힐스 펫 뉴트리션, 2026 힐스 글로벌 심포지엄 개최 안내 '' 장-피부 축(Gut-Skin Axis) 탐구 : 건강한 피부는 내면에서 시작됩니다

'건강한 피부는 내면에서 시작됩니다(Healthy Skin Starts From Within)'라는 제목의 이번 행사에 대한 등록이 현재 진행 중입니다. 이 연례 심포지엄은 힐스의 최신 마이크로바이옴 및 영양 연구 기반을 바탕으로 장 건강과 피부 건강 사이의 연관성을 탐구할 것입니다. 등록자는 힐스 수의사 아카데미(Hill's Veterinary Academy)를 통해 글로벌 라이브 스트리밍으로 참석할 수 있습니다. 또한 온라인 등록 시 라이브 이벤트가 종료된 후 모든 세션을 원하는 때에 언제나 시청할 수 있도록 업로드할 예정입니다.

힐스 펫 뉴트리션의 글로벌 최고 수의 책임자(Global Chief Veterinary Officer)인 Dr. Jolle Kirpensteijn은 "올해의 힐스 글로벌 심포지엄은 최신 연구 및 동향에 대한 세계적 수준의 교육을 제공함으로써 전문가들을 지원하고자 하는 힐스의 노력을 보여줍니다. 힐스는 마이크로바이옴의 힘과 그것이 반려동물 전반의 건강에 미치는 영향을 믿고 있으며, 복잡한 피부 및 위장 질환 사례를 관리할 수 있는 최신 혁신 기술을 수의사들에게 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다

10명 이상의 저명한 수의 전문가들이 임상 의사 결정을 안내하는 데 도움이 될 통찰력과 실제적인 적용 사례를 제공할 예정이며, 장-피부 축, 새로운 피부과적 접근 방식, 고양이 및 소형견/초소형견 환자를 위한 첨단 관리와 같은 주제를 탐구할 것입니다. 다음과 같은 전문가들이 강연에 나섭니다.

기조연설 Domenico Santoro, DVM, MS, DrSc, PhD, DipACVD, DipECVD, DipACVM, 플로리다 대학교 수의과대학(University of Florida College of Veterinary Medicine) 피부과 교수는 장 마이크로바이옴과 피부 건강 사이의 복잡한 연결고리에 대한 발표로 심포지엄을 시작할 것입니다

플로리다 대학교 수의과대학(University of Florida College of Veterinary Medicine) 피부과 교수는 장 마이크로바이옴과 피부 건강 사이의 복잡한 연결고리에 대한 발표로 심포지엄을 시작할 것입니다 기조연설 Elise Robertson, BS BVetMed MANZCVSc(Feline) DipABVP(Feline) FHEA FRSB FRCVS, ABVS® Recognised American Board-Certified Specialist in Feline Practice, 는 현대 고양이 진료를 정의하는 필수적인 지적, 정서적, 문화적 지능에 대해 자세히 설명할 것입니다 .

는 현대 고양이 진료를 정의하는 필수적인 지적, 정서적, 문화적 지능에 대해 자세히 설명할 것입니다 . Alyssa Toillion, BS, MPH, PhD, 힐스 펫 뉴트리션의 글로벌 임상 영양 및 클레임 담당 선임 연구원(Senior Scientist)은 성견에게 특화된 프리바이오틱 섬유소 혼합물이 포함된 가수분해 단백질 사료가 피부에 미치는 긍정적인 영향에 대한 통찰력을 공유할 것입니다

힐스 펫 뉴트리션의 글로벌 임상 영양 및 클레임 담당 선임 연구원(Senior Scientist)은 성견에게 특화된 프리바이오틱 섬유소 혼합물이 포함된 가수분해 단백질 사료가 피부에 미치는 긍정적인 영향에 대한 통찰력을 공유할 것입니다 Sara J. Ramos, DVM, DACVID, Capital Area Veterinary Specialists 및 Veterinary Specialists of Greater New Orleans의 피부과 전문의는 개 아토피 피부염(Canine Atopic Dermatitis)에 대한 최신 정보와 개와 고양이의 제거식단 시험(Elimination Diet Trials)의 효과에 대해 탐구할 것입니다

힐스 펫 뉴트리션 아시아 지역 전문 수의 담당 이사(Director, Professional Veterinary Affairs)인 Dr. Jill Zigomanis는 "힐스는 과학을 기반으로 하여 동물병원에서 최상의 치료를 제공하는 데 필요한 근거 기반 도구를 갖출 수 있도록 합니다. 글로벌 심포지엄은 환자의 결과를 개선하기 위한 고객의 끊임없는 노력을 특별히 지원하기 위해 고안되었습니다. 저명한 전문가 및 통찰력과 연결함으로써 우리는 동물병원의 성공과 그들이 열심히 돌보는 반려동물의 건강에 기여하고 있습니다"라고 말했습니다

힐스 펫 뉴트리션은 혁신적인 처방식 및 일반식을 통해 반려동물의 건강을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 심포지엄에서는 피부, 위장 및 전반적인 건강을 지원하는 힐스의 주요 제품이 하이라이트 될 것 입니다.

2026 힐스 글로벌 심포지엄에 대한 자세한 정보(상세한 강의 정보, 전체 강연자 명단, 무료 등록 정보 포함)는 위에 언급된 국가별 링크를 통해 힐스 수의학 아카데미(Hill's Veterinary Academy)를 방문하여 확인하십시오.1

힐스 펫 뉴트리션 소개

75년 이상 과학 기반 반려동물 영양에 대한 확고한 약속으로 설립된 힐스 펫 뉴트리션은 사람과 반려동물 사이의 특별한 관계를 풍요롭게 하고 오래 지속시키는 것을 돕는다는 사명을 가지고 있습니다. 힐스는 반려동물의 특정 요구 사항에 대한 과학적 이해를 바탕으로 개와 고양이를 위한 선구적인 연구에 전념하고 있습니다. 수의사가 추천하는 선도적인 반려동물 식품 브랜드인 힐스는 거의 200명에 달하는 수의사, 영양학 박사 및 식품 과학자들이 반려동물 건강 분야의 획기적인 혁신을 개발하기 위해 노력하고 있으며 영양학적 지식을 가장 중요한 원료로 삼고 있습니다. 힐스 프리시전 다이어트(Hill's Prescription Diet)와 힐스 사이언스 다이어트(Hill's Science Diet)는 전 세계 동물병원과 반려동물 전문점에서 판매됩니다. 힐스의 제품 및 영양 철학에 대한 자세한 내용은 HillsPet.com을 참조하십시오

Melissa Chesnut

Global Corporate Communications Director

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SOURCE Hill's Pet Nutrition