PM-International étend le parrainage d'enfants à 8 000 grâce à un don de 2,88 millions d'euros

News provided by

PM-International AG

Dec 15, 2025, 09:00 ET

SCHENGEN, Luxembourg, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le soutien mondial aux enfants dans le besoin diminue rapidement. Selon World Vision, les gouvernements et institutions ont réduit de 16,3 milliards de dollars le financement de l'aide aux enfants. Cette baisse limite l'accès à la nourriture, aux soins et à l'éducation pour des millions d'enfants vulnérables.

Dans ce contexte, PM-International renforce son engagement via sa fondation PM We Care.

En 2026, l'entreprise élargira son partenariat avec World Vision. Elle soutiendra 1 400 enfants supplémentaires, portant le nombre total à 8 000. PM-International augmentera aussi son don annuel à 2 880 000 € pour renforcer les programmes de développement à long terme.

Oliver Müller, responsable du partenariat chez World Vision Allemagne, explique :

« Les dons ont diminué de 17 %. Au final, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de personnes. Des partenaires fiables comme PM-International sont essentiels. Leur engagement nous permet d'offrir aide et espoir à des milliers de personnes. Nous sommes très reconnaissants pour ce soutien. »

PM-International et sa marque de compléments nutritionnels et cosmétiques FitLine collaborent avec World Vision depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils soutiennent huit projets communautaires qui améliorent l'accès à l'éducation, aux soins, à l'eau potable et aux opportunités de revenus. Ces actions permettent aux familles d'améliorer durablement leurs conditions de vie.

L'ambassadrice caritative Vicki Sorg ajoute :

« Nous ne pouvons imaginer ce que vivent ces enfants et leurs familles, ni l'impact de notre soutien. Pour chaque produit FitLine acheté, distributeurs et clients offrent une heure de vie à un enfant parrainé. Nos Team Partners et clients sont des partenaires solides, et nous voulons continuer à soutenir World Vision. »

Avec cette expansion, PM-International se rapproche de son objectif : soutenir 10 000 enfants parrainés.

L'image est disponible sur AP

Pour en savoir plus :

www.pm-international.com/pm-we-care/

PM-International AG - Lea Herz
[email protected]
+352 33 96 67 944

PM-International AG 
15 Waistrooss,
L-5445 Schengen
Luxembourg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

PM-International amplía el apadrinamiento infantil a 8.000 niños con una donación de 2,88 millones de euros

El apoyo global a los niños en situación de necesidad está disminuyendo rápidamente. Según World Vision, los gobiernos e instituciones de todo el...

PM-International expands child sponsorships to 8,000 with €2.88 million donation

Global support for children in need is declining rapidly. According to World Vision, governments and institutions worldwide have cut funding for...
More Releases From This Source

Explore

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Fitness/Wellness

Fitness/Wellness

Cosmetics and Personal Care

Cosmetics and Personal Care

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics