Coolita Lancarkan Indonesia FAST Media Alliance Pertama Bersama Penyiar Terkemuka

JAKARTA, Indonesia, 8 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Perikatan industri pertama di Indonesia yang khusus untuk FAST (Free Ad-supported Streaming TV) telah dilancarkan di Jakarta, menghimpunkan penyiar, syarikat teknologi dan organisasi media bagi menyokong transformasi digital televisyen.

Indonesia FAST Media Alliance dimulakan secara bersama oleh Coolita dan China Intercontinental Communication Center (CICC). Ahli pengasasnya terdiri daripada penyiar awam dan swasta terkemuka Indonesia — TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia dan JAKTV — dengan Tencent Cloud bertindak sebagai rakan teknologi.

FAST menggabungkan pengalaman lazim televisyen linear dengan penyampaian menerusi internet dan penstriman yang disokong pengiklanan. Di seluruh dunia, semakin banyak penyiar menggunakan FAST untuk memperluas jangkauan saluran mereka, membawa kandungan tempatan kepada penonton TV terhubung dan membangunkan model pengedaran digital baharu.

Perikatan baharu ini bertujuan membantu penyiar Indonesia meneroka peralihan tersebut. Para ahli akan bekerjasama dalam pembangunan saluran FAST, pengedaran kandungan digital dan kerjasama teknologi, sambil mengekalkan kekuatan televisyen siaran percuma. Perikatan ini juga dijangka menyokong kerjasama yang lebih luas antara industri media Indonesia dengan rakan kongsi antarabangsa.

Sebagai pemula bersama, Coolita mengendalikan platform TV pintar di lebih 100 negara dan rantau, yang menyediakan perkhidmatan kepada lebih 40 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk lebih lima juta pengguna di Indonesia. Perkhidmatan FAST miliknya, Coolita Channel, menawarkan lebih 1,000 saluran percuma merangkumi berita, sukan, filem dan pelbagai genre lain, sekali gus menyediakan platform pengedaran CTV yang mantap kepada penyiar.

Perikatan tersebut diumumkan semasa China–Indonesia Youth Cultural Exchange Series di Jakarta, apabila wakil industri membincangkan masa depan televisyen, media digital dan FAST. Para peserta bersetuju bahawa ketika corak tontonan terus beralih ke arah CTV, kerjasama yang lebih erat antara penyiar, penyedia teknologi dan rakan kongsi kandungan akan memainkan peranan penting dalam menyokong fasa pembangunan seterusnya bagi industri televisyen Indonesia.

Indonesia FAST Media Alliance diwujudkan sebagai platform industri terbuka dan dijangka terus berkembang apabila lebih banyak penyiar, pemilik kandungan dan rakan kongsi ekosistem mengambil bahagian dalam pembangunan pasaran FAST Indonesia.

SOURCE Coolita Technology PTE. LTD