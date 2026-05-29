화웨이, 2026 가트너® 매직 쿼드런트™ 엔터프라이즈 유무선 LAN 인프라 부문 리더로 4년 연속 선정

선전, 중국 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 최근 2026 가트너® 매직 쿼드런트™ 엔터프라이즈 유무선 LAN 인프라 부문(2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure)에서 4년 연속 리더로 선정됐다고 발표했다. 화웨이는 리더 쿼드런트에 이름을 올린 유일한 비북미 벤더의 지위를 유지하고 있다. 이번 선정은 AI 기반 운영•유지관리(O&M), 보안 혁신 및 기타 첨단 분야에서 화웨이의 싱허 AI 캠퍼스 솔루션(Xinghe AI Campus Solution)이 보유한 선도적 강점을 보여준다. 또한 고객의 핵심 니즈에 집중하고, 기술 혁신을 지속하며, 산업 전반을 위한 안전하고 지능적인 캠퍼스를 구축하려는 화웨이의 의지를 잘 보여준다.

전 세계적인 AI 흐름에 대응해 화웨이는 초고속 무선, 전방위 보안, 네트워크 자율성이라는 세 가지 핵심 역량으로 싱허 AI 캠퍼스 솔루션을 업그레이드했다. 이러한 향상된 기능은 정부, 금융, 교육, 의료 및 기타 부문이 AI 시대를 수용하고 미래 성장을 추진할 수 있도록 지원한다.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row (PRNewsfoto/Huawei)

초고속 무선: 화웨이의 세계 최초 AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP는 예상되는 Wi-Fi 8 혁신 기술을 통합해 더 높은 속도와 안정성을 제공한다. 이 획기적인 제품은 무선 연결을 AI 서비스 구현을 위한 프로덕션 등급의 기반으로 자리매김하게 한다. 구체적으로, 멀티 AP 조정 기술인 지능형 조정 스케줄링 및 공간 재사용(intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse, iCSSR)은 동일 채널 간섭을 극적으로 줄이는 동시에 연속 네트워킹 환경에서 단일 사용자 속도를 두 배로 높인다. 또한 모바일 환경에서의 불안정한 신호 문제를 해결하기 위해 스마트 빔포밍(SmartBF) 기술은 밀리초 수준의 지향성 향상을 구현해 이동 중에도 디바이스 속도가 저하되지 않도록 보장한다. 한편, 고급 동일 주파수 네트워크(advanced same frequency network, ASFN) 제로 로밍 기술은 여러 AP를 하나의 '슈퍼 AP(super AP)'로 가상화해 전체 네트워크에서 패킷 손실 없는 원활한 로밍을 가능하게 한다.

전방위 보안: 화웨이의 싱허 AI 전방위 보안 캠퍼스 솔루션(Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution)은 자산, 연결, 공간, 개인 정보 보안을 포괄하는 강력한 방어 체계를 구축한다.

자산 보안: 정부, 금융 및 기타 부문에서 단순 단말기(dumb terminal) 수가 급증하면서 네트워크 공격 위험이 커지고 있다. 이에 대응해 화웨이의 솔루션은 AI 클러스터링 기반 단말기 식별 기술을 활용해 단순 단말기를 95%의 정확도로 자동 인식한다. 스위치의 로컬 추론 기능을 기반으로 작동하는 스마트 이상 탐지(SmartAD)는 단말기 트래픽 동작 이상을 수 초 이내에 탐지하고 이를 선제적으로 차단함으로써 네트워크 침입을 효과적으로 방지할 수 있다.

연결 보안: 화웨이의 독자적인 Wi-Fi Shield 기술은 물리 계층에서 패킷 도청 위험을 제거한다. 여기에 엔드투엔드 MACsec와 양자 내성 암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)를 결합해 양자 컴퓨팅이 성숙해지는 환경에서도 데이터 전송의 장기적 보안을 제공한다.

공간 보안: 화웨이의 Wi-Fi 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 감지 기술은 단일 AP를 통해 공간 보안 상태를 감지하고 침입 활동을 몇 초 만에 식별한다.

개인 정보 보안: 임원실, 호텔 객실 및 기타 민감한 환경에서는 기존의 숨겨진 촬영 장치 탐지 방식이 비효율적이고 높은 누락률을 보이는 경우가 많다. 화웨이는 종합 탐지, 정밀 탐지, 24시간 연중무휴 운영이라는 세 가지 핵심 장점을 갖춘 iGuard AP를 출시해 이러한 문제를 해결하고, 이 같은 사적 공간에서 영업비밀과 개인정보를 보호한다.

네트워크 자율성: 화웨이의 싱허 AI 캠퍼스 솔루션은 강력한 AI 기반 자동화 O&M 기능을 갖추고 있다. 이 솔루션은 iFlow 전체 흐름 경험 분석을 활용해 몇 분 만에 저품질경험(QoE) 원인 구분, 전체 경로 가시성, 경험 관측 가능성을 구현할 수 있다. AI 기반 글로벌 의사 결정과 분 단위 장애 위치 파악을 통해 무선 장애의 80%가 자동으로 해결된다.

앞으로 화웨이는 고객 니즈를 중심으로 혁신을 지속하고, AI 기반의 안전하고 지능적인 캠퍼스 네트워크 구축을 가속할 계획이다. 또한 화웨이는 생태계 파트너와 긴밀히 협력해 고객이 'AI 캠퍼스(AI Campus)'를 구축할 수 있도록 지원함으로써 네트워크 효율성과 보안을 강화하고 AI 시대의 공동 성공을 촉진할 예정이다.

보고서에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있다: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

SOURCE Huawei