Changingtek Robotics lance Uhand, une main de collecte de données à détection tactile de haute précision

SUZHOU, Chine, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Changingtek Robotics a lancé à l'échelle mondiale sa main de collecte de données tactile de haute précision développée en interne. Le dispositif permet la capture synchronisée de données multidimensionnelles et multimodales pour soutenir la recherche sur les robots intelligents incarnés, les tâches de manipulation de précision et la validation d'algorithmes.

Cette unité compacte est dotée d'un réseau tactile très sensible avec une résolution spatiale de 2,34 taxels par centimètre carré. Elle permet de détecter des forces allant de 0 à 160 N avec une précision de détection de 0,1 N. La main offre une précision de positionnement XYZ de 0,7 mm, une précision de pose allant jusqu'à 0,01° et une capture de données à haute fréquence de 30 Hz. Elle permet la collecte synchrone en temps réel d'ensembles de données visuelles, de pose, de force et tactiles, qui peuvent être directement utilisées pour l'apprentissage de modèles d'IA et l'itération d'algorithmes robotiques.

Piloté par la suite logicielle propriétaire de Changingtek, le matériel prend en charge le traitement et la visualisation des données en temps réel, avec une compatibilité transparente entre les principaux systèmes d'exploitation, cadres de contrôle des robots et plateformes de développement d'algorithmes. Construite sur une architecture unifiée cohérente avec la logique de mouvement et les protocoles de communication de toutes les pinces Changingtek, la main tactile génère des données de détection du monde réel avec un minimum d'écart.

Pesant à peine 600 g et offrant jusqu'à quatre heures d'autonomie, ce matériel portable permet un déploiement prolongé sur le terrain. Il permet de boucler la boucle des données nécessaires à la recherche sur l'intelligence incarnée et d'accélérer la commercialisation de solutions robotiques intelligentes dans tous les marchés verticaux.

Entreprise nationale de haute technologie, Changingtek est spécialisée dans les mains robotiques dextres, les effecteurs terminaux robotiques et les systèmes robotiques intelligents incarnés. L'entreprise a mis en place trois plateformes technologiques de base couvrant l'intelligence mécanique, l'intelligence perceptive et les systèmes de commande d'entraînement.

Sa gamme complète de produits Changingtek Hand comprend des préhenseurs parallèles industriels, des préhenseurs collaboratifs, des mains dextres à plusieurs doigts et des préhenseurs pour charges lourdes. La gamme couvre des capacités de charge utile allant de quelques grammes à plusieurs centaines de kilogrammes, ce qui permet de répondre à toutes les exigences d'automatisation dans tous les scénarios. En s'appuyant sur la fusion tactile-visuelle et des algorithmes de contrôle de l'IA, Changingtek fournit des solutions de préhension intelligente stables pour les secteurs de l'aérospatiale, de la fabrication automobile et de la logistique intelligente. Ces solutions permettent de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la flexibilité des robots et de favoriser l'adoption au niveau mondial de technologies avancées d'effecteurs terminaux robotiques.

Coordonnées :

Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.

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Web : www.changingtek.com

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