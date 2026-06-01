체인징텍 로보틱스, 고정밀 촉각 감지 데이터 수집 핸드 유핸드 출시

쑤저우, 중국 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 체인징텍 로보틱스(Changingtek Robotics)가 자체 개발한 고정밀 촉각 데이터 수집 핸드를 전 세계로 출시했다. 이 장치는 구현형 지능 로봇 연구, 정밀 조작 작업, 알고리즘 검증을 지원하기 위한 동기화된 다차원 및 멀티모달 데이터 캡처를 제공한다.

이 소형 장치는 제곱센티미터당 2.34 택셀(taxel)의 공간 해상도를 가진 고감도 촉각 어레이를 선보인다. 0.1N의 감지 정밀도로 0-160N 범위의 힘 감지를 지원한다. 이 핸드는 0.7mm의 XYZ 위치 정밀도, 최대 0.01°의 자세 정밀도, 30Hz 고프레임 속도 데이터 캡처를 달성한다. 시각, 자세, 힘, 촉각 데이터 세트의 동기 실시간 수집을 구현하며, AI 모델 훈련과 로봇 알고리즘 반복에 직접 사용할 수 있다.

(PRNewsfoto/Changingtek Robotics Technology (suzhou) Co., Ltd.)

체인징텍의 독점적인 소프트웨어 제품군으로 구동되는 이 하드웨어는 실시간 데이터 처리 및 시각화를 지원하며, 주류 운영 체제, 로봇 제어 프레임워크, 알고리즘 개발 플랫폼 전반에 걸쳐 원활한 호환성을 제공한다. 모든 체인징텍 그리퍼의 모션 로직 및 통신 프로토콜과 일관된 통합 아키텍처를 기반으로 구축된 촉각 핸드는 최소한의 편차로 실세계 감지 데이터를 생성한다.

무게가 600g에 불과하고 최대 4시간의 배터리 구동 시간을 제공하는 이 휴대용 하드웨어는 장기간 현장 배포를 가능하게 한다. 구현형 지능 연구에 필요한 전체 데이터 루프를 완성하고 모든 수직 산업에 걸쳐 지능형 로봇 솔루션의 상용화를 가속화한다.

국가적 하이테크 기업인 체인징텍은 정교한 로봇 핸드, 로봇 엔드 이펙터, 구현형 지능 로봇 시스템을 전문으로 한다. 회사는 기계 지능, 인지 지능, 구동 제어 시스템을 아우르는 세 가지 핵심 기술 플랫폼을 구축했다.

체인징텍 핸드(Changingtek Hand)의 완전한 제품군에는 산업용 병렬 그리퍼, 협동 그리퍼, 정교한 다지형 핸드, 중하중 그리퍼가 포함된다. 포트폴리오는 단일 그램에서 수백 킬로그램까지의 페이로드 용량을 커버하여 모든 전체 시나리오 자동화 수요를 충족한다. 촉각-시각 융합과 AI 제어 알고리즘을 활용하여 체인징텍은 항공우주, 자동차 제조, 스마트 물류 부문에 안정적인 지능형 파악 솔루션을 제공한다. 이러한 솔루션은 운영 비용을 절감하고, 로봇 유연성을 향상하며, 고급 로봇 엔드 이펙터 기술의 글로벌 도입을 촉진한다.

문의처:

체인징텍 로보틱스 테크놀로지(쑤저우)(Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.)

전화: +86 512 5323 3370 / +86 158 7124 2390

왓츠앱(WhatsApp): +86 158 7124 2390

이메일: [email protected]

웹사이트: www.changingtek.com

주소: 중국 장쑤성 타이창시 푸다로 99호 테크노베이션 밸리 18동

SOURCE Changingtek Robotics Technology (suzhou) Co., Ltd.