Huawei Pamerkan Berbagai Solusi Pintar di Huawei Global Rail Summit 2024

Asia Pasifik tengah mengalami ekspansi dan urbanisasi pesat sehingga semakin membutuhkan transportasi kereta api yang aman, efisien, dan ramah lingkungan pada masa depan. Dengan tema "Leading Infrastructure to Accelerate Transportation Intelligence", pakar industri terkemuka dari Malaysia Rail Industry Corporation, Hong Kong MTR Corporation Limited, Singapore SBS Transit Ltd, Thailand Rail Technology Research and Development Agency, Malaysia Rail Link, dan Beijing Jiaxun Feihong Electrical berbagi tentang pengalaman transformasi dan perspektif penting di Huawei Global Rail Summit. Di sisi lain, "The Smart Urban Rail All-Optical Network Technical White Paper" juga diluncurkan di acara tersebut. Publikasi ini secara sistematis memaparkan penggunaan teknologi OTN F5G dalam pembangunan basis jaringan komunikasi optik bermutu tinggi untuk kereta api perkotaan dengan solusi innovative gray + colored light transmission.

Dalam sambutannya, Ma Yue, Vice President, Huawei, CEO, Smart Transportation BU, berkata, "Transportasi pintar sangat membutuhkan integrasi teknologi digital dalam skenario yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan aktual. Sektor transportasi kereta api memiliki tiga tren penting: komputasi awan dan kecerdasan buatan yang akan mempercepat teknologi pintar di kereta api; konektivitas generasi baru yang akan membangun landasan solid untuk teknologi pintar di kereta api; jalur kereta api akan terintegrasi dengan transportasi multimoda sehingga mewujudkan Mobility as a Service (MaaS)."

"Huawei berkomitmen mempercepat transformasi digital dan teknologi pintar di industri kereta api. Kami tak hanya berfokus pada infrastruktur TIK dan teknologi, namun juga manusia. Maka, kami ingin mendukung klien meningkatkan pengalaman penumpang lewat proses tiket yang mudah, kenyamanan yang lebih baik, serta informasi seketika (real-time) bersama mitra-mitra Huawei," jelas Nicholas Ma, President, Huawei Asia Pacific Enterprise Sales.

Pang Yeow Wei, Vice President and Head of the Engineering Division (Downtown Line), SBS Transit Ltd, berbagi tentang pengalaman transformasi digital SBS Transit, "Meski AI menjadi aspek pendukung dalam pendekatan tersebut, SBS Transit memiliki filosofi dan strategi bahwa AI tidak akan menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat dan memberdayakan manusia. Dengan mengotomatisasikan pekerjaan rutin dan menghasilkan analisis penting, AI meringankan beban kerja. Dengan demikian, kita dapat mengutamakan pekerjaan yang kreatif, menuntut kecermatan, dan bermanfaat sebagai bagian dari jati diri seorang manusia."

"Infrastruktur data Hybrid Rail-Cloud MTR menjadi unsur vital dalam implementasi Smart Railway Commander Platform. Berkat infrastruktur ini, MTR dapat melakukan pemantauan seketika, mendeteksi anomali, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Kerangka data intelligence ini merupakan sebuah model yang melengkapi kegiatan operasional dan pemeliharaan melalui Kecerdasan Buatan dan Big Data Analytics," jelas Andy Pang, Senior Data and Cloud Manager, MTR Corporation Limited.

Mulai dari solusi urban rail cloud dan smart passenger transport hingga smart Operations and Maintenance (O&M) serta railway perimeter detection, Huawei telah mengembangkan berbagai jenis produk dan solusi untuk transportasi kereta api. Solusi Smart Railway Perimeter Protection terbaru juga didesain untuk melindungi aset kereta api lewat multi-dimensional sensing, multi-technology convergence, dan AI. Berkat solusi ini, kekeliruan alarm hampir tidak pernah terjadi, bahkan insiden alarm palsu juga berkurang drastis, sedangkan efisiensi inspeksi meningkat 50%. Teknologi kereta api terbaru ini turut dipamerkan Huawei di ajang tersebut. Hingga kini, Huawei telah melayani hingga lebih dari 150.000 km jalur kereta, serta lebih dari 300 jalur kereta api perkotaan di lebih dari 70 kota di seluruh dunia.

SOURCE Huawei