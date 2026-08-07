Coolita spúšťa prvú indonézsku FAST Media Alliance s poprednými vysielateľmi

News provided by

Coolita Technology PTE. LTD

Aug 07, 2026, 15:07 ET

JAKARTA, Indonézia, 7. august 2026 /PRNewswire/ -- V Jakarte bola spustená prvá indonézska aliancia v odvetví zameraná na FAST (Free Ad-supported Streaming TV – bezplatná streamovacia TV s reklamou), ktorá združuje vysielateľov, technologické spoločnosti a mediálne organizácie s cieľom podporiť digitálnu transformáciu televízie.

Continue Reading

Indonézsku alianciu FAST Media Alliance spoločne iniciovali spoločnosti Coolita a China Intercontinental Communication Center (CICC). Medzi jej zakladajúcich členov patria poprední indonézski verejnoprávni a súkromní vysielatelia – TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia a JAKTV – pričom technologickým partnerom je Tencent Cloud.

FAST kombinuje klasický zážitok lineárnej televízie s internetovým vysielaním a streamovaním s reklamou. Vysielatelia po celom svete čoraz viac využívajú princíp FAST na rozširovanie dosahu svojich kanálov, sprístupnenie lokálneho obsahu publiku internetovej televízie a vývoj nových modelov digitálnej distribúcie.

Cieľom novej aliancie je pomôcť indonézskym vysielateľom preskúmať tento prechod. Členovia budú spoločne rozvíjať možnosti kanálov FAST, distribúciu digitálneho obsahu a technologickú spoluprácu, pri zachovaní silných stránok voľne dostupnej televízie. Aliancia by tiež mala podporovať širšiu spoluprácu medzi indonézskym mediálnym odvetvím a medzinárodnými partnermi.

Coolita ako spoluiniciátor prevádzkuje platformu pre smart televíziu vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, ktorá slúži viac ako 40 miliónom používateľov po celom svete, vrátane viac ako piatich miliónov v Indonézii. Jej služba na princípe FAST, Coolita Channel ponúka viac ako 1000 bezplatných kanálov z rôznych žánrov, ako sú správy, šport, filmy a iné, čím vysielateľom poskytuje zavedenú platformu pre distribúciu CTV.

Vznik aliancie bol vyhlásený počas série kultúrnych výmen medzi Čínou a Indonéziou v Jakarte, kde zástupcovia z odvetvia diskutovali o budúcnosti televízie, digitálnych médií a FAST. Účastníci sa zhodli, že keďže sledovanosť sa naďalej presúva smerom k CTV, užšia spolupráca medzi vysielateľmi, poskytovateľmi technológií a partnermi v oblasti obsahu bude zohrávať významnú rolu pri podpore ďalšej fázy indonézskeho televízneho odvetvia.

Indonézska FAST Media Alliance sa má stať otvorenou platformou v odvetví a očakáva sa jej ďalšie rozširovanie, keďže sa na rozvoji indonézskeho trhu FAST bude podieľať viac vysielateľov, vlastníkov obsahu aj partnerov v ekosystéme.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Coolita startet Indonesiens erste „FAST Media Alliance" mit führenden Rundfunkanstalten

Coolita startet Indonesiens erste „FAST Media Alliance" mit führenden Rundfunkanstalten

In Jakarta wurde Indonesiens erste Branchenallianz für FAST (Free Ad-supported Streaming TV) ins Leben gerufen, die Rundfunkanstalten,...
Coolita lanza la primera alianza de medios FAST de Indonesia con las principales emisoras

Coolita lanza la primera alianza de medios FAST de Indonesia con las principales emisoras

Se ha lanzado en Yakarta la primera alianza industrial de Indonesia dedicada a FAST (televisión en streaming gratuita con publicidad), reuniendo a...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Television

Television

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Broadcast Tech

Broadcast Tech

News Releases in Similar Topics