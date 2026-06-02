Changingtek Robotics lanza Uhand, una mano de recolección de datos táctiles de alta precisión

SUZHOU, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Changingtek Robotics ha lanzado a nivel mundial su mano de recolección de datos táctiles de alta precisión, desarrollada internamente. El dispositivo ofrece captura de datos multidimensionales y multimodales sincronizados para respaldar la investigación de robots inteligentes incorporados, tareas de manipulación de precisión y validación de algoritmos.

Esta unidad compacta incorpora una matriz táctil de alta sensibilidad con una resolución espacial de 2,34 taxeles por centímetro cuadrado. Admite la detección de fuerza en un rango de 0 a 160 N con una precisión de 0,1 N. La mano alcanza una precisión de posicionamiento XYZ de 0,7 mm, una precisión de pose de hasta 0,01° y captura de datos a una alta velocidad de fotogramas de 30 Hz. Permite la recopilación síncrona en tiempo real de conjuntos de datos visuales, de pose, de fuerza y táctiles, que pueden utilizarse directamente para el entrenamiento de modelos de IA y la iteración de algoritmos robóticos.

Impulsado por el software propietario de Changingtek, el hardware admite el procesamiento y la visualización de datos en tiempo real, con una compatibilidad perfecta con los principales sistemas operativos, marcos de control de robots y plataformas de desarrollo de algoritmos. Basada en una arquitectura unificada, coherente con la lógica de movimiento y los protocolos de comunicación de todas las pinzas de Changingtek, la mano táctil genera datos de detección del mundo real con una desviación mínima.

Con un peso de tan solo 600 g y una autonomía de hasta cuatro horas, este dispositivo portátil permite un despliegue prolongado en campo. Completa el ciclo de datos necesario para la investigación de la inteligencia incorporada y acelera la comercialización de soluciones robóticas inteligentes en todos los sectores.

Como empresa nacional de alta tecnología, Changingtek se especializa en manos robóticas diestras, efectores finales robóticos y sistemas robóticos con inteligencia incorporada. La compañía ha establecido tres plataformas tecnológicas principales que abarcan la inteligencia mecánica, la inteligencia perceptiva y los sistemas de control de accionamiento.

La completa gama de productos Changingtek Hand incluye pinzas paralelas industriales, pinzas colaborativas, manos hábiles multifinger y pinzas de alta resistencia. El catálogo abarca capacidades de carga desde gramos hasta varios cientos de kilogramos, satisfaciendo todas las necesidades de automatización en cualquier escenario. Aprovechando la fusión táctil-visual y los algoritmos de control de IA, Changingtek ofrece soluciones de agarre inteligentes y estables para los sectores aeroespacial, automotriz y de logística inteligente. Estas soluciones reducen los costes operativos, mejoran la flexibilidad robótica e impulsan aún más la adopción global de tecnologías avanzadas de efectores finales robóticos.

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