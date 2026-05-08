تقنية LTE بتردد 450 ميجاهرتز: شبكة كهرباء أكثر قوة وذكاءً للبرازيل

بيلو هوريزونتي، البرازيل، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في كل يوم، يضغط ملايين البرازيليين على زر، لتنطلق فورًا منظومة طاقة هائلة. يقومون بتشغيل أجهزة الكمبيوتر. ويبدؤون تشغيل معدات الإنتاج. فتتدفق الطاقة بسلاسة. غير أن المنظومة الهائلة الكامنة خلف ذلك الزر أصبحت اليوم أكثر تعقيدًا وترابطًا من أي وقتٍ مضى. لقد تغيّرت طبيعة الطلب على الطاقة: فالتقنيات الحديثة، وأنماط الاستهلاك الجديدة، والمعايير الجديدة للجودة، جميعها أعادت تشكيل مشهد الطاقة بالكامل. وفي ظل هذا الواقع الجديد، يبقى هناك عنصر أساسي لا غنى عنه لتحقيق أي طموح اقتصادي أو تنموي: طاقة متاحة باستمرار، ومستقرة، وعالية الكفاءة.

يُعدّ قطاع الطاقة الكهربائية في البرازيل واحدًا من أكبر وأكثر القطاعات تعقيدًا على مستوى العالم: إذ يخدم ما يقارب 90 مليون وحدة استهلاكية. عبر شبكة توزيع تمتد لأكثر من 700 ألف كيلومتر. إنه بنية تحتية حيوية لا تحتمل التوقف ولو للحظة. وفي خضم هذا المشهد المتسارع، قررت Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) المُضي قدمًا في رحلة تحول رقمي.

قال Sandro Bernardes، مدير مشاريع الشبكات والاتصالات في قسم VPI/TC لدى CEMIG: تُعدّ CEMIG أكبر شركة متكاملة للطاقة الكهربائية في البرازيل، حيث تعمل في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وتسويقها. تخدم الشركة 774 بلدية في ولاية ميناس جيرايس، مع أكثر من 9 ملايين عميل ضمن كامل نطاق امتيازها. وتدير CEMIG واحدة من أوسع شبكات الكهرباء في البرازيل، واضعةً على عاتقها مهمة توفير طاقة عالية الجودة لسكان ميناس جيرايس، طاقة آمنة تمتد من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية، ومن القطاع الصناعي إلى الزراعة. ولمواجهة هذه المسؤولية، تنفذ CEMIG حاليًا أكبر خطة استثمارية في تاريخها.

يتمثل هذا التوسع في مضاعفة عدد محطات التحويل، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحديث أساليب التشغيل بشكلٍ شامل. لكن من أجل دعم هذا التوسع واستدامته، تم تحديد تحدٍّ أساسي: يتمثل في محدودية تغطية حلول الاتصالات الحالية، فمع استمرار توسّع النظام الكهربائي لدى CEMIG لخدمة سكان ميناس جيرايس بمستويات متزايدة من الأمان والجودة والمرونة. أصبح من الضروري أن تواكب بنية الاتصالات التحتية هذا النمو، وأن تكون حاضرة وفعّالة في جميع مرافق الشركة دون استثناء.

في هذا السياق، سعت CEMIG إلى شريك قادر على دعم طموحاتها. وبعد عملية مناقصة عامة، تم اختيار Huawei، حيث قدّمت الشركة أفضل عرض من الناحية التقنية، بما يتوافق بشكلٍ كامل مع المتطلبات المحددة لحلول قطاع الطاقة الكهربائية. وبموجب حل شبكة الاتصالات الخاصة الكهربائية eLTE المقدّم من Huawei، ستتمكن من تشغيل شبكة اتصالات عالية السعة تغطي كامل ولاية ميناس جيرايس، مع إدارة مركزية متكاملة من غرف التحكم التابعة للشركة. وبالنسبة إلى CEMIG، فإن هذه الشراكة تتجاوز حدود التكنولوجيا. فهي تمثل نموذجًا أكثر كفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية وتحقيق أفضل توازن بين التكلفة والعائد. كما تسهم أيضًا في تسريع تحديث الأصول. علاوة على ذلك، فإن وجود نظام اتصالات متقدم لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة لضمان التشغيل الآمن والأتمتة. وفي المرحلة التالية من تطور القطاع، يتجه العالم نحو اعتماد الشبكات الخاصة المعتمدة على تقنية LTE. وبعد دراسات داخلية وخارجية معمقة، اختارت CEMIG اعتماد تردد 450 ميجاهرتز. وهو نطاق تردد يتوافق مع معيار 3GPP، ويتميّز بنظام ناضج متكامل من البداية إلى النهاية. ويمتاز هذا التردد بتغطية واسعة، وقدرة عالية على دعم عدد هائل من الاتصالات. إضافة إلى موثوقية مرتفعة وكفاءة اقتصادية قوية. كما أنه يُستخدم على نطاق عالمي في قطاع الطاقة. وفي هذا المجال، تُعدّ Huawei من أبرز الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول متخصصة لقطاع الطاقة الكهربائية.

