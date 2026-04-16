Dahua Technology presenta WizColor 2.0 e impulsa la videovigilancia a todo color en condiciones de baja luminosidad

HANGZHOU, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones y servicios AIoT centrados en video, anunció hoy el lanzamiento de WizColor 2.0, la última actualización de sus soluciones de videovigilancia para entornos de poca luz. La solución cuenta con WizColor X, recientemente incorporado, y ofrece una mayor claridad, una precisión del color mejorada y un rendimiento más inteligente en condiciones de iluminación desfavorables.

WizColor X: videovigilancia de última generación en condiciones de baja luminosidad

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El elemento central de WizColor 2.0 es WizColor X, una tecnología diseñada para mejorar considerablemente la sensibilidad lumínica y proporcionar capas de colores más intensos y detalles más precisos. Además, mejora la captura y el reconocimiento de objetos en movimiento y reduce con eficacia el desenfoque por movimiento.

Las características clave incluyen:

Lentes UltraSight: la lente con gran apertura F0.8 permite una captura de luz de 1.6x más en comparación con la lente F1.0, con lo cual se obtiene una claridad excepcional y una mejor captura de luz.

la lente con gran apertura F0.8 permite una captura de luz de 1.6x más en comparación con la lente F1.0, con lo cual se obtiene una claridad excepcional y una mejor captura de luz. Sensores con tamaño de píxel más grande: con un tamaño de píxel de 4 μm, la región fotosensible de cada píxel es 1.9x mayor que en la anterior tecnología de WizColor.

con un tamaño de píxel de 4 μm, la región fotosensible de cada píxel es 1.9x mayor que en la anterior tecnología de WizColor. Procesador de señales de imagen con IA, AI-ISP 2.0: mejora las capacidades del modelo y el rendimiento de la detección de objetos en movimiento, con miles de millones de parámetros adicionales y la ampliación de conjuntos de datos de entrenamiento a cientos de miles. Además, aprovecha la segmentación del fotograma de referencia y la estimación de la dirección del movimiento para permitir la segmentación del fotograma actual, lo que reduce el efecto fantasma por movimiento en condiciones extremas.

Asimismo, la serie WizColor X – TiOC PROX incorpora la tecnología de corrección de la ruta óptica (OPC, por sus siglas en inglés) para optimizar la refracción de la luz y conseguir mayor claridad. El sistema de micrófono doble junto con la tecnología VoiceCatcher mejora el rendimiento de sonido, ya que reduce el ruido ambiental y amplía el rango de captura.

Impulsando el futuro de la videovigilancia inteligente

"WizColor 2.0 representa un paso hacia adelante en el perfeccionamiento de la captura de imágenes a todo color en condiciones de baja luminosidad", expresó Beryl Bai, gerente de Producto en Dahua Technology. "Al combinar la avanzada tecnología óptica, el procesamiento de imágenes con IA y el diseño de implementación práctica, ayudamos a los clientes a conseguir un sistema de videovigilancia mucho más confiable y eficiente en condiciones reales".

WizColor 2.0 ha sido diseñado para una amplia variedad de entornos que incluyen fábricas, fincas, estacionamientos, estanques piscícolas y patios residenciales, y consigue un equilibrio entre el rendimiento y la facilidad de implementación.

Al integrar algoritmos de imágenes avanzados, un diseño óptico innovador y características centradas en aplicaciones, Dahua continúa ofreciendo soluciones integrales que responden a las nuevas demandas del sector. WizColor 2.0 mejora la visibilidad y la precisión a la vez que permite operaciones más seguras, eficientes y resilientes.

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FUENTE Dahua Technology