화웨이, 'Global Rail Summit 2024'서 지능형 철도 솔루션 공개

방콕 2024년 5월 31일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 25년간 아태 지역에서 가장 큰 영향력을 발휘해온 철도 기술 행사인 '아시아 태평양 철도 2024(Asia Pacific Rail 2024)'에서 다이아몬드(최상위) 스폰서인 화웨이가 최신 지능형 철도 솔루션을 선보였다. 5월 29~30일 양일간 태국 수도 방콕에서 열린 이번 행사에서 화웨이의 전시 부스에는 600명이 넘는 국제 및 지역 철도 업계 관계자들이 찾아 자리를 빛냈다. 행사 기간 동안 화웨이는 Global Rail Summit 2024도 개최하였는데, 이 서밋에는 철도 업계 리더, 정책 입안자, 고객, 파트너, 시스템 통합업체 인사 100여 명이 모여 각자의 모범 사례를 공유하는 시간을 가졌다.

Huawei Global Rail Summit was held during the Asia Pacific Rail 2024

급속한 팽창과 도시화가 진행 중인 아태 지역에선 안전하고 효율적이며 친환경적이며 지속가능한 미래형 철도 운송에 대한 수요가 증가하는 추세다. 이에 맞춰 '지능형 교통 가속화를 위한 인프라 구축 선도(Leading Infrastructure to Accelerate Transportation Intelligence)'라는 주제로 열린 이번 화웨이 Global Rail Summit에서는 말레이시아 Rail Industry Corporation, 홍콩 MTR Corporation, 싱가포르 SBS Transit Ltd, 태국 Rail Technology Research and Development Agency, Malaysia Rail Link, Beijing Jiaxun Feihong Electrical 등에서 업계 최고 전문가들이 자사의 디지털 혁신 여정과 소중한 직접 지식을 공유했다. 서밋 기간 동안 '스마트 도시철도 전광 네트워크 기술 백서(Smart Urban Rail All-Optical Network Technical White Paper)'도 발표했는데, 백서에는 혁신적인 '회색 + 컬러 광 전송' 솔루션으로 도시철도를 위한 고품질 광통신 네트워크 기반을 구축하기 위해 첨단 5G 유선네트워크(F5G) 광 전달망(OTN) 기술 활용 방법이 체계적으로 정리되어 있다.

Ma Yue 화웨이 부사장 겸 스마트 교통 부문 CEO는 서밋 개회사에서 "스마트 교통의 핵심은 실제 요구 사항에 따라 다양한 시나리오에 디지털 기술을 심층적으로 통합하는 것"이라며 철도 운송 분야에서 목격되고 있는 세 가지 주요 트렌드를 소개했다. 첫째는 클라우드와 인공지능(AI)이 지능형 철도 서비스를 가속화하고 있는 것이고, 둘째는 차세대 연결성이 지능형 철도를 위한 견고한 기반을 구축하고 있다는 것이다. 끝으로 셋째는 철도가 복합 운송에 통합되어 '서비스로서의 모빌리티(MaaS)'를 현실화하고 있다는 것이다.

Nicholas Ma 화웨이 아시아•태평양 기업영업 부문 사장은 "화웨이는 철도 산업에서 디지털 및 지능형 혁신을 가속화하기 위해 최선을 다하고 있다"면서 "ICT 인프라와 기술뿐만 아니라 서비스를 제공하는 사람들에게도 초점을 맞추고 있다"고 설명했다. 그는 이어 "우리는 파트너와 힘을 합쳐 원활한 발권 서비스, 편의성 개선, 실시간 정보 제공을 통해 고객들이 철도 이용 경험을 향상시킬 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다"고 강조했다.

Pang Yeow Wei SBS Transit 부사장 겸 엔지니어링 부문(시내 노선) 책임자는 SBS Transit이 밟아온 디지털 혁신 여정을 공유하면서 "AI가 혁신의 강력한 원동력이지만, SBS Transit은 AI가 우리를 대체하기보다는 우리가 모자란 점을 보강하고 강화해준다는 철학과 전략에 따라 움직이고 있다"고 말했다. 그러면서 "AI는 일상적인 작업을 자동화하고 가치 있는 인사이트를 제공함으로써 인간을 인간답게 만드는 창의적이고 섬세한 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 해준다"고 덧붙였다.

Andy Pang MTR Corporation Limited의 선임 데이터•클라우드 매니저는 "MTR의 하이브리드 철도-클라우드 데이터 인프라는 실시간 모니터링, 이상 징후 감지, 데이터 기반 의사 결정 지원을 제공하는 '스마트 철도 사령관 플랫폼(Smart Railway Commander Platform)'을 구현하는 데 필수적"이라며 "이러한 지능형 데이터 프레임워크는 AI와 빅데이터 분석을 통해 운영과 유지보수 상황을 개선하기 위한 모델 역할을 한다"고 진단했다.

화웨이는 도시 철도 클라우드와 스마트 여객 운송 솔루션부터 스마트 운영 및 유지보수(O&M)와 철도 주변 감지까지 철도 운송에 필요한 다양한 제품과 솔루션을 개발해 왔다. 특히 최신 '스마트 철도 주변 보호 솔루션(Smart Railway Perimeter Protection Solution)'은 다차원 감지와 다중 기술 융합 및 AI를 통해 철도 자산을 보호하도록 설계됐다. 이 솔루션은 위기 사항을 누락하는 법이 거의 없고, 오경보율이 매우 낮으며 검사 효율성을 50% 높여준다. 이번 서밋에서 이처럼 다양한 최신 철도 기술을 선보인 화웨이는 현재까지 전 세계 70여 개 도시에서 총 300개 이상의 도시 철도 노선과 함께 15만km가 넘는 철도 노선에 서비스를 제공해왔다.

출처: Huawei

SOURCE Huawei