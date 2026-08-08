Coolita pone en marcha la primera Alianza de Medios FAST de Indonesia junto con las principales cadenas de televisión

YAKARTA, Indonesia, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha puesto en marcha en Yakarta la primera alianza del sector de Indonesia dedicada a FAST (televisión en streaming gratuita financiada por publicidad), que reúne a cadenas de televisión, empresas tecnológicas y organizaciones de medios de comunicación para impulsar la transformación digital de la televisión.

La Alianza de Medios FAST de Indonesia fue creada conjuntamente por Coolita y el Centro Intercontinental de Comunicación de China (CICC). Entre sus miembros fundadores se encuentran las principales cadenas de televisión públicas y privadas de Indonesia —TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia y JAKTV—, y Tencent Cloud actúa como socio tecnológico.

FAST combina la experiencia habitual de la televisión lineal con la distribución por Internet y el streaming financiado mediante publicidad. En todo el mundo, las cadenas de televisión recurren cada vez más a FAST para ampliar el alcance de sus canales, llevar contenidos locales a las audiencias de la televisión conectada y desarrollar nuevos modelos de distribución digital.

La nueva alianza tiene como objetivo ayudar a las cadenas de televisión indonesias a abordar esa transición. Los miembros colaborarán en el desarrollo de canales FAST, la distribución de contenidos digitales y la colaboración tecnológica, al tiempo que preservarán los puntos fuertes de la televisión en abierto. También se espera que la alianza fomente una cooperación más amplia entre el sector de los medios de comunicación de Indonesia y sus socios internacionales.

Como cofundadora, Coolita gestiona una plataforma de televisión inteligente en más de 100 países y regiones, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo, incluidos más de cinco millones en Indonesia. Su servicio FAST, Coolita Channel, ofrece más de 1000 canales gratuitos de noticias, deportes, películas y otros géneros, lo que proporciona a las cadenas de televisión una plataforma de distribución de televisión conectada (CTV) ya consolidada.

La alianza se anunció durante la Serie de Intercambios Culturales Juveniles entre China e Indonesia, celebrada en Yakarta, donde representantes del sector debatieron sobre el futuro de la televisión, los medios digitales y el modelo FAST. Los participantes coincidieron en que, a medida que el consumo televisivo sigue desplazándose hacia la televisión conectada (CTV), una colaboración más estrecha entre las cadenas de televisión, los proveedores de tecnología y los socios de contenidos desempeñará un papel importante a la hora de impulsar la próxima etapa del sector televisivo de Indonesia.

La Alianza de Medios FAST de Indonesia se ha concebido como una plataforma abierta del sector y se espera que crezca a medida que más emisoras, propietarios de contenidos y socios del ecosistema participen en el desarrollo del mercado FAST de Indonesia.

FUENTE Coolita Technology PTE. LTD