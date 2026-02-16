Blokees exhibe una cartera de productos diversa en la Feria del Juguete de Nueva York 2026

SHANGHÁI, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Del 14 al 17 de febrero, Blokees, la marca de juguetes de figuras de construcción, apareció en la Feria del Juguete de Nueva York 2026, para presentar una muestra de su cartera de productos a los consumidores del mundo.

En la exhibición, Blokees presentó sus dos categorías principales, Blokees Model Kits y Blokees Wheels, que incluyen más de 270 productos en más de 10 líneas de productos principales, entre las que se encuentran HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE y DaaLaMode. La exhibición abarcó casi 20 líneas de propiedad intelectual (IP) de prestigio mundial, como Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku y Jurassic World, con lo que demostró por completo la diversa matriz de productos de la marca.

El stand de Blokees se convirtió rápidamente en un espacio destacado en la feria y atrajo gran atención con su variedad de productos. La popular serie Blokees Wheels, que incluye productos de Transformers y Ultraman, exhibió ambas líneas juntas, con lo que atrajo una gran cantidad de jugadores.

En la categoría de kits de figuras de construcción, Blokees destacó las series HERO5 y HERO10, que incluyen productos de las líneas de propiedad intelectual clásicas como Transformers, Saint Seiya y Naruto. Cabe destacar que tres personajes de Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ②, Andromeda Shun, Pegasus Seiya y Phoenix Ikki, hicieron su primera aparición pública.

Blokees destacó sus series Champion y Legend, que abarcan algunas figuras de su propiedad intelectual, como Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION y Naruto. Dirigida a consumidoras, la serie DaaLaMode presentó líneas de propiedad intelectual populares como Hatsune Miku y Las Chicas Superpoderosas. Mientras tanto, la serie TERRAVENTURE presentó kits de figuras de construcción con temática de naturaleza y otras figuras de Jurassic World, lo que refleja la capacidad de Blokees para satisfacer las necesidades de consumidores de todas las edades.

Blokees volvió a presentar obras destacadas de BFC en la Feria del Juguete de Nueva York. Exhibió quince creaciones seleccionadas, incluida una obra de BFC con sede en EE. UU. que reinventó Transformers: Dark of the Moon Megatron con pintura desgastada, una capa personalizada y cadenas, lo que cautivó la atención del público en el lugar.

Desde 2024, Blokees ha seguido apareciendo en las principales ferias de juguetes de todo el mundo, en las que ha demostrado su capacidad de innovación de productos y su creciente influencia mundial. De cara al futuro, Blokees seguirá aprovechando su capacidad de investigación y desarrollo, así como su innovador sistema de productos, para ofrecer una mayor variedad de productos y una experiencia superior a los consumidores de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg

