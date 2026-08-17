치루 문화의 현대적 계승

지닝, 중국 2026년 8월 17일 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cn 보도:

유교 문화의 발상지인 산둥성(山東省)은 '제14차 5개년 계획(2021~2025년)' 기간 혁신적인 계승과 복원을 통해 유적지와 무형문화유산을 활성화하는 데 상당한 진전을 이루었다.

지닝시 취푸(濟寧市曲阜)는 공자(孔子)의 고향으로, 세계가 중국 문명을 이해하는 창구로 이미 자리 잡았다. 중국 공자연구원내 문화체험 기지에서는 관광객들에게 고대 의상 체험, 전통 의식 재현, 탁본 제작 등 몰입감 넘치는 활동을 즐길 수 있다.

오는 9월에는 제12회 니산세계문명포럼(尼山世界文明論壇)이 취푸에서 개최될 예정이다. 이번 포럼은 '화이부동(和而不同, 조화를 이루되 획일화하지 않는다)'을 주제로 다양한 문명 간의 협력 방안을 모색한다. 지금까지 11차례 개최된 이 포럼은 세계적으로 문명 간 대화의 장으로 발전했다.

중국국제공자문화제역시 유교 문화유산을 대표하는 산둥성의 또 다른 문화적 상징이다. 1984년 처음 개최된 이후 국경을 초월한 문화 축제는 성장해 세계적인 명성을 얻고 있다.

산둥성은 보존을 역동적인 활용보다 우선시하던 기존의 사고방식에서 벗어나 디지털 기술과 산업 융합을 통해 유구한 문화적 맥락을 현대인의 삶과 연결하고 있다. 산둥성은 디지털 공묘(孔廟), 온라인 무형문화유산 플랫폼, 스마트 박물관 등 다양한 이니셔티브도 잇따라 추진했다. 3D 모델링, 가상 공연, 온라인 전시 등의 기술을 활용해 정적인 문화재와 전통 공예에 생명력을 불어넣고, 상호작용형 디지털 전파를 통해 대중에게 선보이고 있다.

수공예품 역시 산둥성 문화 발전의 상징이 되었다. 장추(章丘) 무쇠솥, 타이산(泰山) 옥공예품, 산둥 비단 의상, 이멍(沂蒙) 수공예품 등은 현대적 디자인과 문화적 의미를 결합하고 있다. 차오현(曹縣)에는 2,000개 이상의 한푸(漢服) 기업과 10만 명에 가까운 종사자가 있으며, 연간 매출액은 100억 위안(약 14억 7,000만 달러)을 넘어섰다. 웨이팡(濰坊)에서는 숙련된 장인들이 양자부(楊家埠) 목판 연화와 연 제작 기술을 계승하며 수백 년 된 유산을 더 많은 사람에게 널리 알리고 있다.

산둥성 전역의 무형문화유산 공방을 기반으로 쯔보(淄博) 유리공예, 루난(魯南) 버드나무 공예, 자오둥(膠東) 종이공예 등 전통 공예는 기술 전승과 산업 주도 성장의 선순환 구조를 형성했다.

제14차 5개년 계획 기간 산둥성은 해안 및 산악 생태계와 농촌 경관, 지역 산업을 연계해 황허(黃河) 생태 회랑, 해안 레저 관광 코스, 몰입형 고성 체험 등 특색 있는 문화관광 상품도 조성했다. 이러한 노력은 산업 고도화를 촉진하는 동시에 산둥성의 세계적인 매력을 꾸준히 높이고 있다.

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