredie mesta viac ako 14 500 národných high-tech podnikov a 354 „malých gigantických" firiem na národnej úrovni alebo elitných malých a stredných podnikov, ktoré sa zameriavajú na špecifické sektory.
Mesto zriadilo päť národných inovačných a podnikateľských ukážkových centier, 76 národných inkubátorov a priestorov pre výrobcov, ako aj ďalších 76 provinčných a mestských inkubátorov, v ktorých prebieha 5702 rozpracovaných projektov. Iniciatívy zamerané na talenty pomohli získať titul „Najlepšie mesto priťahujúce talenty v Číne" už šesť rokov po sebe.
Zmeny v predpisoch v oblasti práv duševného vlastníctva podnietili 36 miestnych univerzít a výskumných ústavov k dokončeniu viac ako 2000 overení vlastníctva dosiahnutých výsledkov, čím vzniklo 588 podnikov s investíciami do sociálnych vecí vo výške takmer 21 miliárd juanov.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833932/image_5000783_6608596.jpg
Share this article