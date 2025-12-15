피엠인터내셔널, 후원 아동 8천 명으로 확대…288만 유로 기부로 사회 공헌 리더십 강화

솅겐, 룩셈부르크, 2025년 12월 15일 /PRNewswire/ -- 피엠인터내셔널(이하 PMI, Founder & CEO 롤프 소르그 회장)이 자선 재단인 'PM 위 케어(PM We Care)'를 통해 자선 나눔 활동 확대에 나섰다.

PMI는 2026년까지 국제구호개발 월드비전과의 파트너십을 강화하고, 1,400명의 아동을 추가로 후원하여 총 후원 아동 수를 8,000명으로 늘리고 연간 기부금 역시 288만 288만 유로(약 39억 원)로 증액해 프로그램을 더욱 공고히 할 계획이다.

월드비전에 따르면, 전 세계 정부와 기관들이 아동 지원 기금을 163억 달러(한화 약 22조 원) 삭감하면서 수백만 명의 취약계층 아동들이 식량을 비롯한 의료 서비스 등의 접근에 제한을 받고 있는 것으로 나타났다.

PMI 비키 소르그 자선 대사는 "모든 '피트라인' 제품 구매는 전 세계의 팀파트너들이 후원 아동에게 '한 시간의 삶'을 선물하는 것"이라며 "우리는 계속해서 월드비전의 든든한 파트너가 되고자 한다"고 전했다.

Picture is available at AP

담당자 정보

피엠인터내셔널코리아 – 한시영 대리

Fred.han@피엠인터내셔널.kr

SOURCE PM-International AG