쿨리타, 주요 방송사와 손잡고 인도네시아 최초 FAST 미디어 얼라이언스 출범

자카르타, 인도네시아 2026년 8월 8일 /PRNewswire/ -- 인도네시아 최초의 무료 광고 기반 스트리밍 TV(Free Ad-supported Streaming TV, FAST) 전문 산업 얼라이언스가 방송사와 기술 기업, 미디어 기관이 참여한 가운데 TV 산업의 디지털 전환을 지원하는 것을 목표로 자카르타에서 출범했다.

인도네시아 FAST 미디어 얼라이언스(Indonesia FAST Media Alliance)는 쿨리타(Coolita)와 중국국제커뮤니케이션센터(China Intercontinental Communication Center, CICC)가 공동으로 발족했다. 창립 회원으로는 인도네시아의 주요 공영 및 민영 방송사인 TVRI, 메트로 TV(Metro TV), 가루다 TV(GARUDA TV), BTV, 자와 포스 멀티미디어(Jawa Pos Multimedia), JAKTV가 참여하며, 텐센트 클라우드(Tencent Cloud)가 기술 파트너로 함께한다.

FAST는 기존 선형 TV의 익숙한 시청 경험에 인터넷 전송과 광고 기반 스트리밍을 결합한 서비스다. 전 세계 방송사들은 채널 도달 범위를 확대하고, 커넥티드 TV(CTV) 시청자에게 지역 콘텐츠를 제공하고, 새로운 디지털 유통 모델을 구축하기 위해 FAST를 점점 더 적극적으로 활용하고 있다.

신규 얼라이언스는 인도네시아 방송사들이 이러한 전환을 모색할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 회원사들은 무료 지상파 TV의 강점을 유지하면서 FAST 채널 개발, 디지털 콘텐츠 유통 및 기술 협력 분야에서 협력할 예정이다. 또한 이번 얼라이언스는 인도네시아 미디어 업계와 해외 파트너 간 광범위한 협력을 지원할 것으로 기대된다.

공동 발의자인 쿨리타는 100개 이상의 국가 및 지역에서 스마트 TV 플랫폼을 운영하며, 인도네시아 내 500만 명 이상을 포함해 전 세계 4000만 명 이상의 이용자에게 서비스를 제공하고 있다. 쿨리타의 FAST 서비스인 Coolita Channel은 뉴스, 스포츠, 영화 및 기타 장르에 걸쳐 1000개 이상의 무료 채널을 제공하며, 방송사에 검증된 CTV 유통 플랫폼을 제공한다.

이번 얼라이언스는 자카르타에서 열린 중국-인도네시아 청년 문화교류 시리즈(China–Indonesia Youth Cultural Exchange Series)에서 발표됐으며, 이 행사에서 업계 관계자들은 TV와 디지털 미디어, FAST의 미래를 논의했다. 참석자들은 시청 행태가 CTV로 지속적으로 이동함에 따라 방송사와 기술 제공업체, 콘텐츠 파트너 간 더욱 긴밀한 협력이 인도네시아 TV 산업의 다음 단계 발전을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것이라는 데 의견을 모았다.

인도네시아 FAST 미디어 얼라이언스는 개방형 산업 플랫폼을 지향하며, 인도네시아 FAST 시장 발전에 더 많은 방송사와 콘텐츠 소유자, 생태계 파트너가 참여함에 따라 향후 확대될 것으로 기대된다.

SOURCE Coolita Technology PTE. LTD