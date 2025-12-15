PM-International étend le parrainage d'enfants à 8 000 grâce à un don de 2,88 millions d'euros

SCHENGEN, Luxembourg, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le soutien mondial aux enfants dans le besoin diminue rapidement. Selon World Vision, les gouvernements et institutions ont réduit de 16,3 milliards de dollars le financement de l'aide aux enfants. Cette baisse limite l'accès à la nourriture, aux soins et à l'éducation pour des millions d'enfants vulnérables.

Dans ce contexte, PM-International renforce son engagement via sa fondation PM We Care.

En 2026, l'entreprise élargira son partenariat avec World Vision. Elle soutiendra 1 400 enfants supplémentaires, portant le nombre total à 8 000. PM-International augmentera aussi son don annuel à 2 880 000 € pour renforcer les programmes de développement à long terme.

Oliver Müller, responsable du partenariat chez World Vision Allemagne, explique :

« Les dons ont diminué de 17 %. Au final, il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de personnes. Des partenaires fiables comme PM-International sont essentiels. Leur engagement nous permet d'offrir aide et espoir à des milliers de personnes. Nous sommes très reconnaissants pour ce soutien. »

PM-International et sa marque de compléments nutritionnels et cosmétiques FitLine collaborent avec World Vision depuis plus de 20 ans. Ensemble, ils soutiennent huit projets communautaires qui améliorent l'accès à l'éducation, aux soins, à l'eau potable et aux opportunités de revenus. Ces actions permettent aux familles d'améliorer durablement leurs conditions de vie.

L'ambassadrice caritative Vicki Sorg ajoute :

« Nous ne pouvons imaginer ce que vivent ces enfants et leurs familles, ni l'impact de notre soutien. Pour chaque produit FitLine acheté, distributeurs et clients offrent une heure de vie à un enfant parrainé. Nos Team Partners et clients sont des partenaires solides, et nous voulons continuer à soutenir World Vision. »

Avec cette expansion, PM-International se rapproche de son objectif : soutenir 10 000 enfants parrainés.

