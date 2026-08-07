Coolita spúšťa prvú indonézsku FAST Media Alliance s poprednými vysielateľmi
News provided byCoolita Technology PTE. LTD
Aug 07, 2026, 15:07 ET
JAKARTA, Indonézia, 7. august 2026 /PRNewswire/ -- V Jakarte bola spustená prvá indonézska aliancia v odvetví zameraná na FAST (Free Ad-supported Streaming TV – bezplatná streamovacia TV s reklamou), ktorá združuje vysielateľov, technologické spoločnosti a mediálne organizácie s cieľom podporiť digitálnu transformáciu televízie.
Indonézsku alianciu FAST Media Alliance spoločne iniciovali spoločnosti Coolita a China Intercontinental Communication Center (CICC). Medzi jej zakladajúcich členov patria poprední indonézski verejnoprávni a súkromní vysielatelia – TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia a JAKTV – pričom technologickým partnerom je Tencent Cloud.
FAST kombinuje klasický zážitok lineárnej televízie s internetovým vysielaním a streamovaním s reklamou. Vysielatelia po celom svete čoraz viac využívajú princíp FAST na rozširovanie dosahu svojich kanálov, sprístupnenie lokálneho obsahu publiku internetovej televízie a vývoj nových modelov digitálnej distribúcie.
Cieľom novej aliancie je pomôcť indonézskym vysielateľom preskúmať tento prechod. Členovia budú spoločne rozvíjať možnosti kanálov FAST, distribúciu digitálneho obsahu a technologickú spoluprácu, pri zachovaní silných stránok voľne dostupnej televízie. Aliancia by tiež mala podporovať širšiu spoluprácu medzi indonézskym mediálnym odvetvím a medzinárodnými partnermi.
Coolita ako spoluiniciátor prevádzkuje platformu pre smart televíziu vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, ktorá slúži viac ako 40 miliónom používateľov po celom svete, vrátane viac ako piatich miliónov v Indonézii. Jej služba na princípe FAST, Coolita Channel ponúka viac ako 1000 bezplatných kanálov z rôznych žánrov, ako sú správy, šport, filmy a iné, čím vysielateľom poskytuje zavedenú platformu pre distribúciu CTV.
Vznik aliancie bol vyhlásený počas série kultúrnych výmen medzi Čínou a Indonéziou v Jakarte, kde zástupcovia z odvetvia diskutovali o budúcnosti televízie, digitálnych médií a FAST. Účastníci sa zhodli, že keďže sledovanosť sa naďalej presúva smerom k CTV, užšia spolupráca medzi vysielateľmi, poskytovateľmi technológií a partnermi v oblasti obsahu bude zohrávať významnú rolu pri podpore ďalšej fázy indonézskeho televízneho odvetvia.
Indonézska FAST Media Alliance sa má stať otvorenou platformou v odvetví a očakáva sa jej ďalšie rozširovanie, keďže sa na rozvoji indonézskeho trhu FAST bude podieľať viac vysielateľov, vlastníkov obsahu aj partnerov v ekosystéme.
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