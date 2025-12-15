PM-International amplía el apadrinamiento infantil a 8.000 niños con una donación de 2,88 millones de euros

Dec 15, 2025, 09:00 ET

SCHENGEN, Luxemburgo, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El apoyo global a los niños en situación de necesidad está disminuyendo rápidamente. Según World Vision, los gobiernos e instituciones de todo el mundo han recortado 16.300 millones de dólares en financiación para la ayuda infantil, limitando el acceso a alimentos, atención médica y educación para millones de niños vulnerables.

PM-International amplía su compromiso a través de su fundación PM We Care.

En 2026, aumentará su colaboración con World Vision apoyando a 1.400 niños adicionales, elevando el total de niños apadrinados a 8.000. PM-International también incrementará su donación anual a 2.880.000 € para fortalecer los programas de desarrollo a largo plazo en las regiones de los proyectos.

Oliver Müller, gerente de la colaboración en World Vision Alemania, comentó: "Es un momento desafiante para el sector humanitario, ya que las donaciones han disminuido un 17 %. Al final, no se trata solo de cifras, sino de personas. Por eso socios fiables como PM-International son esenciales. Su apoyo nos permite seguir brindando ayuda y esperanza a miles de personas, y estamos profundamente agradecidos."

PM-International y su marca de suplementos nutricionales y cosméticos FitLine han trabajado con World Vision durante más de 20 años, apoyando ocho proyectos comunitarios que mejoran el acceso a la educación, la atención médica, el agua potable y oportunidades de ingresos. Estas iniciativas ayudan a las familias a mejorar sus vidas de forma sostenible.

La embajadora benéfica Vicki Sorg comentó: "No podemos imaginar lo que estos niños y sus familias atraviesan ni el impacto que nuestro apoyo tiene en vida diaria. Con cada producto FitLine adquirido, distribuidores y clientes regalan una hora de vida a un niño apadrinado. Nuestros Team Partners y clientes son socios fuertes, y queremos seguir apoyando a World Vision."

Con esta expansión, PM-International se acerca a su objetivo de respaldar a 10.000 niños apadrinados.

Foto está disponible en AP

www.pm-international.com/pm-we-care/

PM-International AG - Lea Herz
[email protected] 
+352 33 96 67 944

PM-International AG 
15 Waistrooss,
L-5445 Schengen
Luxembourg

